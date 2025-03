La durísima confesión de Jorman Campuzano sobre su salida de Boca: “No quería jugar más al fútbol”

Una confesión muy dura. La vida lo golpeó con fuerza y entendió que era el momento de compartir una porción de su intimidad. El futbolista colombiano Jorman Campuzano, que está jugando a préstamo en Atlético Nacional, abrió su corazón respecto de uno de los episodios más difíciles de su carrera. El volante, de 28 años, que recuperó su nivel futbolístico en Medellín, habló acerca de su paso por Boca y contó que en la Argentina vivió un momento muy delicado a nivel personal que, incluso, lo llevó a pensar en dejar de jugar al fútbol profesional.

Campuzano llegó en 2019 a Boca, que compró su pase a Atlético Nacional en cerca de 4 millones de dólares. Sin embargo, su desempeño estuvo marcado por la irregularidad. En una entrevista con un medio colombiano contó el sufrimiento que marcó su estadía en el equipo argentino: “Siempre respeto a Boca, jugué 150 partidos, entonces no sé por qué la gente dice que es difícil; son decisiones. Sí viví momentos difíciles, pero no fueron por lo futbolístico; fue cuando perdí un hijo, cosa que ustedes no saben. Entonces no quería jugar más al fútbol”, confesó.

Durante su paso por el conjunto xeneize, Campuzano ganó cinco títulos, encontró su mejor versión con Miguel Ángel Russo como entrenador, y después fue cedido a préstamo en dos ocasiones. El colombiano consideró que las dificultades en su carrera no fueron en el orden deportivo, sino a nivel personal: “No culpemos a Boca, no culpemos al fútbol argentino, no me culpen a mí. A veces uno como jugador tiene problemas familiares que quieren hacerte renunciar a cosas”.

El difícil momento al que se refiere el colombiano ocurrió en agosto de 2021, durante la era de Sebastián Battaglia al frente del plantel. Iba a ser titular contra Patronato, pero terminó bajándose de la convocatoria. “Estábamos esperando mellizos y desafortunadamente uno de los bebés no se siguió desarrollando, pero gracias a Dios mi señora y el otro bebé se encuentran bien”, reveló en un posteo en su cuenta de Instagram sobre aquel difícil momento.

Meses después, fue cedido al club turco Giresunspor, un movimiento que, según se supo, estaba motivado por la necesidad de alejarse mientras procesaba su duelo. Luego tuvo una segunda etapa antes de partir hacia Nacional. En Boca jugó 126 partidos y anotó dos goles. “Cuando hablé con Román (Riquelme), tuve varias ofertas del fútbol mexicano, del fútbol brasileño... Y dije ‘creo que es momento de ir a Nacional, porque fue donde me cambió la vida’. Después del Deportivo Pereira, que me dio la oportunidad, Nacional me cambió la vida, me abrió las puertas internacionalmente. Entonces, estoy feliz, lo estoy disfrutando”, contó Campuzano en el Blog Verdolaga.

Jorman Campuzano, con Miguel Russo, el DT que más oportunidades le dio en Boca Reuters

El pase del colombiano todavía le pertenece a Boca, pero él prefiere enfocarse en su presente y no pensar más allá de eso: “Tengo contrato hasta mitad de año, no sé qué va a pasar. Yo ya viví lo más difícil que es perder a un hijo. Ahora, de aquí para allá es ganancia, tengo a mis dos hijos, que cada día ese es el trabajo más difícil, ser el mejor padre”.

