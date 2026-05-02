Ubeda habló sobre la expulsión de Bareiro en Brasil y pidió evitar riesgos en los partidos que vienen

Claudio Ubeda habló en conferencia de prensa post victoria 2-1 de Boca ante Central Córdoba en Santiago del Estero, con goles de Alan Velasco y Milton Giménez (descontó Michael Santos), con un equipo alternativo y con hinchas “neutrales”. Puso el foco en una de las decisiones más comentadas en la previa del duelo en el estadio Único Madre de Ciudades: la ausencia de Bareiro en el banco de suplentes. Para el entrenador, la acumulación de tarjetas y a la necesidad de evitar una suspensión en la antesala de los playoffs justificaban la decisión.

“Es parte de sus características de juego. Es muy agresivo, muy activo, juega al límite. El hecho de que hoy no haya estado es porque tiene cuatro amarillas y era mucho más el riesgo que jugara 10 o 15 minutos y le sacaran la quinta”, sostuvo el técnico sobre el delanter paraguayo. Además, cuestionó la expulsión previa del futbolista: “Para mí, la primera amarilla no fue absolutamente nada y la segunda es discutible”.

"ES PARTE DE SUS CARACTERÍSTICAS DE JUEGO. PARA MÍ LA PRIMERA AMARILLA NO FUE NADA Y LA SEGUNDA ES DISCUTIBLE"



🇵🇾 El Sifón Ubeda BANCÓ a Bareiro, luego de su tarjeta roja en el primer tiempo vs. Cruzeiro, del último martes por la #Libertadores



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Más allá de ese punto, Ubeda analizó el desarrollo del partido y reconoció que el equipo debió haberlo definido antes. “Generamos situaciones y no deberíamos haber sufrido. Pero el fútbol argentino es así: te meten un gol de pelota parada y te ponen en jaque en el final”, explicó. En la misma línea, remarcó que el rendimiento fue positivo: “No confundamos el sabor amargo con que el equipo está mal. Jugó bien, ganó y hubo rendimientos muy buenos de jugadores que no venían siendo titulares”.

También se refirió a las ocasiones desaprovechadas por Miguel Merentiel, a quien el arquero Alan Aguirre le tapó dos mano a mano: “Sabíamos que podía generar situaciones. El delantero es así, a veces le toca convertir y a veces, no”. Y valoró la competencia interna: “El grupo está muy bien, todos tienen que estar preparados para pelear por un lugar”.

"HABER GANADO ES LO MÁS IMPORTANTE"



Claudio Úbeda destacó el triunfo de Boca frente a Central Córdoba y se lamentó por no haber cerrado antes el partido.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/PFbHNQK9Pj — DSPORTS (@DSports) May 2, 2026

De cara a lo que viene, el entrenador no dudó en marcar el objetivo inmediato. “Siempre tenemos que ganar. Cada partido es el más importante”, afirmó, en referencia al duelo del martes por la Copa Libertadores ante Barcelona en Ecuador. Además, hizo una autocrítica por el manejo emocional tras lo ocurrido en el final en Brasil: “Tenemos que equilibrar las emociones. La sacamos barata esta vez”.

Por último, llevó tranquilidad sobre Juan Barinaga, que salió lesionado tras un golpe: “Tiene un rodillazo en la zona de la nalga, una paralítica. Son golpes que duelen mucho, pero en 48 o 72 horas debería estar bien”.