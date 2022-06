La impresionante marea de gente que dio la bienvenida a Boca en La Rioja, donde hinchas acamparon durante días por una entrada

Impresionante. Una recepción como las que ocurren en Buenos Aires cuando sale campeón de algo muy importante, como la Copa Libertadores, pero en este caso La Rioja dieron la bienvenida a Boca sólo en vísperas de un partido por la Copa Argentina, el que este miércoles enfrentará a su equipo favorito con Ferro Carril Oeste, el segundo compromiso del cuadro xeneize en el certamen de este año, apenas en los dieciseisavos de final.

Cuadras alfombradas de gente con los colores azul y oro. Que saltaba, que cantaba, que agitaba banderas. Que hacía avanzar muy despacio el ómnibus por la calle, angosta, camino al hotel. No descapotable, el micro no permitió observar la reacción de los futbolistas por el brote de pasión xeneize y riojana, pero se sabe que cada vez que Boca y River viajan a una ciudad del interior en la que usualmente hay poco fútbol se asombran por la masividad del acogimiento y el cariño del público local.

A pesar de la enorme cantidad de simpatizantes y del fervor que los dominaba, no hubo desbordes en la capital riojana. Los hinchas fueron respetuosos de las vallas y del paso del colectivo y no se dieron situaciones de peligro. Y al cabo, los lugareños tuvieron su premio: los jugadores salieron a saludar a un balcón del hotel, frente a una parcialidad que cantó por Boca y que... no se olvidó de River.

El arribo de Boca a La Rioja

Buena parte de ella estará esta tarde en el estadio Carlos Mercado Luna, que tiene capacidad para 30.000 espectadores y cuyas entradas fueron agotadas. Incluso algunos hinchas acamparon durante algunos días ante el lugar de venta para asegurarse una localidad. Tal es la avidez por ver a Boca en La Rioja. Por eso el transporte de la delegación desde el aeropuerto Capitán Vicente Almandos Almonacid hasta el hotel Naindo se dio con escolta policial, en el ómnibus ploteado con el escudo del club con el que la representación de Boca se mueve hacia los diferentes estadios donde se presenta en el país.

Tras una llegada efervescente pero a la vez ordenada al hotel, los futbolistas bajaron del micro e hicieron breves saludos, pero sin acercarse a la marea humana. Una vez dentro del establecimiento, sí salieron a saludar a la muchedumbre, desde el primer piso, mientras eran ovacionados. Era noche cerrada en la provincia del noroeste argentino.

Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz contemplan a los simpatizantes desde el balcón del hotel, impresionados por la cantidad y su fervor.

Que recibió varias veces a equipos boquenses, pero siempre en ocasión de amistosos. El martes 6 de abril de 1999 el conjunto porteño venció a un combinado local por 3 a 1 con goles de Hugo Ibarra, Aníbal Matellán y el peruano José Pereda; el entrenador era Carlos Bianchi. Hubo cuatro presentaciones previas a ésa, en los años 1964, 1972, 1984 y 1994.

En cambio, la de este miércoles será la primera vez que Boca competirá en un encuentro oficial en esta provincia, que solamente tuvo un representante en la primera A. Se dio en 1983, cuando en el campeonato Nacional participó Andino, el club en el que, en la Liga Nacional de Básquetbol, realizó sus primeros pasos el bahiense Emanuel Ginóbili.

Para el encuentro de Copa Argentina el plantel de Ferro arribaba más tarde que su adversario, porque luego de 12 horas de espera por la niebla que había en Aeroparque recién viajó a las 21.30. Su lugar de hospedaje es el hotel Avant Park. El cuadro de Caballito viene de golear a J. J. Urquiza por 4-0 en los treintaidosavos de final, etapa en la que Boca se impuso a Central Córdoba, de Rosario, por 4 a 1.