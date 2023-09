escuchar

Boca no pudo frente a Palmeiras en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores e igualó 0 a 0. Al Xeneize le faltó puntería para vulnerar al conjunto brasileño y no consiguió quedarse siquiera con una ventaja mínima que le permita viajar a San Pablo a jugar el desquite con cierta tranquilidad. Tras el duelo, habló Cavani. El delantero uruguayo se refirió al partido y tuvo un cruce con un periodista que le consultó por las situaciones que no pudo concretar.

Para Cavani, lo de Boca fue bueno y en dejó en claro sus sensaciones sobre el partido y lo que viene: “Nos faltó el gol, la tuvimos un par de veces y no pudimos concretarlas. El equipo hizo un gran partido contra un gran equipo, y ahora toca pensar en el clásico, y después en la vuelta allá ”.

Tras una consulta del entrevistador sobre las situaciones de gol claras, el uruguayo no se sintió cómodo. Por eso que retrucó: “¿Cuáles son las claras que tuve?”. El periodista le enumeró las chances, pero el atacante le respondió: “¿Te parece que son claras las pelotas así de fuertes? Eso es lo que te parece a ti. Dentro de la cancha las cosas no son tan fáciles como parecen desde afuera. A veces entran; a veces no entran, pero bueno, hay que seguir con fe y seguir laburando”, cerró.

Por otro lado, Marcos Rojo también se refirió al encuentro ante los brasileños: “Fue muy parejo, es un gran rival, nos faltó meterla, mejoramos mucho, manejamos la pelota, manejamos las chances”. Sobre el hecho de haber sido sustituido por una molestia a pocos días del superclásico, el defensor expresó: “Voy a descansar y voy a ver si estoy para jugar el domingo”.

Valentín Barco fue una de las figuras de un Boca con altísimos rendimientos y sobre la ida ante Palmeiras, respondió en un tono muy parecido al de sus compañeros: “Tuvimos las más claras y me voy con mucha bronca porque nos faltó el gol”, dijo el Colo, que se sintió cómodo en un partido de gran magnitud. “Me gustan jugar estos partidos, y más con el apoyo de la gente, trato de hacer lo mejor para el equipo”, destacó. También comentó sobre su deseo de estar en el clásico frente a River en la Bombonera: “El domingo quiero jugar. Siempre quiero jugar, más esta clase de partidos, yo siempre estoy a disposición”.

La palabra de Almirón

El DT del Xeneize se refirió en primer lugar a lo que dejó el partido: “Tengo sensaciones encontradas. Es difícil de describirlo, jugamos contra un gran rival que fue protagonista en las últimas copas. Fue complicado desde el inicio, ellos cambiaron el dibujo táctico, entonces se nos complicó, pero los jugadores se ajustaron adentro de la cancha, nos paramos bien, recuperamos rápido la pelota, tuvimos transiciones para hacer daño, tuvimos chances claras y ellos, que son un equipo muy ofensivo, prácticamente no tuvieron chances. En el balance merecimos ganar”.

Luego se refirió al cambio de Barco, que venía siendo una de las figuras: “La salida de Barco es por un rodillazo que le metieron en la cabeza y por haber hecho un gran desgaste, y Janson viene de hacer dos goles, teníamos dos nueves y quisimos refrescar. En cuanto a Marcos Rojo, que también fue reemplazado, advirtió que fue para cuidarlo por los partidos que se vienen: “Lo de Rojo es prematuro para decir qué tiene, creo que no es nada grave. Por precaución pidió salir. Veremos si se recupera para el domingo; para el jueves que viene creo que va a estar”.

Jorge Almirón vivió el partido desde adentro... literalmente Anibal Greco

Una de las situaciones por las que atraviesa Boca es la falta de gol del equipo y los delanteros. Al ser consultado sobre eso, explicó: “Hoy generamos varias, los delanteros hicieron un gran partido. Cavani jugó bien y Merentiel también, obviamente que los delanteros necesitan el gol, pero están cada vez más cerca”.

La ansiedad por llegar a la final de la Copa: “Estamos tranquilos, el grupo transmite eso, hay jugadores que están hace mucho. Hoy los jugadores demostraron que estuvieron cerca de ganar el partido y la gente se va con el sabor amargo de que no se pudo ganar, pero la ansiedad no la tenemos, no la sentimos, porque el equipo está preparado para lo que sigue”.

Abel Ferreira, DT de Palmeiras expresó que las ocasiones de gol de Boca fueron más por errores del equipo paulista que por Boca. Al respecto, Almirón no quiso darle entidad a su colega, pero disparó contra el portugués: “Lo que opina no me interesa, yo vi un partido diferente, vi un partido fuerte de mi equipo, no hubo ningún error provocado. El técnico es de hablar mucho, es conflictivo”.

"LO QUE OPINA (POR ABEL FERREIRA) NO ME INTERESA, YO VI OTRO PARTIDO DIFERENTE... EL TÉCNICO ES CONFLICTIVO, HABLA MUCHO" declaró Almirón en conferencia. 🔥



