Los puntajes de Boca en la derrota con Independiente: dos aprobados y muchos aplazos

La Bombonera nuevamente explotó, pero no de alegría. La derrota de Boca ante Independiente por 1-0 en los cuartos de final de la Liga Profesional, decretó la eliminación de la competencia local y una nueva caída en un clásico, nada menos que con los Rojos de Avellaneda, que hacía 13 años que no vencían a los xeneizes en la Ribera.

Estos son los puntajes de los jugadores de Boca que disputaron al menos 20 minutos:

Agustín Marchesín (5): no tuvo demasiado trabajo, fue clave en el primer tiempo cuando quedó mano a mano con Giménez y le ganó tirándose al piso. Sin embargo, en el gol de Independiente, más allá de que no tuvo responsabilidad directa, quedó muy expuesto cuando achicó casi arrodillado.

Lautaro Blanco (6): el lateral xeneize estuvo muy firme en la marca, no dejó que prospere Montiel por su banda y con la pelota estuvo correcto. Cuando pasó al ataque tuvo algunas buenas intervenciones, aunque sus centros no llevaron el peligro de otras ocasiones.

Milton Delgado fue el único jugador de Boca que estuvo a la altura del clásico con Independiente Walter Manuel Cortina

Ayrton Costa (4): La fallida intención de corte en el gol de Angulo resultó determinante. Hasta esa acción, había mostrado firmeza en la marca y algunos buenos cortes en el anticipo.

Rodrigo Battaglia (5): No sufrió demasiado en la marca, controló a Giménez durante buena parte del juego, pero tuvo dificultades en el tramo final en la salida con la pelota.

Lucas Blondel (5): Si bien no tuvo problemas en el sector defensivo, no estuvo claro cuando tuvo que aportar ofensivamente: no pesó cuando pasó al ataque ni tampoco pudo asociarse con Zenon y con Palacios por la banda derecha.

Kevin Zenon (4): sin claridad ofensiva y con malas determinaciones para darle juego a Boca. Mostró algo de sacrificio en el aspecto defensivo cuando tuvo que interferir en la salida de Independiente, pero en los casi 70 minutos que estuvo en el campo de juego no pudo ofrecer soluciones para que pesen Merentiel, Giménez o Cavani.

Milton Delgado (6): El mejor de Boca, claridad para jugar y para cortar en la mitad de la cancha. Cuando el juego pasó por él, aparecieron las mejores opciones para que el equipo pudiese prosperar en el ataque.

El chileno Carlos Palacios estuvo muy por debajo de su mejor versión; tuvo la situación más clara de Boca y no definió con claridad con el arco en soledad Walter Manuel Cortina

Tomás Belmonte (5): No gravitó en la mitad de la cancha cuando Boca construyó algunas acciones asociadas, y cuando se proyectó ofensivamente no tuvo lucidez con la pelota, así como tampoco tuvo la velocidad necesaria cuando estuvo al borde del área de los Rojos. Sí pudo realizar algunos cortes en el circuito de juego de Independiente.

Carlos Palacios (3): El chileno no tuvo ideas para hacer jugar a Boca y todas las determinaciones ofensivas que tomó fueron equivocadas. Sin velocidad, perdió siempre que intentó quitarse a un jugador de encima, y en la situación más concreta del equipo, el ex atacante de Colo Colo desperdició con un remate desviado, con el arco libre y con el arquero de Independiente lejos de la acción.

Milton Giménez (4): desconectado del juego y sin presencia en el área se perdió entre los centrales de Independiente. No se pudo imponer en el juego aéreo y tampoco se generó opciones para resolver frente al arco de Rey.

Miguel Merentiel (4): Siempre muestra sacrificio, aunque no tuvo claridad, en el primer tiempo, cuando quedó mano a mano con Rey, que le ganó tirándose al piso. Si bien fue el autor de la jugada que puso a Palacios solo frente al arco de Independiente, el delantero uruguayo fue vital en la primera acción del gol de los Rojos, porque se dejó anticipar por Angulo sin oponer resistencia y reclamó una falta que no existió.

Edinson Cavani (4): Tuvo muy poca participación en el juego de Boca, no encontró los caminos para poder participar del circuito ofensivo y tampoco inquietó a los centrales de Independiente.

Ander Herrera (4): Si bien ingresó por Palacios para intentar darle más juego al equipo en el sector ofensivo, el español estuvo lejos de su mejor versión y no pudo entrar en el ritmo de un partido que pedía más velocidad para lastimar al rival. No jugaba desde que se lesionó contra Newell’s, hace 50 días.

Exequiel Zeballos (4): No pudo pesar en el mano a mano y no sumó profundidad en sus ataques. Por el sector izquierdo no pesó, y cuando se cambió de banda tampoco encontró resquicios para darle opciones ofensivas al equipo.