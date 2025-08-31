Los videos de los goles de Boca - Aldosivi

Boca arribó a Mar del Plata a la búsqueda de su tercera victoria consecutiva en el torneo Clausura, después de los triunfos ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, y frente a Banfield, en la Bombonera. Este domingo se encontraría con Aldosivi, último en las posiciones del Grupo A con solo 3 unidades, equipo al que los dirigidos por Miguel Angel Russo no pudieron vulnerar en casi todo el primer tiempo y bajo la persistente niebla.

Pero en tiempo de descuento de la primera etapa llegó un centro del chileno Palacios. Un envío tan preciso que el zaguero Lautaro Di Lollo cabeceó en el primer palo para poner el 1 a 0 e irse al descanso con la ventaja parcial. Es el cuarto gol en 41 partidos para el defensor; su última conquista había sido ante Unión de Santa Fe.

¡GOL DE BOCA! En el cierre del primer tiempo, Di Lollo marcó el 1-0 contra Aldosivi.



Hasta ese momento, Boca había generado algunas situaciones de gol pero nunca se pudo sentir cómodo. Bajo la niebla y sobre un césped húmedo, intentó apuntalarse a partir de su máximo referente, Leandro Paredes, pero no podía adelantarse en el marcador. Claro que Aldosivi también empujó hacia el arco defendido por Marchesin.

En el transcurso de la primera etapa, Boca sufrió un percance: Ayrton Costa, que regresó tras 72 días sin jugar por una lesión, sintió una molestia y fue atendido por los médicos del Xeneize, pero el defensor pudo seguir.

¡LO GANA BOCA 2-0! Battaglia marcó de cabeza para el segundo del Xeneize sobre Aldosivi.



En el segundo tiempo, Boca intentaba liquidarlo de contraataque pero no podía. Incluso, a los 33 minutos, el Tiburón tuvo una ocasión inmejorable con un potente remate de Tiago Serrago que pudo contener Marchesin. Sin embargo, poco después, el equipo xeneize aumentó la diferencia por intermedio de Battaglia, también de cabeza, después de un córner de Paredes.