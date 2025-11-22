Miguel Merentiel, entre el sueño de ser campeón con Boca y la lucha por tener una chance en el Mundial

Cada partido será, para Boca y para él, un desafío con aroma a final. En lo colectivo y en lo personal, este cierre de año tiene para Miguel Merentiel un valor especial: la chance de pelear por dos grandes objetivos. Por un lado, coronarse con Boca y alcanzar su primer título de liga. Por el otro, ganarse un lugar en la selección uruguaya rumbo al Mundial, en medio del sismo que vive la Celeste tras la categórica derrota 5-1 ante Estados Unidos y las dudas que ese golpe generó sobre la continuidad de Marcelo Bielsa.

Tras un inicio de año difícil, casi sin oportunidades con Fernando Gago y relegado al tercer lugar entre los 9 del plantel, Merentiel renació de la mano de Miguel Russo y sostuvo su nivel desde el Mundial de Clubes, donde fue el emblema de Boca con goles a Benfica y Bayern Munich. Se transformó en bandera y capitán del equipo, y en uno de los preferidos de los hinchas, que además de sus números también valoraron su entrega. El episodio en la cancha de Huracán, cuando salió a jugar la segunda etapa pese a haber sido reemplazado en el entretiempo, le restó algo de respaldo de Russo, pero aun así Merentiel terminó imponiéndose por peso propio y manteniendo su lugar pese a la competencia de Milton Giménez, de gran presente, y de Edinson Cavani, ausente solo por lesión.

El uruguayo hizo su estreno en la selección previo a la Copa América 2024: jugó apenas 45 minutos Edilzon Gamez - Getty Images South America

En junio de 2024, en plena racha positiva con Boca bajo el mando de Diego Martínez, Merentiel tuvo su primera citación a la selección: Bielsa lo convocó en la previa de la Copa América y sumó minutos en el 0 a 0 ante Venezuela en Maturín, por las eliminatorias. Entró en el entretiempo, mostró empuje y sacrificio, vio la amarilla por un foul, pero no contó con chances claras. Este martes, Uruguay sufrió una estrepitosa caída ante Estados Unidos y Bielsa quedó en el centro de la tormenta a siete meses del Mundial. En el país se habla de una ruptura seria entre el técnico y el plantel. El Loco expresó su voluntad de seguir, mientras que desde la AUF pidieron “dejar pasar las horas” para encontrar calma. Si el entrenador continúa, no se descartan cambios. Y Merentiel, en un gran momento, no quiere dejar pasar su oportunidad.

Con tres goles en cuatro partidos (Barracas Central, Estudiantes y el clásico ante River), Merentiel se convirtió en el cuarto extranjero con más tantos en la historia de Boca: suma 48 en 150 encuentros, solo detrás del paraguayo Delfín Benítez Cáceres (114 en 176), el uruguayo Sergio Daniel Martínez (86 en 167) y el brasileño Paulo Valentim (71 en 111), y con su gol en La Plata dejó atrás a otro emblema xeneize, el montevideano Severino Varela (46), símbolo del club en la década del 40.

Merentiel y Leandro Paredes, dos pilares del Boca de Claudio Ubeda

Sin Cavani, quien dejó la selección en mayo de 2024, ni Luis Suárez, que lo siguió en septiembre, a Bielsa le costó encontrar atacantes que aportaran goles y soluciones en la ofensiva. Salvo Darwin Núñez, máximo anotador de la Celeste en las eliminatorias con cinco tantos y ausente en la última fecha FIFA por lesión, Bielsa no halló alternativas fiables. En la última citación convocó a tres centrodelanteros: Rodrigo Aguirre (América de México), Luciano Rodríguez (Neom, de Arabia Saudita) y Federico Viñas (Real Oviedo). Y aunque ninguno terminó de destacarse, comienzan a formar parte de los jugadores de confianza del DT.

“Cuando se destapó en Boca, los hinchas y también muchos medios se preguntaron por qué no tenía su oportunidad. Esa duda se incrementó en el Mundial de Clubes, con su golazo contra Bayern Munich. Sin embargo, solo fue llamado el año anterior y casi no ha tenido minutos de juego. Bielsa ha dicho que quiere definir cuanto antes un equipo titular y sus alternativas, por lo que hoy parece lejana la chance de verlo en la selección, más allá de su muy buen presente en Boca”, opina Jorge Señorans, periodista de ESPN Uruguay y FM Del Sol“.

¡LLEGÓ EL SEGUNDO DE BOCA! 🔵🟡 Al minuto del segundo tiempo, corrida del Changuito Zeballos y Merentiel la empujó para el 2-0 sobre River



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/EByIsE9Xqd — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2025

Desde su llegada al club, Merentiel dio más de lo que Boca le devolvió. Fue el goleador del equipo en 2023, con 18 tantos; el segundo en 2024, con 17 -tres menos que Cavani-; y es el máximo anotador de 2025, con 13, pese a haberse ganado el puesto recién sobre el final del ciclo Gago. En todo ese recorrido, solo sumó un título: la Supercopa Argentina 2023 ante Patronato, en la que ingresó por Darío Benedetto, autor de los tres goles, a los 20 minutos del segundo tiempo. Desde que recuperó el puesto, fue titular en todos los partidos, no sufrió lesiones ni suspensiones y brindó cuatro asistencias. Participó de manera directa en más de un cuarto de los goles del equipo en lo que va del año.

La oportunidad para que Merentiel vuelva a mostrarse llegará este domingo, ante Talleres, uno de los pocos rivales a los que aún no pudo marcarle con la camiseta de Boca -lo enfrentó tres veces, con una asistencia a Luca Langoni en el campeonato 2023-, aunque sí le anotó cuando jugaba en Defensa y Justicia: un 2-2 en Varela y una goleada 5-1 en Córdoba. Desde ahora, cada gol tendrá otro peso: repercutirá en ambas orillas del Río de La Plata.