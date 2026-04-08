Claudio Ubeda valoró el juego de Boca, elogió a Paredes y Aranda y destacó el triunfo ante Católica

El festejo de gol por parte de Claudio Ubeda, apenas el DT vio que la pelota ingresaba tras el remate de Leandro Paredes, reflejó con claridad cuánto había esperado este triunfo. El director técnico de Boca, que comenzó el año en la cuerda floja y logró reencauzar al equipo en un escenario crítico, lo gritó con alma y vida, convencido de que una victoria sobre Universidad Católica en Chile –luego, respaldada por el juego– era el golpe que precisaba para disipar las dudas y encarar con otro ánimo una seguidilla decisiva: a partir del sábado llegarán los clásicos con Independiente y River y, entresemana, el duelo con Barcelona, de Guayaquil, en la Bombonera, en el que el equipo xeneize procurará afianzarse en la cima del grupo D de la Copa Libertadores.

“Miguel [Russo], en estos momentos importantes, me decía que había que ponerse duros y ser un equipo bien estructurado con y sin la pelota, y a mi entender, lo fuimos. Estamos contentos con el juego y también con el resultado”, contó el entrenador en la posterior conferencia de prensa.

Boca lleva diez partidos sin derrotas y acumula tres triunfos consecutivos. Esa serie le permitió recuperar terreno en el Torneo Apertura e iniciar con el pie derecho la competencia internacional, el gran objetivo del año, que al club se le viene negando desde hace 18 temporadas. En ese sentido, la mejora en el juego resulta evidente, sostenida en el muy buen nivel de Paredes, Tomás Aranda y la dupla de delanteros, Miguel Merentiel-Adam Bareiro, todos, destacados por el DT.

Ubeda felicita a Adam Bareiro; el paraguayo fue el autor del segundo gol de Boca a Universidad Católlica en Santiago, tras una buena combinación de Tomás Aranda y Lautaro Blanco. Esteban Felix - AP

Sobre el capitán, Ubeda fue puro elogio. “Sabíamos que Católica iba a intentar presionarlo para que no pudiera salir jugando libre, y aun así hizo un partido extraordinario. Hay mucho mérito suyo, pero también del equipo, por el trabajo sucio de los volantes para que encontrara los espacios y pudiera jugar”, explicó Ubeda, que no contará con Paredes en el encuentro contra el Rojo: el mediocampista recibió la quinta tarjeta amarilla en la victoria del jueves sobre Talleres en Córdoba por el Apertura y así llegará limpio al clásico contra River en el Monumental.

En cuanto a Aranda, que participó en la jugada del 2-0 parcial y también tuvo su chance para marcar, Ubeda volvió a mostrarse cauto, aunque no ocultó su satisfacción por el gran presente del juvenil, que se afianzó en la primera división en medio de la ola de lesiones del plantel y sostuvo su lugar a fuerza de muy buenas actuaciones. “Ojalá sea el mejor del mundo, pero debe construir su carrera de a poco. El contexto y sus compañeros lo ayudan mucho, porque siempre tiene jugadores de buen pie cerca. Tomi tiene desequilibrio, sacrificio, uno contra uno... Es un gran jugador y vamos a apoyarlo para que siga creciendo”, apuntó.

Para Ubeda, los de arriba también fueron clave, tanto en ataque como en defensa. Destacó el “muy buen partido” de Bareiro y Merentiel y contó que el desgaste fue tal que el uruguayo terminó con una molestia en el pubis. Y el paraguayo, exhausto, salió salir en el segundo tiempo. “La racha positiva es importante, genera confianza. Que el 9 haga goles tiene que ver con las situaciones creadas: él siempre está en el área para empujarla y convertir. En un equipo protagonista, es clave que los delanteros hagan goles”, destacó.

“Miguel [Russo], en estos momentos importantes, me decía que había que ponerse duros y ser un equipo bien estructurado con y sin la pelota, y a mi entender, lo fuimos. Estamos contentos con el juego y también con el resultado”, comentó Ubeda en San Carlos de Apoquindo. RODRIGO ARANGUA - AFP

En líneas generales, el director técnico se fue conforme con el nivel del equipo y valoró su solidez. “Fuimos justos ganadores”, expresó el rosarino, y destacó la forma en que Boca cerró el partido, más allá de algún sofocón: “Jugamos con un rival importante, que tiene capacidad para equilibrar el resultado y nos puso en riesgo sobre el final, pero supimos cerrarlo bien”.

Tras la práctica de este miércoles en el predio de Palestino, donde se espera que Exequiel Zeballos y Agustín Marchesin se sumen al resto del grupo, Ubeda empezará a definir la formación para el enfrentamiento con Independiente, con la mirada puesta en lo que viene: tres días más tarde Boca jugará ante Barcelona –cayó por 1 a 0 contra Cruzeiro en Ecuador–, y luego, el domingo 19, aparecerá River.

Compacto de Universidad Católica 1 vs. Boca 2

Por lo pronto, Ubeda y todo Boca superaron un examen exigente: el triunfo en San Carlos de Apoquindo, frente a un adversario que se presentaba complicado, ratificó el buen momento del equipo y lo dejó bien perfilado para el futuro inmediato. Para el entrenador, cuya continuidad estuvo seriamente en duda al inicio de la temporada, se trata de un respaldo que fortalece su imagen y a la vez lo obliga a sostener alta la vara, con un plantel que empieza a responderle como pretende y que aún tiene margen de crecimiento.