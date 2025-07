Miguel Russo, tras la eliminación de Boca por Copa Argentina: “El primer gol es foul a Paredes”

Diez partidos seguidos sin victorias, la peor serie histórica del club, a la par de una de 1957 y una de 2021. Una derrota frente a un rival menor. Una eliminación de un torneo, el de la Copa Argentina. El cierre de una vía de acceso a la Copa Libertadores. Todo eso registró Boca en el 1-2 a manos de Tucumán en Santiago del Estero en el cruce de la etapa de dieciseisavos de final del certamen que lo tiene como máximo ganador.

En la conferencia de prensa posterior en el Madre de Ciudades, Miguel Ángel Russo quería subrayar algo. Algo que saliera de las palabras de ocasión, como “es duro todo: la derrota, la eliminación”. Luego de decir “hay cosas que fueron muy buenas. Erramos mucho sobre el final del primer tiempo”, se dirigió a lo que tenía ganas de enfatizar: “El primer gol es foul a [Leandro] Paredes. Es grande el foul. El referí no cobra nada. Pero éstas son las cosas que después cuestan”.

🗣️ Russo, tras la eliminación de Boca: del "HAY COSAS QUE FUERON MUY BUENAS" al "EN EL PRIMER GOL HAY FOUL A PAREDES". pic.twitter.com/dh1RPzAoWP — TyC Sports (@TyCSports) July 24, 2025

Y el director técnico continuó con su análisis complaciente para con la producción boquense en la caída frente al Decano, despedida del certamen incluida. “Hay cosas buenas del equipo. Manejó el partido, lo buscó, erró mucho sobre el final del primer tiempo principalmente, y eso cuesta”, destacó, antes de volver al tema que repiqueteaba en su mente: “Me quedo con el foul a Paredes y volvemos a empezar. Es otra historia, otra cosa. Lo tiran y el referí estaba al lado. Nada más”. Ese referí fue Hernán Mastrángelo.

“No me quejo de nada. Sí del gol, que es falta. Es una falta fuerte, porque tiran a Paredes. Lo tiran, lo tiran. Y que él no lo vea ya es un problema del referí, ¿no", insistió el preparador. Ciertamente, la imagen televisiva no es clara respecto a una supuesta infracción contra el mediocampista central.

El primer gol, con presunta falta contra Paredes

¡GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN!⚽️



A los 20' del segundo tiempo, Clever Ferreira definió de puntinazo al segundo palo y marcó el 1-0 de #AtléticoTucumán ante #Boca. pic.twitter.com/EEP0UIP1pO — TyC Sports (@TyCSports) July 24, 2025

Russo dedicó un párrafo a Frank Fabra, que volvió a actuar en la primera división de Boca luego de cinco meses. “Con Fabra me conozco mucho. Hemos hablado, bien. Hoy para mí jugó un buen partido, importante. Tiene que seguir creciendo. Yo confío en él, como confié en [Juan] Barinaga por fuera. Creo que los dos tuvieron un montón de cosas importantes. Después Frank empezó a sentir. Yo vi en el momento que había que sacarlo porque había hecho un desgaste muy grande; desde hacía bastante no jugaba. Pero yo creo mucho en él. Él está bien, está bien conmigo. Tiene que seguir trabajando, creciendo y buscando”, manifestó el DT, que conoce personalmente al colombiano desde su segunda gestión en Boca, la de 2020/2021, en la que encadenó aquella seguidilla de diez encuentros sin triunfos y que derivó en su despido por parte de... Román Riquelme, entonces presidente del Consejo de Fútbol y vicepresidente segundo del club.

Frank Fabra volvió a jugar en la primera de Boca después de casi medio año y fue elogiado por Russo, que cree "mucho" en él; "tiene que seguir trabajando, creciendo y buscando", afirmó el DT sobre el colombiano. Juan José García - LA NACION

Eliminado Boca de la Copa Argentina, el entrenador habló de la predisposición táctica del adversario y de la de los suyos. “Hoy en día, por la forma en que le juegan a Boca, el juego por las bandas es clave. Y tenemos. Porque tenemos a [Luis] Advíncula, a Lautaro] Blanco del otro lado. Tenemos gente, en definitiva, para buscar por otro lado. También algunos tenemos que tener por fuera... Estamos buscando ese tipo de cosas porque los rivales se nos meten cada vez más atrás. Es normal y natural, ¿no? Habla también del buen desempeño y el control que en algunos momentos tiene Boca del partido“, juzgó. Y añadió: “A las formas estamos teniéndolas. Buscando tener un poco más de movilidad y de precisión en los últimos metros, que es lo más difícil. Hoy el rival vino, se defendió; lo respeto, todo... Y bueno; entienden que ésa es la forma de jugarle a Boca”.

Luego de referirse al árbitro, eludió expresarse sobre un futbolista. Propio: el chileno Carlos Palacios, que no fue citado para el viaje a Santiago del Estero. “No. Del tema Palacios no hablo, ¿eh?“, advirtió, sin despejar dudas sobre si el mediocampista está lesionado, como él arguye, o en conflicto con el cuerpo técnico o la dirigencia, como se sospecha.

Miguel Ángel Russo vio "cosas buenas del equipo", que debe jugar "por las bandas" y contra el que los oponentes "se meten cada vez más atrás", por su "buen desempeño" y su "control" de los partidos. manuel Cortina

Por su parte, Edinson Cavani tuvo la satisfacción de volver a hacer un gol, al cabo de 129 días (cuatro meses), pero sin incidencia para evitar el traspié de Boca. También el uruguayo se detuvo en lo que habría sucedido en el partido si alguna situación de juego hubiera sido diferente. “En el primer tiempo creamos chances, atacamos bastante, encontramos por momentos los espacios y tuvimos alguna chance de gol. No lo hicimos; eso nos habría dado un manejo diferente del partido. Después, en el segundo tiempo, se encontraron con ese gol, desde una pelota rebotada, y no tuvimos la contundencia para seguir filtrando, como en el primero sí la habíamos tenido. Después se nos complicó más el partido con el 2 a 0″, comentó el delantero.

Que, ante una pregunta, admitió que el rendimiento de Boca es defectuoso. “Seguramente faltan cosas, seguramente faltan cosas. Tenemos que mejorar. Eso está clarísimo. Hay que agachar la cabeza, seguir laburando y en cada partido dar lo mejor, como se trata de hacer. Y en lo personal, seguir trabajando, también. Hay que seguir metiéndole. Darle para adelante”, contestó el capitán.

🗣️ Edinson Cavani, contundente sobre el rendimiento de #Boca: "TENEMOS QUE MEJORAR, ESO ESTÁ CLARÍSIMO. EN LO PERSONAL, TENGO QUE SEGUIR TRABAJANDO TAMBIÉN".



🎙️ @eze_sosa pic.twitter.com/JnZX2wpYpm — TyC Sports (@TyCSports) July 24, 2025

Tras fallar en la Copa Libertadores, el torneo Apertura, el Mundial de Clubes y la Copa Argentina, Boca tiene una sola competencia remanente en el año, el Clausura, en el que hasta ahora obtuvo dos empates (0-0 con Argentinos y 1-1 con Unión). Ganarlo, y terminar entre los tres mejores de la tabla anual, son sus dos posibilidades de acceso a la Libertadores en 2026. Hoy por hoy está tercero en la clasificación de 2025, en la zona de cumplmiento del objetivo. Pero para lograrlo necesita romper, y no extender, su serie de diez no victorias. Haya habido o no foul contra Paredes en el primer gol tucumano.