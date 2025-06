Paul Pogba visitó a los jugadores de Boca, estuvo con Juan Román Riquelme y quedó impactado con la hinchada xeneize

El impacto que generó el público de Boca en el Mundial de Clubes es uno de los puntos centrales de la competencia, en lo que se refiere a la periferia del espectáculo. Todos hablan de esta particularidad y los jugadores de equipo europeos están fascinados por la pasión con la que se expresan los hinchas del conjunto xeneize. Y uno de los que habló acerca de este tema fue Paul Pogba, que estuvo reunido con Juan Román Riquelme y en el programa de Sergio Kun Agüero. Dejó algunas declaraciones muy curiosas de cara a su futuro como futbolista.

Pogba, que se consagró campeón del mundo con Francia en 2018 y está cerca de regresar al fútbol en Mónaco tras cumplir una sanción por dopaje, para seguir asombrándose con algunas situaciones que ofrece el mundo del fútbol. El mediocampista de 32 años, en la entrevista que realizó con Kun Agüero en ESPN, contó qué le sucedió cuando vio a los hinchas de Boca en el choque contra Benfica, en el Hard Rock Stadium: “Me encantó la gente que fue a ver el partido de Boca, es una locura porque yo fui a Marsella, que es caliente, Napoli es caliente, pero lo de Boca... nunca vi eso en mi vida”.

Durante la charla, le preguntaron a Pogba acerca de su visita al entrenamiento de Boca, ya que fue a saludar a ex compañeros como Marcos Rojo, Sergio Romero, Edinson Cavani y Ander Herrera. En esa cita además tuvo un encuentro con el presidente del club de la Ribera, Juan Román Riquelme, y de allí surgió la consulta sobre la posibilidad de vestir la camiseta xeneize en un futuro: “En la vida nunca se sabe”, confesó el francés durante la charla en el programa La Casa del Kun, que se emite desde Miami.

El ex Juventus detalló cómo fue su encuentro con excompañeros de Manchester United que actualmente juegan en Boca: “Charlamos de todo, la vida, la familia, me preguntaron cuánto tiempo me quedaba (de la sanción), normal, hablamos de fútbol. Hacía muchos años que no los veía y hablamos por mensajes, son buena gente”.

Otro de los temas que más se está hablando en este Mundial de Clubes es lo que implica para los equipos europeos enfrentarse con los sudamericanos y Pogba compartió su experiencia frente a equipos de este continente: “Es siempre duro jugar. Para mí, siempre fue duro. Puede ser de Perú, de Argentina, de Uruguay, porque pelean. Primero van a pelear, siempre agresivos, y tienen talento también, jugadores top que juegan en Europa. Siempre es duro contra un equipo de Sudamérica”.

Además, en la charla con Agüero, que tiene un perfil más distendido, Pogba aprovechó para hablar de la situación de un ex compañero suyo: Marcos Rojo. El volante francés entre bromas, dejó en claro cuál es su mirada al respecto: “¿Por qué no juega Rojo? Tengo que hablar con Román, el presi. Lo conocí. Pero no le dije, no me metí”, dijo Pogba entre risas. Pero agregó, ya con más seriedad: “Yo sé que cuando Marcos juega, da todo, el cien por ciento. Espero que juegue el último partido. Le deseo lo mejor, espero que juegue. Y Marcos es uno de los argentinos que se visten bien, porque los otros...”.