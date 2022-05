Polémica y repudio por el posteo de una jugadora de Boca y de la selección argentina apoyando a Sebastián Villa

El posteo, en otro momento, hubiera pasado prácticamente inadvertido. Sin embargo, en la actual situación, hizo mucho ruido. El viernes pasado se conoció que el delantero colombiano de Boca, Sebastián Villa, había sido denunciado por violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio. Este sábado, antes de las semifinales de la Copa de la Liga profesional entre el conjunto xeneize y Racing, una de las figuras del equipo femenino de Boca y, además, miembro del seleccionado argentino, realizó una publicación que despertó mucha polémica y repudio en las redes sociales.

El posteo de la futbolista Yamila Rodríguez, de Boca, que generó inmediata reacción en redes sociales. Instagram @yamii_rodriguez11

Yamila Rodríguez, capitana y goleadora de Boca, además de ser integrante del seleccionado argentino, publicó una foto de ella de espaldas vistiendo la camiseta de Villa, con el número 22. “Bancándote siempre mi pana @sebastian14villa” , escribió Rodríguez. El colombiano, tras el partido, le respondió: “Gracias goleadora mi pana”.

La publicación generó inmediatas reacciones en las redes sociales (incluso ahora seguían aumentando los comentarios). En la mayoría de los mensajes se leen reclamos para Rodríguez sobre cómo era posible que siendo una de las referentes del fútbol femenino en la Argentina apoyara a una persona (Villa) que está siendo investigado por la justicia por una grave denuncia por violencia de género. Rodríguez, ante la catarata de mensajes, volvió a publicar un mensaje en el que decía que se trataban de “problemas personales” del jugador del equipo que dirige Sebastián Battaglia.

A PURO BAILE ESTA DUPLA ⚽🔥



Sebastián Villa y la goleadora Yamila Rodríguez festejan las consagraciones de Boca 🥳🕺💃🔵🟡 pic.twitter.com/CWRSUTIGgv — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 12, 2021

“A razón de la foto que subí, quiero dejar en claro lo siguiente: los problemas que tenga Sebastián (Villa) son de él, de la justicia y del club, yo solo subí una foto con la camiseta del club que soy hincha, la camiseta me la regaló él y la mía la tiene mi pareja. Repito, los problemas personales que tenga el jugador me excluyen. Gracias a los que entienden y a los que no, lo siento. Buenas noches y aguante Boca!”, escribió la futbolista en Twitter.

Además de ser la goleadora de Boca, Yamila Rodríguez es jugadora del seleccionado argentino. Instagram @yamii_rodriguez11

Pocas horas después, Yamila Rodríguez colocó su cuenta de Twitter en modo privado. Antes de ello y a partir de lo que se estaba generando en las redes, la futbolista había hecho otro posteo en Twitter que decía: “Miren el partido y dejen mi foto en paz”. Rodríguez se refería, naturalmente, al partido en el que Boca terminó derrotando a Racing por penales, en el estadio de Lanús, que le permitirá jugar la final de la Copa de la Liga ante Argentinos Juniors o Tigre, que se medirán esta tarde. Hubo hinchas de Boca que, en el mismo ámbito digital, opinaron que el club debería sancionar a Rodríguez.

Yamila Rodríguez, nacida en Misiones hace 24 años, comenzó a jugar en Huracán de Posadas y también cumplió su sueño de actuar en el fútbol español: fue en la provincia de Badajoz, en el club Santa Teresa. Es, desde hace tiempo, una de las máximas referencias del club de la Ribera.

La situación de Villa

Villa se ve nuevamente complicado judicialmente: fue denunciado por violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio. La presunta víctima radicó la denuncia en los tribunales de Lomas de Zamora por un episodio ocurrido el 26 de junio de 2021, en una casa de un barrio cerrado de Ezeiza, cercano al domicilio del futbolista, para ser parte de un asado en donde se encontraban varios compañeros del plantel de Boca.

Sebastián Villa remata durante la tanda de penales de las semifinales de la Copa de la Liga entre Boca y Racing. Marcos Brindicci - LA NACION

La denunciante, que definió a Villa como una persona violenta y agresiva, sostuvo que el jugador colombiano había ingerido una gran cantidad de alcohol, que abusó sexualmente de ella y que después se generó una situación de tentativa de homicidio. “Pensé que pretendía matarme” , sostuvo la víctima en su presentación, a la que tuvo acceso LA NACION.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de Esteban Echeverría especializada en violencia familiar y de género, abusos sexuales y delitos conexos a la trata de personas. El expediente quedó radicado en el Juzgado de Garantías N° 2 de Esteban Echeverría.

Según fuentes judiciales, la víctima sostuvo que Villa le habría obligado a aceptar 5000 dólares para que no hiciera la denuncia, dinero que ella después le devolvió al futbolista.

“Esto se enmarca en un intento de homicidio” , aseguró el abogado Roberto Castillo al canal TyC Sports. Y agregó: “Es una chica que llegó por haber sufrido abuso sexual, lesiones (que a mi criterio son graves) y una conducta que entendemos que podría encuadrarse como una tentativa de homicidio producto de ahogarla con el objeto de ultrajarla sexualmente. Es una chica que tuvo mucho miedo este año”.

Villa haciéndole un gesto a la hinchada de Racing durante la victoria del equipo xeneize por las semifinales de la Copa de la Liga. LA NACION/Mauro Alfieri

La denuncia se suma a la que había hecho Daniela Cortés en 2020, en los principios del confinamiento por la pandemia.

Más allá de esta situación, Villa fue titular en el partido de anoche ante Racing. Tuvo una tarea discreta, pero terminó ejecutando (y convirtiendo) uno de los penales con los que Boca accedió a la final de la Copa.