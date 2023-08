Mundial de fútbol femenino: “Debemos entrenarnos mejor, cuidarnos más, ser más profesionales”, les dijo Germán Portanova a las jugadoras de la selección argentina tras la eliminación

escuchar

HAMILTON, Nueva Zelanda.– Al terminar el partido frente a Suecia, el plantel de la selección argentina se reunió en el centro del campo y el DT Germán Portanova le adelantó cómo serán los próximos pasos. Les habló a sus jugadoras del horizonte en este proceso que arrancó hace dos años, y les marcó que para seguir creciendo deberán hacer un clic como jugadoras profesionales. “Para competir de igual a igual contra estas selecciones, debemos entrenarnos mejor, cuidarnos más, ser más profesionales. Debemos dar el doble o el triple de esfuerzo”, señaló Portanova.

La selección argentina fue competitiva y mostró pasajes de buen juego durante los tres partidos de la etapa de grupos. Sin embargo, tanto contra Italia como también en la caída por 2-0 de la despedida frente a Suecia, la intensidad del primer tiempo fue imposible de mantener en la segunda parte. Por ahí se explican, en parte, ambas derrotas.

La sueca Linda Sembrant y Sophia Braun intentan consolar a Yamila Rodríguez; la Argentina no cumplió el objetivo de ganar por primera vez un partido en un mundial. SAEED KHAN - AFP

La profesionalización del fútbol femenino argentino, remarcó Portanova, debe contar con el apoyo de los dirigentes, pero también con el compromiso de las jugadoras. Aquéllas que fueron parte de este Mundial, así lo entendieron.

“Tenemos que ser realistas en cuanto a que el fútbol tiene que cambiar, tenemos que ser más profesionales, tenemos que entrenarnos el doble para competir contra estas selecciones, tenemos que cuidarnos en todos los aspectos. No sólo físicamente, sino también en lo invisible, como el descanso y la comida”, dijo Julieta Cruz tras la eliminación.

El clic del cual habla Portanova recae en las jugadoras. “Si ustedes quieren tener más minutos en esta clase de partidos, si ustedes quieren competir de igual a igual, no pueden conformarse con ser figuras en el torneo local. Tienen que ir por más”, les habría dicho.

Yamila Rodríguez fue la máxima goleadora y la jugadora más desequilibrante en la Copa América de Colombia 2022. En este Mundial, ingresó en los últimos minutos de los tres partidos. Frente a Sudáfrica fue una de las jugadoras más importantes para conseguir el empate in extremis. Ante la pregunta de por qué no jugó más minutos, Portanova señaló: “Creemos que en su posición, la de externa, hay que volver demasiado. No tenía ese desgaste de ida y vuelta. Creo que para jugar esta clase de partidos se necesita un poco más de lo físico. Ella es una jugadora increíble en el desequilibrio en Sudamérica. Tenemos que intentar que lo sea en partidos de Mundial. Al hacer su gambeta la marcaban. Es tiempo, es competencia”.

A Yamila Rodriguez le faltó una mejor condición atlética para hacer pesar su gambeta; se destacó en el nivel sudamericano, pero en el Mundial jugó unos pocos minutos finales en cada partido. SAEED KHAN - AFP

Esta autoexigencia que refiere el entrenador y las jugadoras es el próximo paso en este proceso. Es, en palabras de Portanova, la nota que tienen que tomar las futuras generaciones, las más jóvenes. Claro que sin perder de vista que las futbolistas no pueden llevarlo a cabo solas, sino que deben hacerlo con el apoyo dirigencial.

Este Mundial para la selección argentina es el primer paso de un proyecto a largo plazo. Y una de las mayores virtudes que tienen este plantel y este cuerpo técnico es no perder ese foco ante el exitismo que muchas veces caracteriza al fútbol argentino. “Sabemos que voy a ser más escuchado si llegamos a ganar, pero esta manera de perfilarnos, de reconocer los avances a pesar de los resultados, nos hace muy bien”, declaró Portanova. Y esa idea, ese pensamiento, fue trasladado por el entrenador a un plantel que comprendió que los resultados muchas veces no se reflejan en las estadísticas.

Entre las críticas que circularon por las redes sociales estuvo el hecho de que en el Mundial pasado, en un fútbol femenino argentino aún no profesional, el equipo dirigido por Carlos Borrello sacó más puntos –dos empates– que en esta Copa del Mundo. La estadística le da la razón, pero hay que también hilar fino.

En el primer tiempo Argentina sostuvo la exigencia física de las potentes suecas, pero la resistencia se quebró en la mitad final. telam

Silvana Villalobos, entrenadora de Gimnasia de La Plata y referente en el fútbol femenino argentino, fue clara al respecto: “Sin criticar a Borrello, digo que Germán ha mostrado que juega a la par. Después, tenemos que ser conscientes de la diferencia con el resto de las selecciones. Germán me gusta porque él ha jugado de igual a igual y entendió, cuando le hicieron siete o cuando le hicieron cuatro, si realmente estamos lejos o no. Ya lo sabe. Antes no podíamos saber la distancia si jugábamos a defendernos. Vamos por un buen camino”.

El Mundial deja una base que las futuras camadas tienen que aprovechar. No deja esa marca histórica del primer triunfo, pero como dijo Estefanía Banini, “las generaciones que vienen tienen un camino con otra preparación y esto va a permitirles llegar más lejos”. Lo histórico para la selección argentina –como para otros equipos mundialistas– pasa por lo que dejan las referentes que lucharon para conseguir un fútbol profesional, un equipo decidido a competir y crecer por más que los resultados aparezcan a largo plazo.

Estefanía Banini encara, en una de sus últimas acciones en los mundiales; “las generaciones que vienen tienen un camino con otra preparación y esto va a permitirles llegar más lejos”, dijo, como conclusión de la actuación albiceleste en Australia-Nueva Zelanda 2023. telam

Si el Mundial Francia 2019 fue el de las reivindicaciones –la selección argentina llegó tras la huelga para pedir mejoras estructurales y el famoso Topo Gigio–, en Oceanía quedaron sentadas las bases para un fútbol que quiere tener su propia identidad y en el que se reconozca a las jugadoras por su nombre, por su juego, por su lucha. No es casualidad que aquellas futbolistas que durante su carrera deportiva se dedicaron no sólo a jugar sino también a exigir mejoras estructurales sean las que están afrontando su último Mundial: Megan Rapinoe, en Estados Unidos; Marta Vieira da Silva, en Brasil, y Banini en Argentina.

“Lo que vamos a intentar este Mundial es salir y hacer nuestro juego, crear y tener esa identidad que nos caracteriza a todos los argentinos: jugar por abajo, con la gambeta, e imponernos con eso”, había dicho Banini antes del Mundial. Cumplieron ese objetivo. Ahora queda dar el siguiente paso, ese clic que se propusieron en el campo de juego del estadio de Hamilton.