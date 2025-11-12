Qué dijo el joven uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Russo

Este martes por la tarde, era un día de rutina como cualquier otro para Agustín Elugui, un trabajador rural de Cañada Nieto, un pequeño pueblo ubicado en Uruguay. Pero se volvió una jornada especial. De casualidad, el joven encontró tirada sobre el césped del campo donde trabajaba con su tractor la camiseta en homenaje al recientemente fallecido DT de Boca, Miguel Ángel Russo, que, semanas atrás, el club xeneize había dejado volar al cielo con varios globos azul y amarillos atados a la prenda. “Sinceramente, no sabía que era esa porque no la vi cuando la largaron en la Bombonera”, contó.

“Mira lo que encontré, no lo puedo creer”, fue el mensaje que le envió Elugui a su novia tras cortar el césped y pasar por donde estaba la prenda. Pensó que se trataba de una camiseta de Boca “normal”. “Pará, mirá esto”, le contestó la mujer y adjuntó un video con el momento en que el pasado 18 de octubre Leandro Paredes y Claudio Úbeda, desde el centro de la cancha xeneize, dejaban volar la casaca con el dorsal “Miguel” tras la muerte del técnico.

¡APARECIÓ EL QUE ENCONTRÓ LA CAMISETA DE RUSSO! Agustín Elugui habló con #SportsCenter y contó cómo fue el momento en el que se cruzó AYER en el campo con el homenaje que Boca le había hecho a su fallecido DT... ¡ESPECTACULAR!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2025

“Ahí tomé dimensión de lo que tenía en la mano”, siguió en su relato el hombre en diálogo con el programa SportsCenter. Cada tanto, según contó, suele ver tirados globos en el campo, “por eso al principio no le di mucha importancia”, dijo.

Qué dijo el joven uruguayo que encontró la camiseta en homenaje a Russo

Elugui relató además que la camiseta estaba enredada entre el césped. Hincha de Peñarol, dijo no tener preferencias con ningún club de fútbol argentino y contó: “Está guardada en mi casa. Todavía no pensé que voy a hacer con ella. Me sugirieron ideas y estoy viendo qué hacer. Estaría bueno guardarla como un recuerdo”.

El homenaje de Boca a Miguel Russo

Al ser consultado si podría invitar a sus coterráneos Edinson Cavani o Miguel Merentiel a comer un asado y ver la casa, el uruguayo lanzó, entre risas: “Eso podría ser también”.

Cuando la camiseta fue soltada al aire hubo una pregunta que no podía pasar desapercibida: ¿dónde caería? Luego de casi tres semanas, y de recorrer cerca de 100 kilómetros, la casaca en honor a Russo fue encontrada en el país vecino. En Cañada Nieto, sudoeste de Uruguay, viven solo 430 habitantes. Las fotos no dieron margen para las dudas: los globos desinflados estaban todavía atados a la camiseta con la inscripción intacta de “1956-∞“.