Riquelme quiere a Miguel Russo en Boca y espera un traspié de San Lorenzo para sumarlo lo antes posible

Boca ya eligió a su técnico y es un viejo conocido de la casa. Se trata de Miguel Ángel Russo, el actual entrenador de San Lorenzo que disputará este sábado las semifinales del torneo Apertura ante Platense y que tiene contrato con el Ciclón hasta diciembre de 2025. Tras la negativa de Gabriel Milito, quien declinó el llamado del Xeneize, Juan Román Riquelme resolvió esperar a Russo hasta último momento y ofrecerle nuevamente el buzo a quien fue el primer DT de gestión, con el que obtuvo la Superliga 2019/2020 y al que despidió en agosto de 2021 tras una seguidilla de malos resultados.

El presidente terminó de tomar la decisión este jueves por la noche, tras varias horas de charla con los miembros del Consejo de Fútbol. Si bien todos los cañones apuntaban a Milito, Riquelme tuvo siempre a mano el nombre de Miguel Russo, con quien fue campeón en Boca de la Copa Libertadores 2007 y con quien lo une una relación de amistad. Boca tenía pensado avanzar por Russo desde el inicio de los playoffs.

Pero San Lorenzo fue superando instancias (venció a Tigre en octavos y a Argentinos en cuartos de final) y la dirigencia se tomó 72 horas para definir los pasos a seguir. Sabía que Gustavo Quinteros estaba listo para asumir, pero Russo contaba con ventaja por ser un hombre de confianza de Riquelme, por conocer los pasillos del club y también a varios integrantes del plantel azul y oro (Javier García, Marcos Rojo, Frank Fabra, Exequiel Zeballos, Esteban Rolón).

Miguel Russo dirigió la práctica de San Lorenzo y no hizo mención al interés del Xeneize. X

El tema, ahora, son los plazos. Porque Russo dirigirá este sábado ante Platense y si avanza a la final recién estaría en condiciones de asumir el lunes 2 de junio, siete días antes del viaje al Mundial de Clubes. El plantel de Boca retomará al trabajo este martes y la idea es que Russo conduzca el entrenamiento en Ezeiza, aunque todo dependerá de lo que ocurra el fin de semana. Si Miguel no está disponible, quien estaría a cargo de los trabajos sería Silvio Rudman, el DT de la Reserva, o Roberto Pompei, su ayudante. Mariano Herrón, quien no logró un buen feeling con los jugadores, analiza dejar el club y buscar nuevos horizontes.

Lo que pareciera ser un hecho es que el técnico no seguirá en el Ciclón pese a tener contrato vigente hasta diciembre de 2025. Russo sacó a flote al equipo de Boedo en medio del caos institucional que vive la institución, con una importante deuda con el plantel y el cuerpo técnico (el jueves anterior, los futbolistas se negaron a entrenar) y con muy poco margen para competir en el mercado de pases. De hecho, en San Lorenzo veían venir el portazo en caso de que el equipo cayera el lunes pasado en La Paternal, un par de horas antes de que Boca cayera con el Rojo. Del lado del entrenador niegan todo tipo de contacto con el Xeneize, mientras aseguran que “solo falta la oficialización”.

"DESEO QUE MAÑANA LE VAYA BIEN A ÉL Y A BOCA"



Miguel Ángel Russo le mandó saludos a Juan Román Riquelme en sus primeras declaraciones como DT campeón de la Copa de la Liga con Rosario Central.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/eIZ6ba0Hb9 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 17, 2023

Hace unos días, Russo compartió una ronda de café con periodistas de San Lorenzo y antes de sentarse a las mesa aclaró que no haría mención al tema. “No me pregunten de Boca porque no voy a decir una palabra”. No abrió ni cerró la puerta, pero dejó entrever que los contactos existían.

Aunque la salida de Russo de Boca no fue del todo prolija (el técnico quería seguir y fue echado dos semanas después de eliminar a River en la Copa Argentina, sintiéndose víctima de una operación de desgaste para quitarlo del cargo), Miguel y Riquelme mantuvieron el vínculo intacto. “Sigo hablando y me manda mensajes. Yo lo considero un amigo. Me pone contento que sea presidente de Boca. Ojalá todo lo que piensa y lo que desarrolla se haga realidad”, contó Russo tras la victoria de Román en las urnas, en diciembre de 2023. Una semana atrás, Riquelme había llamado a Miguel para felicitarlo por el triunfo por penales sobre River, en semifinales de la Copa de la Liga.

La idea de Riquelme es que Russo firme contrato con Boca por un año. En su anterior paso, el técnico tuvo como ayudantes a Leandro Somoza y Mariano Herrón, quien se había sumado por recomendación de la dirigencia. Esta vez, Miguel llegaría con Claudio Úbeda como asistente principal y el colombiano Juvenal Rodríguez como alterno, con Juan Carlos Docabo como preparador de los arqueros.

Superliga Argentina. Boca Juniors vs Independiente. Juan Román Riquelme Daniel Jayo

¿Qué puede hacer caer la llegada de Russo a Boca? Que el técnico decida finalmente quedarse en el Ciclón -cosa poco probable a esta altura- o que desde San Lorenzo busquen empiojar las negociaciones haciendo valer los seis meses que le quedan de contrato. De ser necesario, en Boca están dispuestos a desembolsar una suma de dinero para lograr destrabar la salida del DT.

Si todo marcha bien, Boca volverá al Mundial de Clubes con el mismo entrenador con el que compitió por última vez en el máximo certamen intercontinental. En 2007, el Xeneize venció 1 a 0 al Étoile Sportive de Turquía y cayó 4 a 2 en la final ante el Milan, que se tomó revancha de la derrota en 2023. De regreso a Buenos Aires, el técnico no aceptó las condiciones de Boca para renovar su vínculo y, tras seis meses sin dirigir, recaló justamente en San Lorenzo.

Ahora, a punto de cumplir 70 años, el DT está a un paso de asumir un nuevo reto. Incluso, hasta comenzaron a trascender los puestos que el técnico buscaría reforzar de cara al Mundial de Clubes. Este sábado, la mira estará puesta en el Gasómetro. Mientras Russo busque el boleto a la final, Riquelme hará fuerza por Platense. El tiempo pondrá las cosas en su lugar. Y el lugar de Russo estaría otra vez en Boca.