Sebastián Villa dijo que está arrepentido y quiere volver a jugar en Boca

No es el primer caso en Boca. ¿Será el último? Sebastián Villa ya está listo para volver a jugar. Después de abandonar al equipo, del desplante al club y de presionar para conseguir una transferencia que nunca se concretó, ahora parece tener autorización para reincorporarse al equipo dirigido por Sebastián Battaglia. Como si nada hubiera pasado. Lo último que faltaba, una exigencia de los dirigentes y el Consejo de Fútbol: que pidiera perdón públicamente. Y eso es lo que salió a hacer tras la práctica de esta mañana.

“Quiero aprovechar este momento para pedirle disculpas a toda la hinchada, a mis compañeros, a la dirigencia y a todas las personas que me apoyaron ”, dijo Villa en una breve charla con la prensa.

Villa, de 25 años, ya había sido apartado del plantel de Boca en 2020, pero por otro motivo: la denuncia por violencia de género que presentó su expareja, Daniela Cortés. Conforme avanzaba la causa, el club decidió permitirle volver a jugar.

Además, el conjunto xeneize también pasó por un caso similar (no tan grave), con Edwin Cardona, que se reincorporó al plantel pese a que eligió irse de vacaciones a Colombia y abandonó al equipo (todavía dirigido por Miguel Ángel Russo) durante la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores este año, ante Atlético Mineiro.

#Boca Sebastián Villa: "Si me toca jugar voy a representar estos colores como siempre, voy a dar el máximo por mis compañeros y por la gente que cree en mí todavía. Voy a demostrarlo en la cancha" pic.twitter.com/C9w6WE8LLJ — TyC Sports (@TyCSports) October 27, 2021

Justamente ese día, el 21 de julio pasado, Villa jugó su último partido con la camiseta de Boca. Y también fue partícipe de la escandalosa situación posterior al encuentro, cuando los jugadores generaron destrozos y se mezclaron en peleas con integrantes del equipo brasileño y empleados de seguridad.

En aquella “batalla de Belo Horizonte”, a Villa se lo vio arrojando un dispenser de agua . Como consecuencia de sus actos, fue suspendido por seis fechas para partidos internacionales y deberá pagar una multa de 30.000 dólares .

Después de aquel encuentro, Villa se fue a Colombia por un problema familiar (la enfermedad de su madre). Nunca quedó claro si el club lo había autorizado o no para partir. Pero demoró su regreso mucho más de lo esperado. El 28 de agosto volvió al país y dejó en claro que estaba enfrentado con la dirigencia. “No hablé con nadie del cuerpo técnico y tampoco con Riquelme ni el Consejo porque no me atienden”, fueron sus únicas palabras.

Sebastián Villa podría volver a jugar en Boca en los próximos días Marcelo Aguilar

Ahora, dio marcha atrás y trató de usar un tono conciliador. “Fue un mal momento y tomé una decisión equivocada. Me arrepiento. Una persona puede equivocarse. Pero estoy con la mentalidad fuerte. Después de lo que pasó con mi madre, no estaba viviendo un buen momento y tomé una decisión incorrecta”, explicó.

La posición de Boca se tornó muy incómoda, porque el jugador tiene contrato hasta diciembre de 2024 con el club. Si lo expulsaba, perdía un activo muy importante. Si lo dejaban volver, los dirigentes temían perder autoridad ante el resto del grupo. Lo que es seguro es que todos estos conflictos y el hecho de haber dejado de jugar durante tres meses hizo que su cotización bajara considerablemente. Su pase está valuado en 5,5 millones de euros, según el portal Transfermarkt.

Hace unos meses, y de acuerdo con una carta que hizo pública Deportes Tolima (aún posee el 30% de los derechos sobre el jugador), el club Brujas de Bélgica había presentado una oferta para comprar a Villa . Sin embargo, Boca la descartó por considerarla insuficiente (pretendía 12 millones de dólares).

Sebastián Villa recibió el perdón de sus compañeros y quiere volver a jugar en Boca Javier García Martino - Photogamma

Villa no cambió su pensamiento sobre el deseo de ser transferido, pero ya no lo plantea como un punto de conflicto. “Siempre tuve el sueño de jugar en Europa, pero ya pasó -aclaró-. Estoy para poner el pecho a la situación. Me estoy entrenando callado y de la mejor manera. Aguantaré todo lo que tenga que aguantar. Si me toca jugar, voy a dar el máximo por estos colores y por el club. Lo voy a demostrar en la cancha”.

Ahora, Boca se juega cosas importantes. Como una posibilidad de clasificación a la Copa Libertadores 2022. Para eso, debe ganar la Copa Argentina (jugará la semifinal el miércoles próximo, ante Argentinos). Y es justo en este momento en el que Villa decidió salir a decir que está arrepentido. “Hablamos mucho con la dirigencia y los compañeros. Uno con ganas de crecer toma decisiones que no son adecuadas y pido otra oportunidad. Espero que me entiendan. Tengo una muy buena relación con mis compañeros. Siempre fui un gran profesional. Lo importante es reconocer el error y seguir para adelante”.