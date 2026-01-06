Sebastián Villa expuso su deseo de jugar para River en 2026: “Si me llama Gallardo, mañana viajo”

El mercado de pases de River Plate promete ser uno de los más trascendentes en los últimos años. El exfutbolista de Boca Sebastián Villa confesó su deseo de jugar para el club Millonario y dejó en claro que si Marcelo Gallardo se comunica con su representante, Rodrigo Riep, viajaría a Buenos Aires al día siguiente para firmar el contrato.

“He visto el interés y con mi representante hemos tomado la decisión. Le dije que sí, que me gustaría jugar en River. Es mi futuro y el de mi familia, quiero seguir creciendo”, expresó el jugador colombiano en declaraciones con Picado TV.

En ese sentido, Villa remarcó que jugar en River es “uno de los objetivos” que desea cumplir antes de retirarse del fútbol. “Ojalá pueda llegar a River y ser citado. ¿Por qué no pelear un puesto para el Mundial?”.

“Soy un tipo muy fuerte de la cabeza. Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo, no tengo problema. Si se me da esta oportunidad, la voy a aprovechar de la mejor manera. Boca es pasado”, confesó.

Cabe destacar que Villa vistió la camiseta de Boca durante cinco años, en los cuales disputó 172 partidos, marcó 29 goles y ganó siete títulos. Sin embargo, su última etapa en el Xeneize se vio afectada por la condena que recibió de dos años y un mes de prisión por haber golpeado a su expareja.

Luego de la condena judicial, el club presidido por Juan Román Riquelme lo apartó del primer equipo, aunque nunca le rescindió el contrato. Finalmente, Villa se marchó al fútbol búlgaro y desde 2024 juega en Independiente Rivadavia donde se convirtió en uno de sus jugadores más determinantes tras ganar la Copa Argentina.

“Estaría orgulloso de jugar con Juanfer (Quintero), que además es mi hermano y que ha estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. Sería un honor jugar al lado de él”, remarcó.

Su condena genera un fuerte rechazo

Ante la posibilidad concreta de que River termine contratando a Sebastián Villa, la agrupación River Feminista publicó un comunicado oficial para expresar su disconformidad con las supuestas versiones de la contratación del colombiano.

“A raíz de los rumores que habrían comenzado a circular respecto de la eventual incorporación de Sebastián Villa al Club Atlético River Plate, corresponde manifestar nuestro repudio absoluto y categórico frente a una posibilidad que, de concretarse, resultaría incompatible con los valores que un club deportivo, social y cultural debería representar”, expresaron.

Luego de recordar la condena penal que tiene Villa, la agrupación remarcó que el exBoca ya recibió otra denuncia por abuso sexual formulada por otra mujer. “Resulta indispensable aclarar -frente a intentos de tergiversación- que dicho sobreseimiento no implicó que se hubiera acreditado la inocencia del denunciado, sino que respondió únicamente a una decisión procesal de la víctima”.

“De confirmarse, se estaría transmitiendo un mensaje profundamente preocupante: que el talento deportivo podría colocarse por encima de la dignidad de las mujeres, de la lucha contra la violencia de género y del compromiso ético que implica ocupar un espacio de visibilidad pública”.

La posible llegada de Villa a River empieza a despertar preocupación en un sector de los hinchas millonarios. No obstante, su arribo al club Millonario aún parece estar lejos de concretarse.