Boca: la estadística negativa con Jorge Almirón como DT afuera de la Bombonera justo cuando la Copa Libertadores empieza los “mata-mata”

El árbitro Andrés Merlos tiene que advertir a Jorge Almirón porque el entrenador, desesperado por dar indicaciones a sus jugadores, se mete en el campo de juego. Debe volver al “corralito”. Boca vive su momento de mayor incertidumbre desde que el entrenador se hizo cargo del equipo y sufre más de la cuenta. La estadística es curiosa porque marca una tendencia negativa xeneize cuando juega de visitante, pero en realidad las dificultades futbolísticas las tiene jugando en la Bombonera también, aunque las cifras sean otras.

Boca empató con Unión sin goles pero mereció perder en Santa Fe por la 23° fecha de la Liga Profesional, ya que le anularon mal un gol al Tatengue por un offside a Corvalán que no existió y encima de terminar con diez jugadores por la expulsión de Esteban Rolón, jugó muy mal.

En el certamen local, Boca con Almirón disputó 13 partidos, seis de ellos fueron como local y siete como visitante. De los 6 que disputó en la Bombonera, ganó 4, empató 1 y perdió el restante, ante Estudiantes (0-1), en el debut del exentrenador de Godoy Cruz y Lanús en la Bombonera. De los 7 que dirigió como visitante en la Liga Profesional, ganó sólo 1 (ante Argentinos Juniors, encima sin merecerlo), empató 2 y perdió 4, Como local Boca hizo 9 goles y recibió 3; como visitante se invierten las cifras: hizo 3 y recibió 9.

En la Copa Libertadores, Boca con Almirón ganó los tres partidos que disputó como local (ante Dep. Pereira 2-1, a Colo Colo 1-0 y a Monagas 4-0) y en esos encuentros también sufrió demasiados contratiempos, pero como visitante sólo se impuso en Chile ante Colo Colo 2-0. Luego perdió ante Pereira en Colombia 0-1 y empató 0-0 con en Venezuela con Monagas, encuentro que había dirigido de manera interina Mariano Herrón, por la primera fecha del Grupo F.

“De local nos hicimos fuertes, esperamos volver a ganar y sumar en la Liga que estamos un poco retrasados”, dijo Almirón con respecto al próximo encuentro ante Huracán, que será el lunes a las 21.30, por la fecha 24 de la Liga Profesional.

Almirón intentó justificar el resultado en la conferencia de prensa posterior al partido con Unión: “Hoy se hizo un gran esfuerzo y este punto para nosotros es importante, rescato eso, que el equipo se entregó y dejó todo al final” y agregó: “Nos quedamos con uno menos y fue complejo aguantar el resultado, tienen jugadores desequilibrantes y también porque el equipo está cansado, jugando jueves, domingo con casi los mismos. Jugamos contra un equipo que por momentos nos superó. En el primer tiempo teníamos para jugar mejor”.

Nicolás Figal tuvo un buen desempeño en Boca ante Unión LA NACION/Carolina Niklison

En la misma dirección de Almirón declaró Nicolás Figal: “Hay cosas que no nos podemos explicar. Con uno menos ellos necesitaban los puntos de local, ellos son muy difíciles, sacamos un punto en una cancha jodida. “Se nos hizo muy difícil con uno menos, hicimos un esfuerzo bárbaro, pero no alcanza. Hoy se sumó más allá de las dificultades que tuvimos, hay que seguir sumando para escalar en la tabla”.

Las expulsiones siguen repitiéndose en Boca. Y sorprendió igual el dato de Almirón, ya que la tarjeta roja (vía VAR) a Esteban Rolón fue cuando faltaban 15 minutos para el final del encuentro. De todas formas, el entrenador observó las dificultades que tenía Boca para marcar incluso luego de poner una línea de cinco defensores. Pero ya antes de eso el DT había decidido, con las modificaciones, jugar 5-4-1 y replegarse cerca de Sergio Chiquito Romero.

Boca casi no generó peligro en el arco de Unión Carolina Niklison

El arquero de Boca analizó luego del partido: “No vamos a negar que llegaron con claridad, pero en el primer tiempo jugamos bien, hicimos un buen trabajo. No pudimos terminar bien las jugadas, hay que seguir creciendo. Fue un lindo partido, los dos equipos intentamos jugar. Ellos tuvieron sus chances, nosotros en el primer tiempo las tuvimos. Cuando quedamos con uno menos nos costó bastante, pero es bueno irse con el arco en cero, da confianza y afianza como equipo. Siempre que no perdamos y no nos hagan goles, es positivo”. En eso Romero sí fue en sintonía con Almirón y Figal, rescatando haber sumado un punto.

En el Consejo de Fútbol xeneize hay preocupación porque ven una involución en el equipo de Almirón con respecto a los primeros encuentros y justo cuando los próximos pasos internacionales serán los octavos de final de la Copa Libertadores, en donde el sorteo ubicó a Nacional de Uruguay como el próximo adversario.

Al respecto, el entrenador intentó mostrar un mensaje optimista: “Vamos a llegar muy bien, tendremos semanas largas para recuperar al equipo, con el plantel más armado y con posibles refuerzos, tendremos varias semanas para que el equipo descanse y se recupere físicamente. Para la Copa (Libertadores) llegaremos muy fuertes. Mañana tendremos una reunión por los refuerzos”. Los partidos serán en la primera semana de agosto, hay casi un mes para esos choques, pero Boca no muestra evoluciones en el juego ni tampoco Almirón tiene certezas en cuanto a las incorporaciones que va a poder sumar. El único confirmado, por el momento, es Jorman Campuzano, que vuelve de su préstamo en el exterior.

Sergio Romero y el abrazo con el Kily González (DT de Unión) antes del partido que Boca empató sin goles en Santa Fe LA NACION/Carolina Niklison

Chiquito Romero defendió a Almirón: “Tenemos un DT que trajo una idea de juego y se vio un gran cambio en este plantel. Al principio nos costó, tuvimos muchos partidos juntos, partidos encimados, se hizo difícil, pero hoy se ve otro Boca. Paso a paso estamos dando buen nivel de juego”.

La Copa Libertadores, con los duelos ida y vuelta, achican los márgenes de error. Almirón y Boca lo saben, más allá de haber demostrado -puertas para afuera- un conformismo con el punto conseguido en Santa Fe.

