El rival de Boca en la Copa Libertadores: Nacional de Uruguay, el equipo de un largo invicto de local que nunca perdió en la Bombonera

La Conmebol celebró este miércoles el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, en el que se definió que Boca enfrente a Nacional de Uruguay. Con la posibilidad de cruzarse a corto plazo con Racing si ambos superan esta instancia, el conjunto xeneize tiene la ventaja deportiva de definir la llave como local, gracias a haber terminado en el primer lugar del Grupo F.

A su vez, el Superclásico con River solamente podría darse en una final, como sucedió en 2018 cuando el equipo que entonces dirigía Marcelo Gallardo dio la vuelta olímpica en el estadio Bernabéu de Madrid tras imponerse por 3-1 (2-2 en la ida en La Bombonera) en tiempo suplementario. La posibilidad de que se vean las caras en octavos estuvo latente hasta casi el último momento, ya que la bolilla del millonario salió anteúltima, cuando sólo quedaban disponibles como rivales Boca e Inter de Porto Alegre. Finalmente, los de la Ribera afrontarán un duelo con historia rioplatense.

😍 ¡Así quedó el cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores!



🏆 #GloriaEterna pic.twitter.com/lQFP1YaI7S — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) July 5, 2023

¿Con qué rival se encontrará Boca? Nacional conserva su estirpe copero. Aunque haya tenido un comienzo dubitativo en el campeonato uruguayo y la clasificación en la Copa Libertadores no fue sencilla, la garra charrúa late fuerte cuando de torneos internacionales se trata. Tres veces campeón de América y del mundo (1971, 1980 y 1988), “el Bolso” está lejos de la potencia continental que supo ser en el siglo pasado. No obstante, acumula una serie de 18 partidos sin derrotas en su estadio Gran Parque Central, que intentará aprovechar cuando reciba al xeneize en el duelo de ida, en la primera semana de agosto.

Nacional terminó segundo en el Grupo B, que lideró Inter de Porto Alegre. Sumó 11 puntos contra los 12 del conjunto brasileño. El buen comienzo (triunfo como visitante ante Metropolitanos, de Venezuela, y victoria como local ante Independiente de Medellín) le generó un buen colchón de puntos en el camino a una clasificación que se le complicó. A tal punto que en la última fecha debió ganarle al equipo de Caracas (1-0) y esperar una derrota de los colombianos en tierras brasileñas para obtener el pasaporte a los octavos de final.

El DT de Nacional es Álvaro Gutiérrez, quien jugó como mediocampista central en su ciclo como futbolista y pasó por ese club, entre otros de Uruguay, además de su experiencia en tres equipos de España. Se retiró a comienzos de este siglo, cuando estaba en Gijón. En su rol actual en el Bolso asumió en marzo pasado en reemplazo del argentino Ricardo Zielinski y lleva dirigido 17 partidos, en los que el equipo cosechó nueve triunfos, cinco empates y sufrió tres derrotas. Próximo a cumplir 55 años el 21 de este mes, el entrenador transita su tercer ciclo en el Tricolor, donde estuvo entre 2014 y 2015 y volvió en 2019, celebrando dos títulos locales (2015 y 2019).

El plantel tiene algunas figuras reconocidas. Una es el arquero Sergio Rochet, que el año pasado debutó en el seleccionado jugando en las eliminatorias para Qatar 2022, fue titular en los tres encuentros del Mundial en el que Uruguay fue eliminado en la etapa de grupos e inicio el encuentro en el triunfo sobre Cuba del 20 de junio pasado, cuando la Celeste tuvo su segundo desafío al mando de Marcelo Bielsa. En un sistema preferido de 4-2-3-1, Juan Ignacio Ramírez es el atacante preferido de Gutiérrez. Está en su segunda temporada en el club y es el goleador del fútbol charrúa. Surgió del Liverpool, en el que anotó 85 goles en 155 partidos y tuvo un breve paso por el Saint-Éttiene de Francia antes de llegar a Nacional, donde acumula 19 festejos en 55 juegos. Es el encargado de patear los penales, aunque por esa vía hizo sólo cuatro goles.

Sergio Rochet, el arquero del seleccionado uruguayo que ataja en Nacional de Montevideo. Manu Fernandez - AP

Su potencial relega al banco a un conocido de Boca que llegó libre de León, de México: Emmanuel Gigliotti. El jugador, que tras fallar un penal clave contra River en la Libertadores 2014 quedó poco después marginado del conjunto xeneize y se fue a China, se desgarró en abril pasado, volvió a los entrenamientos y tuvo poca competencia. No juega desde el 3 de junio, cuando ingresó desde el banco de suplentes en un partido por el torneo uruguayo. “Es la primera vez que me toca estar tanto tiempo afuera y hay momentos en los que la ansiedad me quiere ganar, pero acá estoy decidido a ponerle toda la actitud. Ya falta menos”, publicó el delantero en las últimas horas en su su cuenta de Instagram, en clave de humor: en la foto tenía un conito naranja en la cabeza. Para la cuarta fecha del campeonato charrúa no fue convocado.

Otro argentino en el conjunto montevideano es el defensor Fabián Noguera, que comenzó en Banfield, pasó por el fútbol brasileño y llegó este año a Nacional tras quedar libre en Estudiantes de La Plata. De 30 años y 1,92m de altura, fue uno de los centrales elegidos por el DT en tres de los cinco partidos que jugó el equipo durante junio.

Además, cuenta con la experiencia del Torito Diego Rodríguez, el mediocampista campeón con Independiente en la Sudamericana 2017; el defensor Diego Polenta, que estuvo en Italia, Estados Unidos, Paraguay y volvió al club tras su paso por Unión de Santa Fe el año pasado, y el talento de Franco Fagúndez, de 22 años, que se formó en Wanderers pero sus tres años en la primera división vistió la camiseta del Tricolor, donde lleva la número 10.

Un poco de historia y un gran conflicto

Nacional de Montevideo ostenta una marca muy difícil de igualar. El historial con Boca trasluce un empate técnico (el xeneize ganó 22 partidos, el equipo uruguayo 21 e igualaron los 21 restantes en los 64 partidos por cualquier competición). En tanto, en copas internacionales, el Bolso tiene ventaja: ganó seis, Boca venció en tres ocasiones e igualaron seis veces. Con un dato más a tener en cuenta: Boca nunca pudo ganarle a Nacional en la Bombonera por partidos oficiales, al menos durante el tiempo de juego.

La única vez que salió victorioso fue precisamente la última que se enfrentaron. El 19 de mayo de 2016, por los cuartos de final de la Libertadores, el equipo que entonces dirigía Guillermo Barros Schelotto celebró en la definición por penales, en la que Agustín Orion atajó tres remates, después de empates 1-1 en la ida (un golazo de Frank Fabra) y en la vuelta.

El golazo de Fabra en 2016

Precisamente en el primer encuentro, disputado el 12 de mayo en Montevideo, se produjo un hecho insólito que derivó en un escándalo. En la madrugada posterior al primer empate, todavía en suelo uruguayo: Guillermo y su hermano y ayudante Gustavo Barros Schelotto tomaron la decisión de desvincular a Daniel Osvaldo tras encontrar al delantero fumando en el vestuario del estadio Parque Central, tras el 1-1.

Enojado por haber jugado apenas cinco minutos, Osvaldo había sido irónico en su diálogo con la prensa: “Me sentí bien los cinco minutos que jugué, sin molestias en el pie. Estoy contento porque volví a jugar. ¿Al final? No pasó nada, la gente me tiró de todo, monedas”.

Daniel Osvaldo fumó en un vestuario y debió irse de Boca

Luego de la licencia de 72 horas que Boca le dio, el presidente Daniel Angelici se reunió con el futbolista en su casa y llegaron a un acuerdo para cortar el contrato que ambos firmaron. Osvaldo percibió el monto del contrato que le correspondía hasta diciembre de ese año (2016), pero sólo aceptó cobrar lo correspondiente hasta el último día de trabajo (viernes 13 de mayo) y el resto lo donó para las divisiones inferiores de la entidad de la Ribera.

El último Boca-Nacional

Los octavos de final se jugarán entre el 1° de agosto y el 10 del mismo mes. Esto tomará a los equipos argentinos enfocados por completo en la Copa Libertadores porque la Liga Profesional finalizará el último fin de semana de julio, en vísperas del reinicio del certamen sudamericano.

