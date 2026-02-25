Boca le ganó sin problemas a Gimnasia de Chivilcoy y sigue adelante en la Copa Argentina

La operación fue un relámpago. Con los delanteros lesionados y lejos del área, apareció Adam Bareiro, tocó la puerta y golpeó dos veces. Con una pirueta y un cabezazo, el paraguayo fue la figura de Boca, que superó a Gimnasia de Chivilcoy por 2 a 0 en Salta y sigue adelante en la Copa Argentina. Se trata de un debut demoledor: el delantero, de paso fugaz en River, no marcó ni uno con la camiseta de la banda roja en 16 encuentros, y tardó menos de 60 minutos en anotar dos con la azul y oro.

El equipo xeneize chocará en la siguiente instancia con el vencedor de la serie entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez, programado para el 8 de abril. La formación del gigante estuvo integrada completamente por jugadores suplentes, con una novedad: el demoledor debut del Príncipe Adam, de convincentes tareas en Fortaleza, más allá de que el equipo brasileño se fue al descenso.

Así, aparecieron nombres que no suelen ser tenidos en cuenta en este tiempo, como Figal, Pellegrino y Braida (un bombazo en un palo) en la defensa y tres nombres en el ataque, Ángel Romero (por afuera), el paraguayo y Janson, que tuvo otra oportunidad. La pelota, el contexto, las tribunas: todo fue propiedad xeneize. Bareiro, en la primera acción clara, quiso picar el balón ante la salida del arquero, pero Nicolás Dormisch adivinó el gesto técnico.

Angel Romero, víctima de la dureza de Gimnasia de Chivilcoy Copa Argentina

El conjunto del ascenso, buena parte del desarrollo superado, apeló algunas veces al juego brusco, como en una patada sobre Weigandt. Cáseres fue amonestado, aunque la tarjeta pudo ser de otro color.

Boca tuvo el control exclusivo. Un cabezazo de Pellegrino chocó con el travesaño y, al rato, Bareiro abrió el marcador, con un zurdazo desde el piso, suerte de extraña pirueta, tras un centro de Janson. Las dos mejores situaciones se sucedieron al final del primer capitulo.

En el arranque de la segunda mitad, Bareiro selló la victoria con un cabezazo demoledor. Y más tarde, salió con molestias físicas.

Belmonte y Janson celebran la mágica noche de presentación de Bareiro Copa Argentina

El equipo dirigido por Claudio Ubeda igualó ante Racing 0 a 0 en su anterior partido y dejó una pálida imagen que fue reprobada por los hinchas en la Bombonera. Su irregular arranque en una temporada en la que vuelve a jugar la Copa Libertadores hizo que este partido ante Gimnasia se convirtiera en una prueba de fuego. Una más.

Luego de ser titular ante Racing el viernes pasado, Edinson Cavani ni siquiera viajó a Salta con el plantel. El uruguayo, que estuvo un largo tiempo en la interminable lista de lesionados que incluye a Leandro Paredes, Exequiel Zeballos, Milton Giménez, Juan Barinaga, Carlos Palacios, Alan Velasco y Rodrigo Battaglia, todavía no anotó goles en la temporada y fue silbado en la Bombonera como nunca antes. Los hinchas, al parecer, ya le bajaron el pulgar. Y algo más: Ander Herrera quedó al margen del banco de suplentes un rato antes del partido...

El Lobo de Chivilcoy debutó en la temporada 2026 en la Copa Argentina y frente a Boca, todo un suceso, ya que el Federal A, la liga en la que participa, comenzará el 22 de marzo. El cupo al campeonato que reúne clubes de todas las categorías lo consiguió con una sólida campaña el año pasado, tras ascender desde el Regional Federal Amateur.

El Chaqueño Palavecino, presente en Salta Copa Argentina

La entidad bonaerense tiene 109 años de vida. En su primera temporada en el Federal A, encabezó su grupo en la ronda inicial y consiguió la tercera posición en la segunda fase. Este rendimiento le permitió convertirse en el miembro número 331° de la era moderna de la Copa Argentina y en el único debutante en esta edición. La expectativa por este encuentro histórico, que había quedado sellada en el sorteo del 10 de diciembre de 2025, movilizó tanto al plantel como a la comunidad. Al conocerse el resultado, los jugadores celebraron en la sede social del club, conscientes de estar a las puertas del partido más significativo en más de un siglo de existencia.

El equipo del ascenso tuvo un debut llamativo: Alexis Zárate se sumó días atrás y fue titular contra Boca. Le costó la marca sobre Angel Romero: en una situación, empujó al paraguayo en el área, pero Facundo Tello no consideró que fuera penal. El exdefensor de Independiente y Temperley fue condenado en 2017 a seis años y medio de prisión por abuso sexual con acceso carnal y, en agosto pasado, recuperó la libertad tras cumplir cinco años de la pena.

El nuevo jugador del conjunto albiverde había firmado con Argentino de Quilmes en diciembre pasado, pero la repercusión negativa que generó el anuncio del Mate hizo que la institución diera marcha atrás con la operación. Ahora, Zárate se desempeña como futbolista del Lobo.

Boca es el máximo ganador de la historia de este torneo, con cuatro títulos. La primera consagración fue en 1969, la edición inaugural, al derrotar a Atlanta por 3 a 2 en la final. Sumó más trofeos en 2012 (venció a Racing por 2 a 1 en el último encuentro), en 2015 (le ganó 2 a 0 a Rosario Central en el polémico partido definitorio) y en 2020, cuando se impuso a Talleres de Córdoba por penales luego de un empate sin goles.

El triunfo representa un paso adelante, en medio de los murmullos. Y que lo haya resuelto el goleador que acaba de llegar, representa una invitación a la esperanza.