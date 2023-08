Boca, listo para enfrentar a Nacional de Uruguay, un rival de cuidado que se hace fuerte en Montevideo

escuchar

Una vez que baje la justificada efervescencia por la presentación de Edinson Cavani, Boca tiene la obligación de enfocarse en un partido trascendental para sus ilusiones coperas en la Copa Libertadores. Este miércoles, desde las 21, visitará a Nacional por la ida de los octavos de final ante un Gran Parque Central que tendrá localidades agotadas.

Aunque muy lejos de lo sucedido hace justo un año, cuando recibió con los brazos abiertos nada menos que a Luis Suárez, el equipo de Montevideo presenta cinco caras nuevas en su lista de buena fe, aunque ninguna de ese calibre. Cuatro son refuerzos y el restante, un chico surgido de las Inferiores. El más conocido es el experimentado mediocampista Gonzalo Castro, de 38 años, que tuvo una exitosa experiencia en España, donde se destacó en Mallorca, Real Sociedad y Málaga. A los 38 años, el volante concreta su ilusión de regresar a la entidad que lo vio nacer.

Imposible olvidar ese día, quedará marcado en mí para siempre por el cariño de toda la hinchada tricolor! ❤️



SIEMPRE AGRADECIDO 🔵⚪️🔴 https://t.co/OQgf5Sppx3 — Luis Suárez (@LuisSuarez9) July 31, 2023

Además, se sumó el lateral izquierdo Gabriel Báez, un argentino nacionalizado paraguayo de 28 años, que tuvo su estreno profesional en Newell’s, pero jugó poco (16 partidos en dos años) y emigró a México, donde se destacó en Venados. Luego pasó por Cerro Largo (Uruguay), Sol de América y Cerro Porteño, ambos de Paraguay. También a la zona defensiva llegó el zaguero uruguayo Franco Romero, también de 28 años. Comenzó su carrera en Racing de Montevideo, pasó por Liverpool y luego emigró a Europa, donde defendió las camisetas de Volos de Grecia y Bellinzona de Suiza.

Si bien el centrodelantero titular es un hombre conocido, Emmanuel Gigliotti, Nacional incorporó para reforzar esa posición a Gonzalo Carneiro, de 27 años, un delantero de área que llega libre proveniente de Sion, de Suiza. Comenzó su carrera en Defensor Sporting y más tarde jugó en San Pablo, antes de sumarse al club suizo, de donde salió a préstamo a Liverpool de Uruguay y Cruz Azul, de México. La quinta cara nueva del equipo bolso se llama Facundo De León. Tiene 19 años y es volante por derecha.

Nacional llega con algunos partidos menos que Boca en la primera parte del año. Además de los seis cotejos de la etapa de grupos en la Libertadores, donde terminó segundo de la zona B detrás de Inter de Porto Alegre, disputó en su país 23 partidos entre la final de la Supercopa Uruguaya (derrota 1 a 0 ante Liverpool), los 15 del torneo Apertura (subcampeón de Peñarol), y los 7 del Torneo Intermedio (quedó tercero de la Zona B detrás de Liverpool, luego campeón, y Cerro). En total fueron 29 encuentros, contra los 35 que acumuló el conjunto xeneize entre Liga Profesional, Libertadores y Copa Argentina.

De todos los datos estadísticos, vale destacar que el equipo dirigido por Álvaro Gutiérrez edificó una fortaleza en su estadio, el histórico Gran Parque Central. Allí acumuló una serie de 18 partidos sin derrotas, que se detuvo hace tres sábados, cuando cayó ante Fénix 1 a 0. Pero, a la vez, en los 14 partidos disputados en ese escenario este año, solo recibió 7 goles y mantuvo 7 veces su valla invicta. Más claro: durante 2023 ningún equipo que lo visitó pudo marcarle más de un gol.

Nacional está muy lejos del que lo llevó a ganar tres veces la Copa Libertadores y la Intercontinental, en 1971, 1980 y 1988. Sin embargo, conserva su estirpe copera. Terminó segundo en el Grupo B, que lideró Inter de Porto Alegre. Sumó 11 unidades contra las 12 del conjunto brasileño. El buen comienzo (triunfo como visitante ante Metropolitanos, de Venezuela, y victoria como local ante Independiente de Medellín) le generó un buen colchón de puntos en el camino a una clasificación que se le complicó. A tal punto que en la última fecha debió ganarle al equipo de Caracas (1-0) y esperar una derrota de los colombianos en tierras brasileñas para obtener el pasaporte a los octavos de final.

El DT de Nacional es Álvaro Gutiérrez, quien jugó como mediocampista central en su ciclo como futbolista y pasó por ese club, entre otros de Uruguay, además de su experiencia en tres equipos de España. Se retiró a comienzos de este siglo, cuando estaba en Gijón. En su rol actual en el Bolso asumió en marzo pasado en reemplazo del argentino Ricardo Zielinski. Tiene 55 años y transita su tercer ciclo en el Tricolor, donde estuvo entre 2014 y 2015 y volvió en 2019, lapsos en los que celebró dos títulos locales (2015 y 2019).

El plantel tiene algunas figuras reconocidas. Aunque también sufrió una baja muy importante. En este mercado de pases emigró nada menos que Sergio Rochet, quien se incorporó a Inter de Porto Alegre. El arquero -figura anoche en el Monumental en el encuentro ante River- era una pieza clave, no solo para el Bolso, sino para el seleccionado uruguayo, donde debutó en las eliminatorias, fue titular en los tres encuentros del Mundial Qatar 2022 y formó parte del segundo partido del ciclo de Marcelo Bielsa, ante Cuba.

Sergio Rochet, el arquero del seleccionado uruguayo que se despidió de Nacional de Montevideo hace pocos días Manu Fernandez - AP

En un sistema preferido de 4-2-3-1, Juan Ignacio Ramírez es el atacante preferido de Gutiérrez. Está en su segunda temporada en el club y es el goleador del fútbol charrúa. Surgió del Liverpool, en el que anotó 85 goles en 155 partidos y tuvo un breve paso por el Saint-Éttiene de Francia antes de llegar a Nacional, donde acumula 19 festejos en 55 juegos. Es el encargado de patear los penales, aunque por esa vía hizo sólo cuatro goles.

Su potencial relega al banco a un conocido de Boca que llegó libre de León, de México: Emmanuel Gigliotti. El jugador, que tras fallar un penal clave contra River en la Libertadores 2014 quedó poco después marginado del conjunto xeneize y se fue a China, se desgarró en abril pasado, volvió a los entrenamientos y tuvo poca competencia. No juega desde el 3 de junio, cuando ingresó desde el banco de suplentes en un partido por el torneo uruguayo, aunque después de dejar atrás otra lesión, integró el banco en el triunfo 1 a 0 ante Cerro Largo, del pasado 23 de julio. “Es la primera vez que me toca estar tanto tiempo afuera y hay momentos en los que la ansiedad me quiere ganar, pero acá estoy decidido a ponerle toda la actitud. Ya falta menos”, publicó el delantero en las últimas horas en su su cuenta de Instagram, en clave de humor: en la foto tenía un conito naranja en la cabeza. Para la cuarta fecha del campeonato charrúa no fue convocado.

Hace una semana, en la previa de este cruce con Boca, el Puma hizo declaraciones picantes. “Lo mejor que le puede pasar a Nacional es que Boca nos subestime, quizás puede ser importante”, dijo el delantero de 36 años. Y agregó: “Acá la actitud no se negocia. Acá todos tienen un convencimiento grandísimo. Después, los partidos hay que jugarlos. El equipo va a intentar ganar de local primero y después no va a asustarse a la Bombonera”.

Gigliotti marcó 23 goles en 62 partidos con la camiseta de Boca. Pero lejos de amedrentarse, está dispuesto a celebrar si llegase a ser protagonista de la inexorable Ley del Ex. “Claro que lo gritaría, sería una falta de respeto para el club en el que estoy jugando no hacerlo. Lo más lindo del fútbol son los goles. El problema es cuando el jugador no rinde, no transpira y no tiene ganas de ganar, eso le tenés que criticar al jugador. Ojalá me toque convertir”.

Además, cuenta con la experiencia del Torito Diego Rodríguez, el mediocampista campeón con Independiente en la Sudamericana 2017; el defensor Diego Polenta, que estuvo en Italia, Estados Unidos, Paraguay y volvió al club tras su paso por Unión de Santa Fe el año pasado, y el talento de Franco Fagúndez, de 22 años, que se formó en Wanderers pero sus tres años en la primera división vistió la camiseta del Tricolor, donde lleva la número 10.

En las últimas horas, Nacional sufrió un duro golpe con la baja del defensor argentino Fabián Noguera. El ex futbolista de Estudiantes, de 30 años y 1,92m de altura, pagó la cláusula de rescisión de 300.000 dólares para aceptar una oferta del fútbol árabe, lo que generó una gran controversia en el club de Montevideo. “Mi situación es bastante clara: tengo 30 años y llegó una oferta de un club árabe que era muy satisfactoria y que también era irrechazable porque a mi edad no creo volver a tener una chance así. Y como se dice siempre, el tren pasa una sola vez. Me tengo que subir y tengo que aprovecharla”, explicó Noguera al medio uruguayo Sport 890, que jugará en Abah, de la primera división de la cada vez más fuerte liga de Arabia Saudita.

Un poco de historia y un gran conflicto

Nacional de Montevideo ostenta una marca muy difícil de igualar. El historial con Boca trasluce un empate técnico (el xeneize ganó 22 partidos, el equipo uruguayo 21 e igualaron los 21 restantes en los 64 partidos por cualquier competición). En tanto, en copas internacionales, el Bolso tiene ventaja: ganó seis, Boca venció en tres ocasiones e igualaron seis veces. Con un dato más a tener en cuenta: Boca nunca pudo ganarle a Nacional en la Bombonera por partidos oficiales, al menos durante el tiempo de juego.

La única vez que salió victorioso fue precisamente la última que se enfrentaron. El 19 de mayo de 2016, por los cuartos de final de la Libertadores, el equipo que entonces dirigía Guillermo Barros Schelotto celebró en la definición por penales, en la que Agustín Orion atajó tres remates, después de empates 1-1 en la ida (un golazo de Frank Fabra) y en la vuelta.

El golazo de Fabra en 2016

Precisamente en el primer encuentro, disputado el 12 de mayo en Montevideo, se produjo un hecho insólito que derivó en un escándalo. En la madrugada posterior al primer empate, todavía en suelo uruguayo: Guillermo y su hermano y ayudante Gustavo Barros Schelotto tomaron la decisión de desvincular a Daniel Osvaldo tras encontrar al delantero fumando en el vestuario del estadio Parque Central, tras el 1-1.

Enojado por haber jugado apenas cinco minutos, Osvaldo había sido irónico en su diálogo con la prensa: “Me sentí bien los cinco minutos que jugué, sin molestias en el pie. Estoy contento porque volví a jugar. ¿Al final? No pasó nada, la gente me tiró de todo, monedas”.

Daniel Osvaldo fumó en un vestuario y debió irse de Boca

Luego de la licencia de 72 horas que Boca le dio, el presidente Daniel Angelici se reunió con el futbolista en su casa y llegaron a un acuerdo para cortar el contrato que ambos firmaron. Osvaldo percibió el monto del contrato que le correspondía hasta diciembre de ese año (2016), pero sólo aceptó cobrar lo correspondiente hasta el último día de trabajo (viernes 13 de mayo) y el resto lo donó para las divisiones inferiores de la entidad de la Ribera.

El último Boca-Nacional

Los octavos de final se jugarán entre el 1° de agosto y el 10 del mismo mes. Esto tomará a los equipos argentinos enfocados por completo en la Copa Libertadores porque la Liga Profesional finalizará el último fin de semana de julio, en vísperas del reinicio del certamen sudamericano.