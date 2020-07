Zárate jugó poco en el comienzo del año Crédito: Prensa/Boca

15 de julio de 2020

Es una semana clave para la definición del futuro de Mauro Zárate con la camiseta de Boca. Incluso, en el transcurro de este miércoles pueden aparecer novedades si el jugador, de 33 años, y el Consejo de Fútbol, liderado por Juan Román Riquelme, vuelven a contactarse. En el club confían en recibir una respuesta afirmativa, aunque del otro lado no descartan la negativa.

El equipo de trabajo de Riquelme está plantado y no moverá demasiado la aguja. De hecho, no quieren que la negociación se estire más allá del viernes. La importancia del tire y afloje que existe desde hace unos cuantos días varía según las versiones que salen de un lado y del otro. En la institución xeneize consideran que el freno del acuerdo se basa en la cotización del dólar: no se correrán del valor oficial; en el entorno de Zárate creen que el principal problema pasa por la cláusula que están solicitando: que el año y la posibilidad de renovar por seis meses más -propuesto desde la Ribera- incluya también la condición de poder salir unilateralmente en diciembre o cuando finalice la Copa Libertadores, en enero.

En Boca eso tampoco lo aceptarán. Al fin y al cabo es la misma letra chica que se le aceptó a Carlos Tevez. Es decir que, para negociar, Mauro se estaría poniendo a la altura de un ídolo que resurgió y fue vital para arrebatarle la Superliga a River, lo que le permitió ganarse una continuidad que se firmaría en las próximas horas. Además, en el Consejo creen que esa exigencia no debe prosperar por un jugador que de la mano de Miguel Ángel Russo, un viejo conocido de su experiencia juvenil en Vélez, disputó sólo 59 minutos ante Independiente y 5 frente a Godoy Cruz, entre el desgarro que sufrió en el reinicio del torneo frente al Rojo y el gran andar del equipo. Eso no quita el deseo de que continúe: el entrenador pidió seguir contando con él y quieren cumplírselo.

Esa postura que aparenta indeclinable podría ser un factor importante para Zárate. Según le comentaron a LA NACION desde su círculo íntimo, en su cabeza no desecha la posibilidad de terminar dando hoy (o en las próximas horas) un 'no'. De todas maneras, en Brandsen 805 están tranquilos y son muy optimistas de que el delantero tomará la lapicera y pondrá el firma sobre el contrato propuesto. Y es que si bien Zárate siente que le pueden surgir otras ofertas, en Boca no le temen a eso: además de haber jugado poco, es una incógnita su estado futbolístico y físico tras 118 días de cuarentena como para que un club importante del exterior apueste por él.

Mientras que Riquelme y sus laderos aguardan por esta definición, no quieren perder el tiempo y van avanzando sobre otros nombres para seguir dándole forma al plantel que se preparará para ganar la Copa Libertadores y pensando también a futuro. Con respecto a lo inmediato, Boca ya está encarando la negociación por William Tesillo, el zaguero colombiano que se impone para reemplazar la ida de Junior Alonso. Las charlas con León, de México, ya se iniciaron: si bien su precio es alto, se buscará con paciencia poder incorporarlo. No es un pedido de Russo sino un nombre apuntado por el Consejo.

De todas maneras, la gran prioridad a futuro es la compra del pase de Guillermo Fernández. Y detrás de eso hay una especia de estrategia. Si bien todavía restan más de cinco meses de vínculo a préstamo con la entidad azul y oro, Marcelo Delgado, uno de los brazos operadores de Riquelme, ya está en diálogo con los directivos de Cruz Azul, dueño de la ficha de 'Pol', aprovechando su pasado en la Maquina Cementera (tuvo dos ciclos, en 1994-1995 y 2004) y su buena relación con los mexicanos.

La situación de Mauro Zárate llegó a su hora límite. Y su continuidad no es la única alternativa.