Iván Marcone fué expulsado ante Argentinos Fuente: Télam

27 de mayo de 2019 • 07:12

Primero fue la roja para Iván Marcone , a los 32 minutos del segundo tiempo. Luego la amarilla de Nahitan Nandez , que llegó a cinco tarjetas y quedó automáticamente fuera de la final. En apenas 120 segundos, Gustavo Alfaro observó cómo el espinal de su mediocampo se desmantelaba de cara a la final.

La semifinal frente a Argentinos Juniors dejó secuelas importantes para los xeneizes. Ya no existe la referencia del artículo 225, tantas veces utilizado de manera vergonzosa en el fútbol argentino. Boca tendrá que recurrir a sus suplentes para rearmar el equipo. Pero ni siquiera tendrá a su principal hombre de recambio, Agustín Almendra, que se encuentra en Polonia, donde la selección Sub 20 juega el Mundial de la categoría.

"Almendra lamentablemente no está, lo que está reglamentado está reglamentado. No se puede buscar alternativa o lamentarse por algo que no existe. Son las reglas y asumíamos el riesgo porque teníamos muchos al límite de amarillas", reconoció Alfaro.

El juvenil Agustín Obando, una alternativa para el mediocampo de Alfaro Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Además, hay que tener en cuenta que hace tres semanas también había perdido a Bebelo Reynoso, con un esguince de rodilla, por lo que su actividad en este semestre se dio por terminada. Cuatro jugadores. Cuatro potenciales titulares afuera.

Con semejante panorama, ¿cómo formaría el mediocampo de Boca en la final ante Tigre?

"Tenemos dos jugadores suspendidos, pero mas allá del nombre que elija en la final, jugaremos contra un equipo como Tigre que está muy bien. Sé de la complejidad de partido que vamos a tener", dijo Alfaro.

Ojalá tuviese a Weigandt, Almendra, Nandez, Marcone, Reynoso... pero no hay problema. Estoy tranquilo por lo que se vive en el vestuario Gustavo Alfaro

Para empezar, hay que esperar la lectura que Alfaro hace de la estrategia para la final. Porque una de las principales virtudes del equipo de Victoria es su juego en el centro de la cancha.

Por lo general, utiliza dos hombres más dedicados a la marca. Lucas Menossi es número puesto y Jorge Marciano Ortiz o Sebastián Prediger lo acompañarán en esa función. Luego, más adelantados, tiene cuatro nombres para tres puestos: Lucas Janson, Diego Cachete Morales, Walter Montillo (si se recupera de una lesión) y Juan Ignacio Cavallaro.

Con semejante poderío, no sería extraño que el DT xeneize intente sumar más jugadores en ese sector. Es difícil pensar en una formación muy ofensiva como la que tuvo en la noche del domingo en la Bombonera (con Tevez, Zárate, Pavón y Benedetto).

Las alternativas

¿Quiénes ocuparán los lugares de Nandez y Marcone? El colombiano Jorman Campuzano será titular indiscutido como volante central. Más difícil es saber quién será su ladero, aunque por el sector izquierdo podría moverse el juvenil Agustín Obando (19 años). Por la derecha, el que más habitualmente cumplió esa función fue el colombiano Sebastián Villa. Aunque naturalmente es mucho más ofensivo que lo que ofrece el uruguayo Nandez.

Julián Chicco (21 años), podría ser una alternativa. Pero sería extraño que utilice a tantos jugadores jóvenes. Lo más probable, es este caso, es que Frank Fabra o Junior Alonso refuercen la defensa para trasladar al mediocampo a Emmanuel Mas. También Julio Buffarini podría ocupar posiciones en el medio, pero tiene menos variantes por la derecha, ya que el juvenil Marcelo Weigandt, también está en Polonia por el Mundial Sub 20.

Sobre el panorama, Alfaro continuó: "Un equipo tiene que tener hombres de marca y creación. Contra Tolima jugamos de la misma manera que hoy con Argentinos".

Como se verá, el panorama es complicado y las variantes son pocas con tantas bajas.