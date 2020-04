Martín Palermo dijo que Edinson Cavani es un jugador diferente, de nivel europeo. Fuente: Archivo

14 de abril de 2020 • 18:30

Su palabra es una bendición. Casi como una venia para todo aquel que quiera ponerse la 9 de Boca . Desde que se retiró, Martín Palermo evalúa qué jugador es apto para vestir la camiseta que vistió por más de 10 años, con la que se convirtió en el máximo goleador de su historia.

Muchos número nueve pasaron: Lucas Viatri, Nicolás Blandi, Santiago Silva, Emanuel Gigliotti, Jonathan Calleri... pero siempre está su sombra. No fue la excepción en este caso, cuando el nombre del uruguayo Edinson Cavani suena para jugar en Boca .

Tras dos mercados de pases consecutivos en los que Paolo Guerrero fue sondeado para ser el delantero xeneize , la nueva obsesión del club es el delantero charrúa del PSG , cuyo contrato vence en junio (podría extenderse hasta diciembre por la cuarentena).

Ex director técnico de Pachuca, Unión Española, Arsenal y Godoy Cruz, Palermo se encuentra ahora sin trabajo, pero su nombre siempre está presente: "Es un jugador diferente, de selección, nivel europeo. No tiene comparación . Después, es como todos: venir a Boca, saber lo que te implica, las exigencias. No tendría que tener ningún inconvenientes de venir y responder de la forma que todo hincha de Boca pretende, que es que un 9 se ponga la camiseta y haga goles. Le sobra presencia por la trayectoria que tiene", dijo, contundente, en diálogo con Marcelo Benedetto.

El exfutbolista, además, contó dónde está el arco que le regaló Boca tras su retiro: "Está en Montego, en un complejo que tengo en La Plata de canchitas de fútbol, gimnasio y tenis. Está exhibido para que la gente que quiera ir pueda visitarlo", reveló.