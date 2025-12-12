Martín Palermo fue desvinculado: Fortaleza tiene un nuevo DT tras el descenso en el Brasileirão

No alcanzó con una campaña breve, pero interesante. Martín Palermo no pudo salvar del descenso en el Brasileirão a Fortaleza. El entrenador argentino dejó una muy buena imagen en su paso por ese club, pero la caída a segunda división marcó también su salida de la entidad, que este jueves anunció su baja y, de inmediato, a su reemplazante, tras una campaña que incluyó 8 triunfos, 4 empates y 5 derrotas.

“¡Gracias, Martín Palermo! Fortaleza Esporte Clube anuncia que el entrenador Martín Palermo no seguirá al frente del equipo la próxima temporada", comunicó el club en sus redes sociales, y agregó que “después de reuniones celebradas en los últimos días, se decidió rescindir su contrato al final de la presente temporada”, y destacó su “profesionalismo, dedicación y una fuerte conexión con el club. A lo largo de su trayectoria, demostró compromiso y fue fundamental en la recta final de este año”.

O Fortaleza Esporte Clube informa que o treinador Martín Palermo não permanecerá no comando técnico da equipe para a próxima temporada. Após reuniões realizadas nos últimos dias, definiu-se pelo encerramento do vínculo ao término da atual temporada.… — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) December 11, 2025

“Fortaleza agradece el trabajo de Martín Palermo y su cuerpo técnico, y espera que cualquier nuevo camino que elija siga reflejando la misma seriedad y dedicación que demostró en nuestro club”, finalizó el comunicado. De inmediato, el club del norte brasileño anunció la contratación de Thiago Carpini, que viene de desvincularse de Juventude, otro de los descendidos a la segunda división.

El entrenador argentino había asumido en Fortaleza en un contexto crítico, reemplazando a su compatriota Juan Pablo Vojvoda, y estuvo cerca de lograr la permanencia, con una racha de nueve partidos sin tropiezos. Pero la definición llegó en la última fecha, con una derrota por 4 a 2 frente a Botafogo, que condenó al equipo al descenso. La formación titular de Fortaleza en ese cotejo tuvo a tres argentinos: los defensores Eros Mancuso, Gastón Ávila y el volante ofensivo Tomás Pochettino; quedaron al margen el delantero José Herrera (suspendido), que en la fecha anterior hizo un gol y dio una asistencia en la victoria sobre Corinthians, y el defensor Emanuel Brítez (lesionado).

Palermo cumplió una campaña aceptable en Fortaleza, pero no le alcanzó para evitar el retroceso Mateus Lotif - Fortaleza EC

Se trató del primer descenso en la carrera de más de una década de Palermo en la dirección técnica, que como puntos destacados tiene la final de la Copa de Liga 2023 que perdió con Platense ante Rosario Central, y el título del Torneo Clausura 2024 con Olimpia en Paraguay. El Titán había desembarcado en Fortaleza el 4 de septiembre pasado, con un contrato hasta fines de diciembre y una opción de renovación que, desde luego, no se aplicó. En el momento de asumir, Fortaleza apenas tenía 15 puntos en la tabla de posiciones, luego de 22 fechas en el torneo brasileña, y estaba penúltimo, sólo por encima de Sport Recife.

Palermo nunca le escapó a los desafíos, ya desde de su época de obstinado goleador. Y el arranque no invitaba al optimismo: cuatro derrotas en los primeros siete partidos. De a poco enderezó el rumbo, la ilusión de mantenerse en primera división fue tomando forma con cuatro victorias consecutivas, hasta que el domingo pasado se topó con una derrota condenatoria.

En este contexto, también se supo que Palermo aparece en el radar de Remo para dirigir a esa entidad, que viene de sellar su regreso a la primera división de Brasil después de 31 años.

Palermo en uno de sus últimos cotejos al frente de Fortaleza, ante Cruzeiro Pedro Vilela - Getty Images South America

Remo concretó una sólida campaña en la segunda división: terminó cuarto, con 62 puntos en 38 partidos (16 victorias, 14 empates y 8 derrotas) y obtuvo el ascenso al Brasileirão detrás de Coritiba, Athletico Paranaense y Chapecoense.

El club de Belém, en el estado de Pará, afrontará su decimosexta participación en la máxima categoría, con un octavo puesto como mejor registro histórico, logrado en 1993. Remo evalúa su contratación en base al impacto deportivo que Palermo logró en Fortaleza en el tramo final de la temporada.

La carrera de Palermo como entrenador incluye pasos por Godoy Cruz, Arsenal, Aldosivi y Platense en el fútbol argentino, además de experiencias internacionales en Chile (Unión Española y Curicó Unido), México (Pachuca) y Paraguay, donde dirigió a Olimpia y logró su único título hasta el momento.