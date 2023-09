escuchar

Jorge Almirón se alimenta del optimismo y la confianza para darle impulso a sus sueños en Boca. Al menos, mientras toma el micrófono y hace públicas sus sensaciones tras la paridad sin goles en la primera semifinal de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. En efecto, contrariamente, los hinchas se retiraron de la Bombonera agarrándose la cabeza. No desde el lamento y el fastidio de un mal funcionamiento, como pasó en el último tiempo, sino que ahora fue la nula efectividad ante tantas situaciones claras la que preocupó tras un encuentro en el que Boca, justamente, necesitaba goles. Uno, de mínima, para ganar serenidad. El foco permanece en el mismo sitio: la sequía de los delanteros, acaso los que no pudieron concretar esas chances, justo en la antesala del superclásico con River y la revancha con Palmeiras.

El equipo mereció, pero en el fútbol se gana anotando. Al de este entrenador le falta eso, especialmente en los compromisos coperos, donde urge lograr diferencias si se juega en casa. Claro que el conjunto xeneize también obliga: en San Pablo jugarán con la necesidad (hasta se puede convertir en prisa) de convertir y ganar debido a la comodidad –y ahí sí contundencia- que traslada Boca a la hora de la definición desde los doce pasos. No obstante, como remarcó Juan Román Riquelme, “alguna vez el arquero (por Sergio Romero) puede no atajar los penales”. Este domingo, desde las 14, tiene el superclásico con River, pero la cabeza también ya se deposita en San Pablo: dos jornadas para que los gritos reaparezcan (especialmente en los ‘9′) y la institución se empache de alegrías.

Chance de gol de Cavani en el partido ante Palmeiras, por la Copa Liertadores 2023 An’bal Greco

Fue motivo de consulta, por supuesto, mientras Almirón protagonizó la conferencia de prensa tras el 0-0. Es que, además, el dibujo táctico elegido ante el “Verdão” incluyó jugar con dos N°9, con la fija de Edinson Cavani y, en este caso, la compañía de Miguel Merentiel: jugar con dos centro delanteros había funcionado muy mal en muchas ocasiones anteriores, pero esta vez tuvieron un rendimiento activo juntos (si bien no se encontraron entre ellos) y sólo les faltó concretar las situaciones que tuvieron ambos.

Al DT le pusieron el tema sobre la mesa para conocer si la falta de efectividad de los delanteros era una preocupación en él, pero él remató la respuesta con una sentencia muy distante a esa sensación que genera en otros: “Obviamente que los delanteros necesitan el gol, pero estamos cada vez más cerca”.

“¿Qué te puedo decir? Hoy (por el jueves) generamos varias. Hicieron un gran partido los delanteros. Cavani hizo un gran partido y un importante desgaste. Merentiel también. Trabajaron mucho para el equipo y tuvieron situaciones. Está abierta la posibilidad para el jueves que viene. Los jugadores quedaron con esa sensación. Son partidos cerrados: en una semifinal normalmente no hay muchos goles”, completó la contestación con mayor optimismo.

Merentiel hizo un gran esfuerzo con Cavani en ataque, pero no pudieron romper el cero An’bal Greco

La cuestión es que hay datos que exponen la lógica inquietud en el afuera. La primera –y más fuerte- tiene que ver con el último gol de ellos dos, pero también de Darío Benedetto. Un solo gol hizo cada uno en los últimos 14 encuentros que disputó el equipo azul y oro (el ‘10′ desembarcó en el club para los últimos once y jugó nueve): la “Bestia” anotó por última vez en la revancha de octavos de final con Nacional, de Uruguay, el 9 de agosto; el “Matador” tuvo su único festejo personal el 18 de agosto frente a Platense; “Pipa” lo consiguió hace once días, en la última jugada de la goleada (3-0) a Central Córdoba. Repartidos y con escasez.

Por otro lado, en los encuentros correspondientes a una llave de eliminación directa (como el del jueves) Boca no logra encontrar la red rival. En los cinco encuentros que lleva en esta edición, sólo en uno pudo hacer goles: los dos que les convirtió a los uruguayos en la Bombonera, pero incluso así terminó igualando 2-2. No hizo tantos en Montevideo, no le convirtió a Racing y ante los paulistas no encontró la diferencia en un muy buen partido del equipo. Los penales fueron su gran motor hasta acá, pero en el Allianz Parque espera encontrar la llave a la final sin llegar nuevamente a esa infartante definición.

Boca vs Palmeiras Copa lIbertadores 2023 Almir—n An’bal Greco

¿Otra? Quizás, que hace ver mejor la realidad. Para tomar como medida lo espaciosa que están siendo las apariciones de los centro atacantes en los marcadores, se puede poner en escena una de las facetas que sí se destacan: los goles que hacen los laterales, esencialmente, por la derecha. Entre Luis Advíncula (tres, todos por la competencia continental), Marcelo Weigandt (dos, también coperos) y Lucas Blondel (dos) consiguieron en conjunto la misma cantidad de goles que los que tiene Merentiel, tres más de los que contabiliza Benedetto y, desde ya, seis más que el único que gritó Cavani.

Incluso, con enfocar sólo a los dos mejores jugadores de Boca en este ciclo alcanza para contrastar el momento de los delanteros: Cristian Medina (cinco) y Valentín Barco (dos) llegan al mismo número que Merentiel, el de mejores números.

Las chances de Boca ante Palmeiras

El entrenador le saca dramatismo a la cuestión. Habla de fortaleza, de confianza y visualiza que en San Pablo puede aparecer ese tanto esperado desde los ataques que promete. “Estamos a un gol de la final y un gol lo podemos hacer porque lo vamos a generar. Estamos muy fuertes para lo que sigue, esas son las sensaciones en el grupo y el equipo. También bronca porque no pudimos convertir las situaciones que generamos, pero el equipo va evolucionando y la fe está intacta de que podemos pasar a la final”.

De hecho, lejos de la preocupación consultada, también afirmó que no le desespera la sequía: “La ansiedad no la tengo ni la siento, no la percibo así, porque el equipo está preparado para lo que sigue. La manejamos con mucha tranquilidad. Los jugadores transmiten eso”.

Sin pensar en los penales, que tan amigos son, el 0-0 de la ida vuelve a apretar y hace imaginar que los delanteros deberán estar más finos después de muchas semanas. Para ganar o emparejar la historia, según el trámite en Brasil, y ahí sí llegar a los tiros de once metros. Sin embargo, el superclásico, ahora importante de verdad, es un motivo no menor para recobrar la confianza en alguno de los ‘9′.