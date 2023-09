escuchar

El partido de este jueves ante Palmeiras fue el número 35 de Jorge Almirón como DT de Boca. El recorrido que hizo fue curioso. ¿En qué sentido? Nunca logró darle un estilo definido de juego, llegó a la primera semifinal de la Copa Libertadores con Palmeiras sin que haya titulares que se ganaron el puesto con rendimientos superlativos y continuos, sin una base sólida. Mereció ganar, pero el empate 0-0 deja la serie abierta para la revancha del próximo jueves, en Brasil.

Lo que se vio en la Bombonera fue una prueba más. Con el esquema 4-1-3-2 , con Pol de 5 y con Barco jugando casi de 10, cerrándose de izquierda al centro y con sus apariciones generando las chances más claras. Boca atacó pero sin volverse loco, pensando en un partido de 180 minutos (y lo mismo hizo Palmeiras). Tuvo criterio aunque le faltó el toque final para irse al descanso en ventaja. Casi todo nació de los pies de Barco, que es crack: un centro rasante para el anticipo apenas desviado de Merentiel, un tiro libre para un toque de Cavani, un remate suyo que se fue por encima del travesaño tras un pivoteo de Merentiel. Advíncula tuvo buenas apariciones, sobre todo con un centro que Cavani cabeceó desviado. Boca tenía que vigilar los pelotazos frontales de Gustavo Gómez o Rocha para Rony que caían a la espalda de Rojo.

Valentín Barco, ora vez lo mejor de Boca; generó chances de gol y defendió bien además ante Palmeiras Anibal Greco

Si algo caracterizó a este ciclo de Almirón en Boca fue la discontinuidad de los sistemas tácticos y los nombres, de la polifucionalidad llevada al extremo, de la falta de constancia y orden a partir de las repeticiones. Ya sea porque el DT se deja llevar demasiado por las características del rival o porque los futbolistas sufrieron altibajos y lesiones, el interrogante era qué Boca se iba a ver en su partido 35, justo cuando estaba obligado a dar ese salto de calidad. Subió en el nivel un par de escalones, aunque no lo suficiente para dar el golpe.

Almirón fue mutando a través de los años. El Lanús campeón de 2016 que le ganó la final a San Lorenzo del torneo Transición y que luego llegó a la final de la Libertadores 2017 salía casi de memoria, había alguna modificación puntual, pero todos sabían cómo jugaba ese equipo, qué estilo tenía y que partía de la base del esquema 4-3-3. Todos lo aplaudían de pie. Al equipo y al entrenador.

El termómetro de la Bombonera es otra cosa. Y también fue curioso porque los hinchas xeneizes, pese a que todavía no fue campeón, habían depositado muchas esperanzas en él, lo veían con una espalda (y capacidad) mayores a las que habían demostrado los anteriores técnicos, Hugo Ibarra y Sebastián Battaglia. El ciclo tuvo chispazos positivos, pero navega conducido por la incertidumbre del equipo, el esquema, los nombres que lo llevarán a cabo y el estilo que presentará para ganar un partido.

Es tan cierto que potenció a jugadores como Medina, Barco y Advíncula como que no se sabe de qué juegan con regularidad. Una buena triangulación, una jugada colectiva elaborada, una asistencia, un gol, pero nada de repeticiones en los capítulos. Y sin continuidad, lo hecho por Boca siempre se equiparó para abajo, por más que las clasificaciones llegaban por penales (y los méritos de Chiquito Romero y los ejecutores, claro).

El termómetro de la Bombonera le exigía dar señales más nítidas. El fútbol es tan maravilloso que siempre da chances para volver a empezar, para despegar y mostrar muchas más virtudes que defectos. En se sentido, Boca dio un paso adelante en el juego ante Palmeiras, generó ocho chances de gol, pero la chispa no llegó a ser fuego. Los ingresos de Janson y Benedetto no le dieron más potencia al ataque.

Almirón metido dentro del campo de juego para dar indicaciones; Copa Libertadores. Boca Juniors vs Palmeiras Anibal Greco

En los días previos, la información que surgió de los trabajos de Almirón cambiaba a cada hora, de una práctica a la otra y hasta incluso dentro de la concentración. Que el 4-2-3-1 para “espejar” a Palmeiras, que este era un partido para los futbolistas con mayor experiencia, que Campuzano iba a jugar porque era el más “táctico” de todos los volantes centrales del plantel… (no fue titular) ¿Barco sí o Barco no? ¿En serio? (Y Barco fue lo mejor de Boca, otra vez, aunque el vicepresidente Riquelme lo vea mal). La gente silbó cuando Almirón lo reemplazó por Janson. Si la estrategia era de ajedrez, hasta se podría pensar que en realidad el DT xeneize no tenía dudas y que “estaba jugando” tácticamente con Abel Ferreira, reconocido entrenador portugués al mando de Palmeiras desde hace años. Pero no, Almirón volvió a cambiar sus propios pensamientos.

¿Y qué pasó con Boca? ¿La información previa se ajustó a lo que sucedió después? Salió a ganar, pero sabiendo que es un partido de 180 minutos. Mereció más (Palmeiras terminó pidiendo la hora), pero le faltó profundidad. Y ahora irá a Brasil con las mismas intrigas que, partido a partido, le cuesta despejar.