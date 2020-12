La preocupación de Miguel Angel Russo. Insistió en "achicar el margen de error" Fuente: Reuters - Crédito: Agustin Marcarian

"Achicar el margen de error". Miguel Angel Russo se queda con ese concepto pensando en el choque de cuartos de final de la Copa Libertadores, en el que Boca se trasladará a Avellaneda para enfrentarse ante Racing en el partido de ida. La del miércoles pudo haber sido una noche fatal; finalmente se trató de un alivio gracias a ese penal de Peglow que salió a cualquier parte. Así, tras la victoria por penales ante Inter de Porto Alegre, los xeneizes se permiten un borrón y cuenta nueva y ya se enfocan en la Academia, que una semana antes sorprendió en el Maracaná a Flamengo.

Cinco partidos en 21 días le restan a Boca en 2020. Ese es el desafío que le espera a Russo antes de que se despida este angustiante año para el planeta. Dos retos a todo o nada por la Libertadores, tres de la Zona Campeonato por la Copa Maradona y, a la vuelta de la esquina (el 3 de enero), el superclásico con River por el certamen local. Está claro que todo el foco estará puesto en la serie ante el equipo de Sebastián Becacecce, la obsesión xeneize que arrancó esta misma mañana, después del tremendo alivio que significó el capítulo de los penales en la Bombonera: Porque en los 90 minutos, Boca pudo haber quedado eliminado víctima de sus serias fallas estructurales.

La agenda no para: este sábado desde las 19.20, el equipo de Miguel Ángel Russo recibirá a Arsenal en La Bombonera, por el inicio de la Zona A en la Zona Campenato, seguramente con suplentes para guardar fuerzas de cara al primer mano a mano contra la Academia, el miércoles a las 21.30 en el Cilindro. Al siguiente fin de semana -el del domingo 20- visitará a Independiente por el clásico de la segunda fecha y el miércoles 23 tendrá la revancha contra Racing, donde cerrará la trilogía de enfrentamientos ante los dos de Avellaneda y delineará su fuuro en la Libertadores. El último campeón del fútbol argentino sabe que en las semifinales lo espera Santos o Gremio.

Una vez festejada la Navidad, el último partido de Boca en 2020 será el 27 de diciembre en su casa, contra Huracán. Un calendario completamente inusual que se asemeja al habitual en Inglaterra, pero que en estas tierras se alteró por la pandemia de coronavirus.

Acostumbrado al equilibrio en sus declaraciones, Russo admitió el mal desempeño del equipo en el partido ante Inter de Porto Alegre, aunque consideró que "ni un día son los mejores, ni otro los peores". "Debemos hacer autocrítica, no fue bueno lo que hicimos ante Inter. Si digo que se jugó un buen partido, me estoy engañando a mí mismo; pero ni un día somos los mejores, ni otro los peores", analizó, con la convicción de que si ante Racing repite una actuación como ésta, el equipo puede ver rápidamente la puerta de salida. Sucedió que en la mitad de la cancha no hubo contención ni posesión. Así, los brasileños acentuaron el dominio y casi se llevan el premio mayor de visitantes.

Miguel Angel Russo durante el encuentro frente a Inter de Porto Allegre Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Endelli

"Creo que sufrimos mucho, tendríamos que haber convertido un gol más en Brasil para estar más tranquilos. En líneas generales, me preocupó el funcionamiento: le entregamos la pelota al rival y, si a los brasileños les das la pelota, es difícil jugar", añadió Russo, de 63 años.

El entrenador analizó también el desequilibrio que sufre el equipo en la mitad de la cancha, donde extraña a Guillermo "Pol" Fernández, quien por no querer seguir en el club el próximo año permanece desafectado del plantel, en una decisión del departamento de fútbol, pese a que resta un mes para que finalice su contrato: "Normalmente (Jorman) Campuzano y (Nicolás) Capaldo son recuperadores. Ante Inter sufrimos, pero se trató de una cuestión de posicionamiento", subrayó Russo, quien condujo a Boca en la sexta y última Copa Libertadores ganada por el club, en 2007.

El director técnico, que en estos últimos días lamentó la muerte de Alejandro Sabella, su compañero en Estudiantes, también analizó el bajo nivel que mostró el colombiano Edwin Cardona, quien venía siendo la figura del equipo en los últimos partidos. "Cardona tiene libertad para moverse en la cancha, pero a veces le damos la pelota mal y otras directamente no se la damos. Tenemos que acostumbrarnos a darle más la pelota. Lo que sucedió ante Inter nos sirve de experiencia en la lucha por ganar esta Copa, no es fácil".

Pese a que sufrió más de lo esperado, Boca eliminó por decimoséptima vez a un equipo de Brasil por la Copa Libertadores al cabo de 20 enfrentamientos directos

Crédito: Javier García Martino / Prensa Boca

"Nadie va a regalar una Copa Libertadores. Entramos a cuartos de final, donde todos están buscando algo. Todo es parejo. Tenemos que achicar el margen de error y buscar nuestro funcionamiento, que hoy no lo tuvimos por culpa nuestra y por el rival", cerró Russo.

El semblante serio de Carlos Tevez lo decía todo anoche: la experiencia como marca registrada y la convicción de que se saldría adelante pese a las falencias colectivas y algunos bajos rendimientos individuales. Sobre el próximo rival, el Apache analizó: "¿Racing? Hay que aprender de lo sucedido ante Inter. Y tenemos que hacernos fuertes de local. Por suerte pasamos hoy".

El intento de chilena de Carlos Tevez ante Inter de Porto Alegre Crédito: AGUSTIN MARCARIAN / POOL / AFP

Fue el peor partido del ciclo de Russo. Pero el equipo puede extraer datos positivos: más allá del nerviosismo, las fallas del sistema y la actuación de varios jugadores que acostumbran a un nivel alto, tal el caso del arquero Esteban Andrada, que esta vez se lo vio especialmente inseguro, salió airoso y ya se apresta a buscar la forma de doblegar a Racing. Hoy, Boca se ve al espejo y no se reconoce, porque lo que le urge un lavado de cara.

