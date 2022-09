Boca - River: Marcelo Gallardo fue autocrítico, defendió su alineación táctica y habló de cómo quedó su equipo de cara al título

Boca se quedó con el Superclásico por 1 a 0, con el gol convertido por DarÍo Benedetto en la segunda etapa. Los festejos entre el público y los futbolistas del Xeneize demostraron lo que significó este triunfo para los de Ibarra. Para River, todo lo contrario. Caras largas a la salida de La Bombonera y quien habló tras la caída fue Marcelo Gallardo. El entrenador del Millonario hizo hincapié en que el rival se quedó con el partido “por detalles” en un partido “chato”. Además fue autocrítico y defendió su plateo táctico inicial.

Para el Muñeco, el choque fue muy parejo, y su análisis de lo que dejó el Superclásico tiene una sola explicación: “El detalle termina definiendo el partido hacia Boca, con un gol de pelota parada, que pudo haber sido la nuestra en el primer tiempo por la de Mammana, pero no se nos dio y en el análisis, el partido fue bastante chato”, expresó en el inicio.

Sobre el armado del equipo, fue determinante y en ningún momento dudó de la decisión que tomó: “Equivocarme me puedo equivocar siempre, mismo haciendo las cosas bien. La idea era tener dos planes de juego, la del primer tiempo, intentando tener salida con los dos laterales y un enlace, pero no pudimos ejecutarlo como quisimos que resultara. La otra era jugar como en el segundo tiempo, con los cambios que hice, pero no lo logramos”.

Dentro de sus declaraciones, tuvo autocríticas por lo que dejó su equipo en el campo de juego: “Después del gol la sensación fue que no tuvimos esa sabiduría de ir a buscarlo, no pudimos salir del golpe, teníamos jugadores para poder hacerlo, pero no tuvimos aproximaciones ni llegadas. No tuvimos rebeldía para ir a buscarlo, dijo en primer término. Luego, se refirió a lo hecho por su equipo, pero también agregó lo que desarrolló el rival: “Me parece muy poco lo que hicimos, pero también lo que hizo Boca, el gol fue lo único del partido”, comentó. Después insistió en su análisis “Después hubo aproximaciones ligeras de los dos equipos, nos queda la bronca de haberlo perdido en el detalle, primero nos hacemos cargo de lo nuestro que no pudimos jugar como pretendíamos y después el detalle terminó definiendo el partido”.

Como lo más llamativo fue la alineación inicial volvió a hacer referencia a la disposición táctica y expresó su enojo por las críticas que hizo la prensa con algunas preguntas: “Tengo jugadores inteligentes como para usar cualquier sistema, yo entreno todo el año, después sale o no sale, como perdimos van a hablar de que no salió. Son las apuestas estratégicas de los entrenadores. Además, al partido lo perdimos en el segundo tiempo cuando teníamos línea de cuatro.

Por último, avisó que desde su punto de vista, River todavía puede luchar por el campeonato: “Dependerá de nosotros salir rápido de este golpe duro, todavía hay poca diferencia de puntos y nueve fechas por jugar, hay chances”, cerró.