13 de marzo de 2020

La pandemia provoca fantasmas . Abre el juego de las hipótesis más oscuras. Boca es el campeón de la Superliga . Boca iba a presentarse en la Copa Superliga con un equipo suplente, ya que la prioridad es la Copa Libertadores, la ambición estelar. El equipo que dirige Miguel Russo , luego del trofeo inesperado, iba a concentrarse en el choque del miércoles próximo frente a Libertad, en Paraguay, mientras hoy, en Mendoza, iba a disponer de una formación bien alternativa.El avance del coronavirus modificó, en parte, los planes. Suspendida la Libertadores, los mejores intérpretes (o casi todos) vuelven al campo casero, en el nuevo certamen. Y, en el medio, el peligro.

Boca juega, mientras a su alrededor suceden cosas. Asuntos que tienen una relación directa con el coronavirus, en tiempos de psicosis. Boca, por su adversario, que estuvo de festejo con una persona recién llegada de los Estados Unidos. Y, sobre todo, días después del golpe sobre la mesa de River, que decidió no jugar contra Atlético Tucumán.

En Mendoza -Boca aterrizó anoche- las autoridades del Ministerio de Salud y el hospital Central se mantienen en alerta por el caso de una periodista de TV que volvió de Estados Unidos con síntomas gripales. A Manuela Moretta, de 30 años, se le realizaron estudios y se encuentra aislada. Con el transcurrir de las horas, descartaron cualquier relación con la enfermedad.

Según reconstruye el diario Los Andes , la mujer de prensa, tras su arribo a Mendoza y luego de haber presentado síntomas confusos, participó de la fiesta de cumpleaños de Rodrigo Rey, el arquero de Godoy Cruz, que estuvo acompañado de buena parte del plantel. Moretta dio su versión: llegó el 1 de marzo a Mendoza y tomó recaudos por dolores de garganta. Sin embargo, cuando se anunció el aislamiento, decidió volver al hospital e internarse. "No tengo ningún problema de salud. Podría estar en mi casa pero desde el ministerio de Salud no pueden autorizar el alta. Uno de los cuatro internados hace siete días que está esperando el informe y no llega. Está desesperado", contó, en el programa Dos de punta, que se emite por Radio Andina. Los jugadores de Godoy Cruz, en el momento más crítico, pensaron en no jugar el partido.

¿Cómo se juega al fútbol en medio de esta traumática situación? Es complejo. Será todo un desafío abstraerse de lo que pasa. Boca, de paso triunfal, le ganó hace poco a Godoy Cruz en su casa: 3-0. En Mendoza, seguramente, las diferencias sigan en la misma sintonía.