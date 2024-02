escuchar

Necesita salir de un momento de incertidumbre. Quiere despejar ese murmullo molesto, esas miradas de reojo. Boca buscará este lunes el primer triunfo oficial de la era técnica de Diego Martínez, en la visita a un Tigre que está golpeado, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional. El partido se jugará en el estadio José Dellagiovanna desde las 19.45 con el arbitraje de Fernando Echenique, asistido por Silvio Trucco en el VAR. La señal TNT Sports transmitirá en directo.

Martínez corre con ventaja: Victoria es un reducto que conoce a la perfección debido a su exitoso pasado en el “Matador”. Pero el entrenador empieza a sentir la presión del Mundo Boca, después de dos jornadas iniciales en que el triunfo se le negó a su equipo, producto de los empates con Platense (0-0) y Sarmiento de Junín (1-1). En este contexto sin mayores luces, una de las bajas de la formación apunta a Edinson Cavani, que acusó una molestia ante Sarmiento sobre la parte posterior de la pierna derecha. Los estudios médicos descartaron un temido desgarro, pero igual el delantero de 36 años no fue convocado por Martínez para este partido.

Edinson Cavani representa la incertidumbre futbolística que hoy domina a Boca Marcelo Endelli - Getty Images South America

La ausencia del charrúa le abre las puertas a Darío Benedetto, que estará en el equipo titular del Xeneize y formará pareja ofensiva con Miguel Merentiel. Después, otra noticia relevante, pero unos metros más atrás en la cancha: en el mediocampo se concretará el ingreso de Mauricio Benítez, que tuvo su debut en Primera en el Nuevo Gasómetro y ahora hará su estreno como titular, en reemplazo de Jorman Campuzano. En el plan de renovación que pergeñó Martínez, otro de los que paga el precio del mal momento futbolístico es Frank Fabra, que recibió silbidos contra Sarmiento después de una actuación deficiente. En su reemplazo, llegará el bautismo de Lautaro Blanco, que en su momento fue convocado por Lionel Scaloni para la selección y jugó a lo largo de 2023 en Elche, en la Liga de España. Finalmente, para completar una apuesta fuerte de cuatro cambios y una variante táctica, Lucas Blondel entrará por Luca Langoni y Luis Advíncula se movería como volante por el sector derecho.

De esta manera, la probable formación de Boca vs. Tigre, por la Copa de la Liga, será con Sergio Romero; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Luis Advíncula, Guillermo Pol Fernández, Mauricio Benítez, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Darío Benedetto. Tigre no anotó aún goles en la Copa de la Liga: empató a marcador cerrado con Sarmiento, y cayó ante Racing por 3-0 en Avellaneda.

Las últimas postales de Boca no fueron nada alentadoras. En el Nuevo Gasómetro se invirtieron los roles. Kevin Zenón, el recién llegado a Boca, el titular debutante frente a Sarmiento de Junín, intentó levantarle el ánimo a Cavani, al consagrado, al “mejor extranjero de la historia del fútbol argentino”, según Juan Román Riquelme. Tras el final del 1-1, por la segunda fecha, el delantero uruguayo era un alma en pena. Zenón le había dado seis pases de gol. El artillero no había podido aprovechar ninguno. “Todos erramos goles. Ya va a entrar. Son momentos en los que la pelota entra y a veces no. Hay que estar tranquilos. Todos sabemos la clase de jugador que es”, dijo el futbolista que llegó para esta temporada desde Unión de Santa Fe, en TNT Sports.

Las más recientes imágenes del ídolo uruguayo en el Bajo Flores hablan de su fastidio por los goles errados -en una de esas jugadas hasta le pifió a la pelota, algo inusual en un futbolista de su categoría- y de una molestia física. Esas dolencias lo trasladaron el viernes pasado a una clínica para saber el alcance de su lesión, que finalmente lo deja fuera ante Tigre. Tanto falló Boca en el último partido que oxigenó a Sarmiento y José Mauri le hizo pagar las situaciones de gol desperdiciadas, al anotar el tanto del empate. La prolijidad por la búsqueda se tornó en desesperación y lo que antes era aplauso fue murmullo y reprobación para algunas piezas, en particular “Pol” Fernández y Frank Fabra. En un blopper, el equipo xeneize casi desató el nudo con Miguel Merentiel, pero era tarde: el tiempo se consumió y Boca, que fue de mayor a menor, se lamentó porque no supo resolver y en la Copa de la Liga sabe sólo de empates, en dos fechas. Ahora, le apunta a su primer triunfo ante Tigre.

Se despidió Bruno Valdez

El paraguayo Bruno Valdez terminó su ciclo en Boca Juniors y continuará su carrera a préstamo en Cerro Porteño y analizó su paso por el Xeneize. Acerca de la razón de su salida, Valdez explicó su objetivo: “Quiero volver a jugar, tener un poco más de minutos. En Boca tuve un buen comienzo pero después, por decisiones técnicas no tuve muchos minutos. Pero también eso me ayudó a tomar esta decisión”, analizó. La opción de compra del club guaraní que se ejecutará si disputa el 50 por ciento de los partidos en la temporada y que -según trascendió- es de 2.5 millones de dólares.

Con respecto a su llegada a Paraguay para sumarse a Cerro Porteño expresó: “Estoy muy agradecido por la oportunidad, fue todo muy fácil porque Boca estaba dispuesto a hablar y a negociar y se dieron las cosas de las mejor manera”. El defensor hizo su balance definitivo: “Llegar a un club tan importante como Boca es algo que uno de chico sueña porque todos sabemos la magnitud del club. Al principio me fue muy bien pero por competencia interna dentro del plantel no tuve los minutos que deseaba, pero estaba siempre feliz y contento. Se dio la posibilidad de buscar otra oportunidad en otro lado y la aprovecho para poder agarrar ritmo de vuelta”.

