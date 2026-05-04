Eduardo Coudet sigue sin encontrar el diagnóstico para su River: “Termino metiendo manotazos”

River se fue desaprobado por el Monumental tras caer por 1-0 ante Atlético Tucumán, aun cuando no le haya alterado la obtención del segundo puesto de la zona B del Torneo Apertura. Es que, como viene diciendo Eduardo Coudet, “las formas son determinantes en este club” y al público sigue sin agradarle lo que ve. Porque, asimismo, tampoco se trata de rachas victoriosas para apaciguar ese paladar exigente: el entrenador enfatizó en la importancia de ganar hace solo tres días. Los silbidos no coinciden.

Justamente, otra de las cosas que deslizó en San Pablo, cuando derrotó a Bragantino por la Copa Sudamericana, parecía anticipar el clima de este domingo: “Vamos a necesitar de la gente. Vamos juntos”.

Expresiones de un Eduardo Coudet que podrá disfrutar cuando gana, pero sufre en cada partido por un River que no gusta y que causó reprobación unánime ante la derrota con Atlético Tucumán. Manuel Cortina

“Malísima... Sigamos”, interrumpió Coudet con la respuesta inmediata a la primera consulta acerca de la actuación de River. Contundente, aunque continuó: “Fue el peor partido desde que estoy. Sobre todo porque el equipo nunca logró transmitir buenas sensaciones de adentro hacia afuera. No jugamos bien, está claro. No me gustó lo que vi y a la gente, tampoco”, sentenció. En sintonía, Germán Pezzella ya había declarado algo similar sobre el campo: “Hicimos un muy mal partido, no le encontramos la vuelta”.

“La competencia interna es necesaria, estar lo más parejos posible y no lo podemos lograr. Tenemos la necesidad de la rotación por algunas dificultades y creo que, más o menos, todos han tenido la posibilidad de participar”, admitió cierta frustración por un recambio que tampoco cumple. “Soy el máximo responsable”, repitió como días atrás. Y volvió a posarse en la gente: “Se generó más de afuera hacia adentro. Es la realidad, no es para frasear ni quedar bien con la gente. Estamos muy en deuda”.

"Chacho" sigue recibiendo el cariño del público riverplatense, pero esta noche despidió a su equipo con silbidos, clara evidencia de que, por ahora, no atrapan las versiones de su estilo. Manuel Cortina

“Puedo discrepar con ustedes, como el otro día, cuando leí que no gustábamos: sentía que dábamos otra sensación y transmitíamos otra cosa. Hoy, como vieron en un momento, traté de ver si el equipo se enganchaba con la gente. Y ni con la gente empujándonos pudimos", explicó el momento de sus señas hacia la platea, aclarando que no pidió aliento: “Casi que les pedí disculpas. Era para ver si nos enganchábamos con el tema que estaba cantando la gente, pero no. Es imposible reclamarle a la gente”.

“No nos pueden hacer jugar bien al fútbol: lo tenemos que hacer nosotros”, agregó el técnico, de 51 años, que se sinceró al extremo: “Termino metiendo algunos manotazos para intentar. Juanfer [ Quintero] no hizo una práctica de fútbol todavía, pero si no lo pongo, ¿cómo genero? Necesito usarlo aun tomando algún riesgo”.

"Casi que les pedí disculpas, era para ver si nos empujaban y nos enganchábamos con la canción", explicó Coudet su gesto hacia la tribuna. Captura TV

“No puedo encontrarle la soltura al equipo desde el juego. No sé si nos supera la responsabilidad u otra cosa”, dijo Chacho, sin encontrar respuestas para contestar sobre el mal juego. A propósito, aseguró qué River quiere: “Uno que juegue bien al fútbol, que vaya de la mano con la historia del club, Un equipo ofensivo, muy dinámico y técnico. A eso le llamo jugar bien”.

El entrenador amplió el desconcierto: “Son situaciones difíciles de explicar. El equipo podría estar mucho más suelto a medida que va ganando y parece al revés, que nos cuesta. Antes de salir a la cancha teníamos la tranquilidad desde los resultados...“. Aunque parece insistir en que, a lo sumo, puede contar con un equipo titular: ”Habíamos encontrado las piezas y cuando tuvimos que empezar a cambiar, nos costó. No puedo lograr que no se resienta tanto el equipo entre las dos competencias. Es ver quiénes son los que mejor están, no hay mucho misterio”.

Desconcierto total: los gestos de los futbolistas de River una vez consumada la caída inesperada frente a Atlético Tucumán, equipo eliminado de los playoffs con anterioridad. Manuel Cortina

En diferentes respuestas, hizo una clara diferencia entre tres jugadores. Por un lado, Kevin Castaño, que no concentra: “Están todos tenidos en cuenta, es una competencia deportiva. Si no, sería muy claro y diría ‘tal jugador no juega más conmigo’, pero no hay un caso así. En la posición en que lo podemos utilizar siento que hay gente que está mejor".

Por otro, Sebastián Driussi y Fausto Vera, lesionados: “Mañana ya se suman a la par. Nos ha costado reemplazarlos. Sufrimos sus bajas, no soy hipócrita“.

Conferencia de prensa de Eduardo Coudet

Por último, explicó sobre qué se aferra para sostener que puede pelear el Apertura: “Vamos a llegar bien a los playoffs, completos. Tenemos argumentos porque es River y tenemos que pelear. Tenemos que hacer un vuelco de 180 grados”.