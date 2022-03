Boca. Sebastián Battaglia: lo que ganó luego de dar el golpe ante River rumbo a la Copa Libertadores

Antes de jugar ante River, Sebastián Battaglia era cuestionado. Mirado de reojo. Había sorteado una prueba exigente la fecha anterior ante Estudiantes, que llegaba como líder de la Zona 2 de la Copa de la Liga. En La Plata había saldado, en parte, lo del funcionamiento ofensivo pero en el superclásico dio el golpe desde el resultado. El entrenador sentía que debía ganar un partido importante: no había podido festejar ni en los clásicos ante San Lorenzo, River, Independiente y Racing, ni en los partidos determinantes; de hecho, la final ante Talleres salió 0-0 y terminó conquistando la Copa Argentina desde los penales.

Por eso festejó de manera tan fervorosa el gol de Sebastián Villa y luego con su cuerpo técnico, cuando Darío Herrera decretó el final del juego. “Tuvimos personalidad. Conseguimos una victoria muy importante que puede ser bisagra para nosotros. El plantel siempre estuvo unido, pero estos triunfos fortalecen más”, dijo luego del 1-0 a River. El principal triunfo de Battaglia es que fue muy respaldado por los jugadores, tanto dentro como fuera de la cancha, con elogios pos victoria en el Monumental.

“Nunca dudamos de Battaglia. Él está trabajando muy bien, venimos haciendo las cosas bien. Algunos partidos jugamos mejor, otros no tanto, pero el grupo está unido y convencido de lo que quiere”, reflejó Agustín Rossi, la figura xeneize por lo que atajó ante River y el penal desviado a Leandro Díaz, ante Estudiantes.

Sebastián Battaglia ganó la Copa Argentina en 2021 como interino y luego le renovaron el contrato hasta diciembre de 2022 Fotobaires

Ahora bien: ¿cuánto respaldo ganó Battaglia con el triunfo ante River? En los últimos meses, fueron varias las causas por las que el DT de Boca no terminaba de consolidar su liderazgo. Más allá de haber sido confirmado tras asumir de manera interina luego del despido de Miguel Angel Russo, el juvenil formado en el club (y futbolista más ganador de la historia xeneize) había tenido varios contratiempos.

Los inconvenientes fueron tanto vinculados al juego (un estilo difuso, poco claro, y rotaciones que no terminaban de consolidar a jugadores en puestos clave) como fuera del campo: los incidentes con Almendra y Varela ; el manejo de un vestuario con recurrentes actos de indisciplina de Cardona, Villa y Zambrano ; y un equilibrio que no fue tal por los reclamos de Wanchope Abila y Cristian Pavón ; la situación contractual sin definir de Eduardo Salvio (más allá de que tenga la camiseta 10) y su posición en la cancha (a veces fue enganche) también lo rozaron a Battaglia. El incidente con el micro, luego de la derrota con Gimnasia en la cual Riquelme (presidente del Consejo de Fútbol) hizo bajar a todos los futbolistas, tampoco lo había dejado bien parado desde su autoridad. Pero trató de mantenerse fuerte.

“Se lo dedico a mi familia, que siempre está, y a todos los hinchas de Boca, que disfruten, porque es muy lindo ganar un clásico. Me toca ahora, me ha tocado dentro de la cancha, que se siente menos, corriendo”, fue otra de las frase de Battaglia para reflejar su desahogo. Pero no es casual que (más de una vez desde que está como DT) haga alusiones a su época de jugador. Battaglia es joven -apenas tiene 41 años- pero siempre tuvo la necesidad de fortalecer sus decisiones o mensajes como DT recordando que conoce los pasillos de la Bombonera y que algún que otro título ganó (fueron 17).

Lo mejor del superclásico

Es que hasta el triunfo que logró ante River, no tenía algún punto fuerte para agarrarse, incluso la Copa Argentina Boca la había ganado en 2021 jugando mal, sufriendo hasta para ganarle a Patronato. En el otro partido ante Patronato, el día de su debut oficial, ganó sobre el final con chicos de la reserva: pase de Molinas, centro de Zeballos y gol de Vázquez, pero después costó encontrar un encuentro en el cual Battaglia haya torcido el rumbo desde los cambios o planteo táctico. Su mano no se veía firme. Así como los juveniles que tuvieron explosión subían, enseguida bajaban. Y otros como Exequiel Zeballos, que tuvo un gran verano, es recambio pero no tuvo la chance esperada. Ante eso, Battaglila repetía: “Yo fui jugador de Boca y surgí del club. Yo debuté en 1998, pero recién en 2000 empecé a tener mi lugar. A los chicos hay que llevarlos de a poco”.

Como DT de Boca, Battaglia dirigió 32 partidos, de los cuales ganó 17, empató 9 y perdió 6, con 47 goles a favor y 23 en contra

¿Y tras ganarle a River? Battaglia ganó tiempo de trabajo, algo de tranquilidad sobre todo pensando en el debut de Boca en la Copa Libertadores, el gran sueño del club de la Ribera. Más allá del resultado, el equipo ofensivamente sigue en deuda (salvo cuando juega Vázquez o Benedetto está en plenitud) y defensivamente no está firme, más allá del ensayo con Pol Fernández como volante central. Sí lo que está haciendo Battaglia en los últimos partidos es darle continuidad a una idea y a determinados nombres.

Sebastian Battaglia da indicaciones al borde del campo de juego en el encuentro frente a Rosario Central en el Amalfitani. Mauro Alfieri

Los triunfos ante Estudiantes y River lo pusieron de pie a Battaglia, pero no hay que olvidarse que antes del partido en La Plata, desde las propias oficinas de la Bombonera, se había instalado la pregunta: “¿Un superclásico sin Battaglia?”. Ganó aire en Núñez, pero no termina de despejar los nubarrones de los cuestionamientos. Por lo que se comenta puertas adentro del club, para eso deberá afianzar una idea, mejorar las variantes de ataque y la solidez defensiva más allá de Rossi. Y conseguir resultados importantes de manera más cotidiana. Empezó en el superclásico, lo que no es poco.