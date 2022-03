Masters 1000 de Miami: con varios argentinos, Medvedev como máximo favorito y sin Nadal ni Djokovic

Definido el primer Masters 1000 de la temporada, en Indian Wells (el estadounidense Taylor Fritz se consagró campeón al derrotar al español Rafael Nadal en la final), la gira continúa desde este miércoles por Miami, con el tradicional certamen que dejó su paradisíaco lugar en Key Biscayne y, desde 2019, se disputa en el Hard Rock Stadium, el escenario habitual donde juegan los Miami Dolphins de la NFL.

Sin Rafael Nadal (tras su actuación en el desierto de California descansará con miras a la gira europea sobre polvo de ladrillo) ni Novak Djokovic (al no estar vacunado contra el Covid-19, no tiene permitido ingresar en los Estados Unidos), será el ruso Daniiil Medvedev el primer preclasificado del Miami Open.

El moscovita, después de caer en la tercera ronda de Indian Wells, regresó al número 2 del mundo (Nole volvió a la cima). Será la cuarta participación de Medvedev en Miami, siendo su mejor resultado los cuartos de final que alcanzó el pasado año.

Daniil Medvedev, de Rusia, el primer favorito en el Miami Open. Marcio Jose Sanchez - AP

Medvedev será adelantado en el cuadro y su rival en la segunda ronda saldrá del choque entre el escocés Andy Murray (actual 85° del mundo, exnúmero 1, recibió un wild card) y el argentino Federico Delbonis (36°).

El azuleño, pieza clave en la obtención de la Copa Davis 2016, no será la única raqueta de nuestro país en Miami. Diego Schwartzman, 13° preclasificado, debutará directamente en la segunda rueda frente al vencedor de un jugador de la clasificación y el francés Richard Gasquet.

Sebastián Báez, uno de los argentinos que competirán en el Masters 1000 de Miami. Mark J. Terrill - AP

Otras presentaciones argentinas en la primera ronda del certamen de la Florida estadounidense, que repartirá US$ 8.584.055 en premios, serán: Sebastián Báez (66°) vs. Kamil Majchrzak (Polonia, 75°), Facundo Bagnis vs. Lloyd Harris (Sudáfrica, 44°), Francisco Cerúndolo (103°) vs. Tallon Griekspoor (57°), Juan Manuel Cerúndolo (122°) vs. Dusan Lajovic (Serbia, 46°) y Federico Coria (60°) vs. Jenson Brooksby (Estados Unidos, 39°).

El segundo preclasificado del torneo es el alemán Alexander Zverev, que se enfrentará en la segunda ronda contra el croata Borna Coric o un jugador de la clasificación. Otros favoritos: el griego Stefanos Tsitsipas (3°), el italiano Matteo Berrettini (4°) y el ruso Andrey Rublev (5°).

Hubert Hurkacz, el campeón vigente de Miami. Lynne Sladky - AP

El polaco Hubert Hurkacz ganó la última edición del Miami Open, en 2021, al batir en la final por 7-6 (7-4) y 6-4 al italiano Jannik Sinner. Hurkacz, actual 10° del mundo, debutará en la segunda ronda ante Laslo Djere (Serbia) o Arthur Rinderknech (Francia).