River – Boca: Luis Vázquez, “el factor táctico” que cambió el superclásico (más allá de las atajadas de Agustín Rossi)

Luis Vázquez tardó apenas tres minutos en generar un ataque vertical en el superclásico, con una diagonal de afuera hacia adentro y pateando al arco, algo que Boca no había podido hacer en todos los 45 minutos . Desde lo táctico, se puede explicar en su ingreso por qué el equipo de Sebastián Battaglia fue peligroso y pudo ganar el partido, más allá de las atajadas de Agustín Rossi, que sostuvieron el cero en el arco visitante para el 1-0 por la 7° fecha de la Copa de la Liga 2022.

Y el gol de Boca fue a los 8 minutos: nació de un lateral y el foco estuvo puesto en el error de González Pirez con Armani que posibilitaron el gol de Sebastián Villa. Pero la jugada, tras el lateral de Fabra, la activa Vázquez con un pase vertical e interior para su compañero colombiano. Primero es la intención del 9 de las inferiores; luego la falla defensiva. Y así también Vázquez generó dos remates más, uno de ellos con un zurdazo muy desviado. Sin embargo, desde la toma de decisiones y las intenciones, Vázquez jugó un partido diez puntos.

La otra chance muy clara de Boca fue desde los pies de Juan Ramírez, con el derechazo que sacó muy bien Armani: otro ataque vertical y directo que nació de un “pase central” de Fabra.

¡Increíble lo que se erró Óscar! Franco Armani le tapó el remate a Juan Ramírez y Romero no pudo sellar el resultado del Superclásico para Boca.#SuperclásicoxTNTSports pic.twitter.com/TT8KQRrH5S — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 20, 2022

Boca, sin peso ofensivo por los “caminos largos”

Boca salió a jugar 4-1-4-1, dibujo elegido por Battaglia para ocupar mejor el ancho del campo, algo que no le hubiera permitido del todo bien el 4-3-1-2. Pol Fernández delante de la línea de cuatro; Medina por la derecha y Villa por la izquierda; Molinas y Juan Ramírez por el centro.

En el primer tiempo, el plan de ataque de River fue más consistente que el de Boca. El equipo de Gallardo hizo la diferencia desde la presión alta, poniendo a Esequiel Barco encima de Pol Fernández, por momentos transformando el habitual 4-1-4-1 en un 4-4-2 y atacando de manera directa. Boca fue todo lo contrario: salvo un avance vertical de Juan Ramírez, eligió siempre los “caminos largos”.

Luis Vázquez ya giró para adentro: recibió el lateral de Fabra y va a filtrarle un pase a Villa; de ahí nació el 1-0

En el Millonario, todo lo contrario: a cada quite de Enzo Fernández le seguía inmediatamente un pase filtrado vertical para un intratable Julián Álvarez, que pese a no convertir en los primeros 45 minutos hizo un gran trabajo. River fue AI (ataques Interiores) + AD (ataques directos) con un pase veloz hacia adelante o una acción individual, pero siempre gambeteando para adelante. En la primera chance clara que Rossi le desvía el mano a mano, Alvarez –arrancando como falso 10- intentó primero un pase ante la recuperación por la presión en campo rival, y como lo bloquearon, levantó la cabeza y siguió para adelante.

Lo mejor del partido

No es sencillo atacar a River porque presiona bien y en bloque. Además, porque ante la pérdida trata de cortar con un foul táctico. Pero las pocas veces que Boca logró zafar de esa zona intermedia, no tuvo peso ofensivo en la primera etapa. El dato fue real: no pateó (ni al arco, ni desviado) en los primeros 45 minutos. ¿Por qué? Eligió los “caminos largos”, avances que necesitaban de tres o cuatro movimientos adicionales para llegar al área de Armani. En lugar de ir directo y vertical con un pase filtrado de Molinas, hacían correr al enganche sobre la izquierda para triangular con Fabra y Villa.

Pero luego, cada intento era recorrer varios metros para que Fabra o Villa desborden hasta el final de la cancha por la izquierda y metan el centro: error. Ninguno de los compañeros lograban atacar a esa misma velocidad, ni siquiera Benedetto –disminuido físicamente- aguantó una pelota de espalda. Entonces, los pocos centros que cayeron en el área millonaria, el local defendía con una superioridad numérica de 5 vs. 1 .

En el segundo tiempo, el “factor táctico” que cambió la ecuación ofensiva del vencedor fue Vázquez. El gol lo hizo Villa y González Pirez colaboró con una falla. Rossi hizo lo suyo también (bastante) para que Boca gane. Pero en Luis Vázquez -y su forma de atacar- estuvo el cambio ofensivo que le dio resultados a Battaglia.