21 de julio de 2019 • 18:42

Desde que Boca perdió el 2 de junio la final de la Copa de la Superliga frente a Tigre, su planificación apuntó a llegar de la mejor manera al primer compromiso oficial de este semestre, al partido que el miércoles disputará en Curitiba ante Atlético Paranaense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el gran objetivo de este año.

Hubo vacaciones, pretemporada en los Estados Unidos, la incorporación -por ahora- de tres refuerzos y un panorama en el que no aparecen todas las piezas ajustadas para afrontar una serie que es trascendente para los objetivos del club. Por lo pronto, Boca ya se hace la idea de que no contará más con quien era su centro-delantero titular, Darío Benedetto. A su deseo de emigrar a Europa, con una transferencia a Olympique de Marsella que debería definirse en las próximas horas, se suma la distensión que sufrió en un gemelo. No estará en la ida ni en el desquite del miércoles 31 en la Bombonera, a pesar de que el presidente Daniel Angelici había dicho que nadie se iría hasta el 1° de agosto. Lo único que le resta a Pipa en la Argentina es acordar su pase y hacer las valijas. Por Benedetto, en el centro del ataque estará Ramón Ábila, mientras el venezolano Jan Hurtado suma horas de adaptación tras incorporarse la semana pasada. En la misma situación está Eduardo Salvio, presentado el viernes y con perspectivas de ser un fijo en la alineación cuando se integre a la dinámica del grupo. Para sustituir a Benedetto, Alfaro no pierde las ilusiones de contratar al exEstudiantes Guido Carrillo, con quien estuvo en contacto y se enteró de su poca predisposición para volver del fútbol europeo.

En la práctica del domingo, Gustavo Alfaro probó con el juvenil Marcelo Weigandt en el lateral derecho, en el lugar de Julio Buffarini, que iría al banco de los suplentes, al igual que Carlos Tevez y Cristian Pavón. El entrenador deberá rearmar la zaga central por las bajas de Lisandro López (desgarrado) y Carlos Izquierdoz (suspendido). Los reemplazantes serán Paolo Goltz y Junior Alonso. La formación que dispuso Alfaro fue con Esteban Andrada; Weigandt, Goltz, Alonso y Emmanuel Mas; Sebastián Villa, Iván Marcone, Nahitán Nández y Alexis MacAllister; Mauro Zárate y Ábila. Respecto del último encuentro oficial, la citada caída ante Tigre en Córdoba, solo repiten Andrada, Villa y Zárate. Por un traumatismo en el tobillo derecho, Emanuel Reynoso no trabajó a la par de sus compañeros.

De avanzar a los cuartos de final, es poco probable que Boca mantenga a Nández, que está cerca de irse a Cagliari por los 22 millones de dólares que marca su cláusula de rescisión. Con el mercado de pases abierto en Europa, un par de bajas más podrían producirse con Cristian Pavón y Agustín Almendra. Debido a que estos días todo estará enfocado al choque en Brasil, la llegada y presentación del italiano Daniele De Rossi se haría el jueves. Angelici expresó el viernes que la contratación está acordada en un "99 por ciento". Por la Superliga, Boca debutará el domingo de local ante Huracán.