Boca suma otras caras nuevas: se confirmaron las llegadas de Norberto Briasco y Esteban Rolón

La cuenta regresiva comenzó. El 13 de julio Boca recibirá a Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y hacia allí apunta sus cañones: se sabe que la prioridad xeneize es, hace años, el torneo continental que no gana desde 2007. Y en este contexto, sigue reforzando su plantel.

El club de la Ribera acordó con Huracán la llegada del delantero Norberto Briasco y del mediocampista Esteban Rolón, con lo que ya suma cuatro refuerzos en el presente mercado de pases luego de la firma de Nicolás Orsini, procedente de Lanús, y el regreso de Marcelo Weigandt , lateral derecho surgido de las divisiones inferiores xeneizes que regresó anticipadamente de su préstamo en Gimnasia.

El primer día de Nicolás Orsini como jugador xeneize, por #ElCanalDeBoca. ¡Muchos éxitos!

💙💛💙 pic.twitter.com/BVSoO1qgNG — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 11, 2021

Si bien desde Brandsen 805 no hubo información oficial al respecto, el que confirmó que la operación está cerrada fue David Garzón, presidente de Huracán, que en radio La Red dijo este domingo: “Hemos llegado a un acuerdo para que Rolón y Briasco sean transferidos a Boca. Por Briasco, U$S 3.500.000 por el 80 por ciento del pase; y lo de Rolón es por la cláusula de U$S 500.000”, explicó el dirigente. Es que Rolón todavía tenía contrato con la entidad de Parque Patricios hasta fin de 2021.

Esteban Rolón llamó la atención de Juan Román Riquelme desde sus comienzos en Argentinos Juniors FotoBAIRES

Briasco, de 25 años e integrante del seleccionado de Armenia, firmará por tres años una vez que termine de confeccionarse su nuevo contrato. En tanto Rolón, de 24 años, fue liberado del club de Parque Patricios mediante el pago de la cláusula que figuraba en su vínculo con el Globo, vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

Está previsto que ambos futbolistas se realicen este lunes la revisión médica y luego firmen sus respectivos contratos como nuevos futbolistas del club de la Ribera. Weigandt ya se está entrenando con Marcos Rojo en Casa Amarilla.

Di Santo, cerca de Boca LA NACION/Mauro Alfieri

Los próximos pasos

Con esos cuatro refuerzos concretados, el siguiente movimiento del Xeneize será intentar sumar al centrodelantero de San Lorenzo Franco Di Santo, de 32 años, por el que pretende pagar 2,7 millones de dólares por la totalidad del pase. Si bien no será parte de la misma negociación, el Ciclón está interesado en Lisandro López, central que pese a tener buenos desempeños en Boca no termina de ser titular para Miguel Angel Russo.

Di Santo, mendocino de nacimiento y surgido futbolísticamente en Audax Italiano de Chile, debutó en el fútbol argentino el año pasado, después de hacer toda su carrera en el exterior. Jugó en Inglaterra (Chelsea, Blackburn Rovers y Wigam), Alemania (Werder Bremen y Schalke 04), España (Rayo Vallecano) y Brasil (Atlético Mineiro). Además recibió citaciones para el seleccionado argentino, entre 2012 y 2014, durante el ciclo de Alejandro Sabella.

Boca sabe que necesita reforzar su línea ofensiva luego de las salidas de Carlos Tevez, Ramón Ábila, Mauro Zárate y Franco Soldano. Por eso, también acelerarán las negociaciones por Roger Martínez, que es la prioridad para completar ese sector del equipo. De no prosperar esas charlas, las opciones son el colombiano Miguel Borja o el ecuatoriano Michael Estrada.

La potencia de Borja seduce a Juan Román Riquelme Natacha Pisarenko - Pool AP

De todas maneras, la búsqueda de la nueva identidad azul y oro no solo está enfocada en fortalecer esa zona del campo de juego. Además, el Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme trabaja para incorporar en otros puestos y el apuntado es el lateral izquierdo Gabriel Rojas, también futbolista del Ciclón.

Al mismo tiempo, avanzarán por un lateral derecho. El primer apuntado es el peruano Luis Advíncula, que entre hoy y el domingo próximo forma parte de las finales del ascenso español con Rayo Vallecano. La otra variante es el ecuatoriano Ángel Preciado.

Más salidas

En cuanto a las ventas, el arquero Esteban Andrada se incorporará al Monterrey de México el martes, después de acordarse su transferencia por US$ 6.000.000 y el mediocampista Nicolás Capaldo firmará este lunes contrato por tres años con el Salzburgo de Austria, que lo adquirió por US 5.500.000.

Tres años después de su llegada a Boca, Andrada emigra a México

Al mismo tiempo, el delantero Luis Vázquez es consciente que la llegada de refuerzos le disminuye las posibilidades de jugar. De todas formas, el técnico Russo será claro con él cuando Boca vuelva a las prácticas. El hombre que lo hizo debutar en Primera le dirá que lo tendrá en cuenta para la pretemporada pero que antes suyo considerará otras alternativas. Para el experimentado entrenador, Vázquez debe adquirir más experiencia para poder afirmarse en primera.

Ante este escenario, no sería extraño que el joven goleador busque esa consolidación en otro club y sea cedido a préstamo, tal como ocurrió hace un año con el lateral derecho Marcelo Weigandt. El otro hombre que seguramente será transferido en el actual mercado de pases es Cristian Pavón.