Boca vs. Banfield, en vivo

Cavani y Paredes combinaron de primera. El volante le pegó al arco potente desde afuera del área y el arquero de Banfield la sacó al córner de manera impresionante y a puro reflejo.

BOMBAZO DE PAREDES Y SANGUINETTI LE SACÓ EL GOL DE BOCA 🧤🧤



En la jugada siguiente, Pellegrino cabeceó y una vez más Sanguinetti salvó a Banfield.