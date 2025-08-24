Boca vs. Banfield, en vivo
Se juega en la Bombonera con televisación de TNT Sports
Muy enojado Troglio: vio la roja
Lamolina se enojó por una falta que cobró Lamolina y que para el entrenador no fue. Tras una serie de protestas, el juez expulsó al DT del Taladro.
Lo tuvo Merentiel
El atacante quedó mano a mano con Sanguinetti, lo gambeteó, pero cerró bien Maldonado. Cuando el uruguayo pateó, rebotó en el defensor. En el rebote, con poco ángulo, remató al segundo palo y pasó cerca.
Ahora Marchesín
Castañeda llegó hacia la medialuna desde el medio, le pegó a pie abierto y el arquero Xeneize estaba atento parta atajar el remate.
Impresionante Sanguinetti
Cavani y Paredes combinaron de primera. El volante le pegó al arco potente desde afuera del área y el arquero de Banfield la sacó al córner de manera impresionante y a puro reflejo.
En la jugada siguiente, Pellegrino cabeceó y una vez más Sanguinetti salvó a Banfield.
Pidieron penal
Cavani recibió adentro del área, giró ante Alfaro y Maldonado, pero se dejó caer en el forcejeo. Lamolina no compró y le dijo al uruguayo que se levante.
No llegó a empujarla
Castañeda, de Banfield, mandó un gran centro al centro del área de Boca. Auzmendi llegó forzado con la marca y no pudo pegarle a la pelota.
Es el que ataca
Boca se adelanta en el campo de juego y Banfield lo espera. Participan Paredes y Palacios en la mitad de la cancha. Cavani y Merentiel, movedizos en el centro del ataque. Los visitantes no pueden recuperar la pelota.
Gran atajada
Presión y recupero de Battaglia en el medio. la pelota le quedó a Lautaro Blanco que se acercó unos metros y le pegó al arco desde lejos. Sanguinetti voló y la mandó al córner.
La primera llegada
Tras una pelota parada a favor de Boca, Lautaro Di Lollo no llegó a puntearla para convertir la apertura del marcador y se salvó Banfield.
¡Se juega!
Movió el local y Boca recibe a Banfield en uno de los duelos de la sexta fecha del grupo A del Torneo Clausura. Dirige Nicolás Lamolina y Silvio Trucco está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento con fuegos artificiales y bengalas, Boca y Banfield ya están en el campo de juego de la Bombonera. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Cavani, por el lado de los locales y Maldonado, en el visitante.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios de la Bombonera tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
Formaciones confirmadas
Miguel Ángel Russo eligió a los siguientes futbolistas para recibir a Banfield. Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.
Pedro Troglio formó al siguiente equipo para visitar a Boca: Facundo Sanguinetti; Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado y Ignacio Abraham; Gonzalo Ríos, Martín Río, LRíos y Castañeda; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi.
Cómo ver online Boca vs. Godoy Cruz
El partido será transmitido por TNT Sports y también se puede seguirlo por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente, y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Boca vs. Godoy Cruz
Comenzamos el seguimiento a uno de los encuentros más atractivos de la fecha 6 del Torneo Clausura. El Xeneize, que viene de golear 3 a 0 a Independiente Rivadavia como visitante, recibe al Taladro, que la última fecha remontó un partidazo en el que caía 2 a 0 y le ganó 3 a 2 a Estudiantes. El partido, correspondiente al grupo A, comienza a las 18.15 en la Bombonera y el árbitro será Nicolás Lamolina.
