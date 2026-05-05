Por dónde pasan Boca vs. Barcelona y qué canal lo transmite en vivo

Este martes se enfrentan Barcelona de Ecuador y Boca en la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Ambos equipos necesitan la victoria: el local para seguir con chances de pasar de ronda y el visitante para acercarse a la cima de la tabla de posiciones. Juegan en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo a partir de las 21 (horario argentino), con arbitraje del colombiano Carlos Betancur Gutiérrez, televisación de Fox Sports y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El equipo ecuatoriano se juega la última vida para seguir soñando con avanzar a octavos de final o, al menos, para meterse la Copa Sudamericana en caso de llegar al tercer puesto. Hasta el momento perdió los tres partidos que afrontó en la primera rueda, el último de ellos por 2 a 1 ante Universidad Católica, por lo que no tiene puntos. En caso de ser derrotado otra vez, quedará prácticamente condenado al último lugar porque los otros tres equipos ya tienen seis unidades.

Darío Benedetto, ex-Boca, es una de las figuras de Barcelona de Ecuador Barcelona SC

El xeneize, por su parte, acumula 12 unidades al igual que Cruzeiro y Universidad Católica de Chile, que se enfrentan este miércoles en Santiago. Ante esto, de acuerdo al nuevo método de desempate de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), conocido como ‘Olímpico’, se ubica segundo en su zona por detrás de los brasileños, con los que perdió 1 a 0 en la fecha pasada, y por delante de los chilenos.

En la primera vuelta, en el compromiso de la segunda jornada disputado en la Bombonera el pasado 14 de abril, Boca se quedó con la victoria con una contundente goleada por 3 a 0.

Barcelona vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 21 (horario argentino) en Ecuador y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Fox Sports.

Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Barcelona : José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jandry Gómez, Milton Céliz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Hector Villalba y Darío Benedetto.

: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jandry Gómez, Milton Céliz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Hector Villalba y Darío Benedetto. Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.