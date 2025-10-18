Boca vs. Belgrano, en vivo por el torneo Clausura

LA NACION
El equipo xeneize, con Claudio Ubeda como técnico, se enfrenta con el conjunto cordobés en la Bombonera

Leandro Paredes, en la conducción del equipo xeneize
Gol de Belgrano

Tiro libre de Zelarayán, Paredes convierte en contra de su arco. Gana Belgrano en cuatro minutos.

Gol de Belgrano

Lucas Passerini, de penal, abre el marcador. La decisión es vía VAR, por un planchazo de Di Lollo sobre el delantero. No hay sanción para el zaguero.

Sigue abierto

Merentiel desperdicia otra ocasión clara, dentro de un contexto abierto. Boca sigue con voracidad ofensiva, Belgrano responde con criterio.

Empieza el segundo tiempo

Empieza la segunda mitad, sin cambios.

Termina el primer tiempo

Boca empata sin goles con Belgrano, en la Bombonera. Thiago Cardozo, el arquero del conjunto cordobés, es la figura de la tarde.

Barinaga, al ataque
Se calienta el partido

Un planchazo de Blanco es penalizado por Dóvalo (y el VAR) solo con una tarjeta amarilla. A partir de ese incidente, se calienta el partido.

Al ataque

El equipo que ahora dirige Claudio Ubeda es más audaz a la versión que solía interpretar Miguel Russo. Lleva seis remates y una posesión del 56 por ciento.

Merentiel-Cardozo, II

Otra vez, Merentiel tiene una posibilidad clara y Cardozo resuelve muy bien. Es un muy buen partido, eléctrico.

El gol está cerca

De un arco a otro, Belgrano casi abre el marcador, Marchesín saca un bombazo y Compagnucci, en una posición favorable, lanza el remate desviado.

Con todo

A los 26 segundos, Boca tiene la primera ocasión clara de gol. Merentiel casi abre el marcador, enorme respuesta de Cardozo.

Empieza el partido

Boca y Belgrano juegan en la Bombonera.

Las formaciones

La formación xeneize: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Brian Aguirre, Milton Giménez y Miguel Merentiel. La formación pirata: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli y Lucas Zelarayan; Nicolás Fernández y Lucas Passerini.

Miguel, en el recuerdo

“Miguel, siempre en nuestros corazones”. Así, solo Miguel, advierten los pasacalles que están alrededor de la Bombonera y por diferentes rincones del barrio de la Boca. A los carteles de las afueras de la Bombonera se le sumaron banderas, canciones en agradecimiento y el parche en la camiseta con la imagen de Miguel besando a la Libertadores de 2007.

El pasado II

El Pirata ganó apenas una vez en las últimas ocho jornadas del certamen local (3 a 0 ante Newell’s). Viene de empatar 1 a 1 con Estudiantes de La Plata. Se mantiene en el undécimo puesto con 15 unidades.

El pasado

El equipo xeneize, tras la reciente goleada ante Newell’s por 5 a 0, vuelve a la cancha. Los tantos de la abultada victoria fueron convertidos por Ayrton Costa, Brian Aguirre, Lautaro Blanco y Milton Giménez por duplicado. Con este resultado, el equipo que hasta fin de año será dirigido por Claudio Úbeda luego del fallecimiento de Miguel Russo se ubica en el sexto lugar de su zona con 17 puntos.

Bienvenidos al partido en vivo

Este sábado, desde las 18, Boca y Belgrano se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 13 del grupo A del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Todo lo que pase, minuto a minuto en Lanacion.com.

