Boca vs. Belgrano, en vivo por el torneo Clausura

“Miguel, siempre en nuestros corazones”. Así, solo Miguel, advierten los pasacalles que están alrededor de la Bombonera y por diferentes rincones del barrio de la Boca. A los carteles de las afueras de la Bombonera se le sumaron banderas, canciones en agradecimiento y el parche en la camiseta con la imagen de Miguel besando a la Libertadores de 2007.

"SIEMPRE TE RECORDARÉ CON UNA SONRISA, AMIGO"



🥲 De Riquelme para Russo pic.twitter.com/ZvOFIcupBG — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025