Boca abre el año contra Millonarios, en la Bombonera

El primer amistoso de Boca en 2026 no tiene rostros nuevos, pero sí algunos ajustes que comienzan a delinear cuál puede ser el perfil del equipo en esta temporada en la que, inevitablemente, el foco principal estará puesto en la Copa Libertadores. Este miércoles, desde las 19, el Xeneize se mide con Millonarios, de Colombia, en la Bombonera, por la Copa Miguel Ángel Russo, que está en juego entre dos de los emblemáticos clubes que dirigió el entrenador.

Con su ayudante Claudio Úbeda confirmado en la continuidad como DT, en el regreso a la actividad tras las vacaciones y sin refuerzos cerrados, más allá de que se espera el arribo de Marino Hinestroza, el conjunto xeneize afronta su primera prueba con un nuevo esquema respecto del que jugó el Torneo Clausura.

Y en ese contexto no cuenta con varios futbolistas por estar lesionados: Carlos Palacios sufre una sinovitis en la rodilla derecha, Rodrigo Battaglia padece una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho, Edinson Cavani arrastra la lumbalgia y Milton Giménez atraviesa una pubalgia.

Así, Boca sale a jugar con un 4-3-3 definido, en detrimento del 4-4-2 que venía usando con mucha mayor frecuencia. Y allí están Leandro Paredes compartiendo el mediocampo con el experimentado Ander Herrera y el joven Milton Delgado, con Exequiel Zeballos y Brian Aguirre acompañando en el ataque a Miguel Merentiel. Detrás, sin sorpresas: Agustín Marchesin en el arco y Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la defensa.

Antes del partido hubo un show musical y en el canal de Boca en YouTube brindó unas declaraciones el presidente Juan Román Riquelme: “Soy un convencido de que tenemos un gran plantel, con grandes jugadores. En enero del año pasado habían llegado siete jugadores, todos estaban felices, en la tele decían que era el mejor mercado de Boca en los últimos 20 años. Llegaron 10 jugadores muy importantes, con lo que significa que entre esos 10 tenemos la suerte de contar con Leandro [Paredes] y no nos tenemos que volver locos”.

Y agregó, en medio de saludos a los hinchas, que “a los jugadores les lleva acomodarse al club un poco más [de tiempo] que a otros; tengo confianza que esos jugadores se acomodarán y nos harán disfrutar muchísimo”.