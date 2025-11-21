Boca vs. Talleres, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Boca y Talleres de Córdoba se enfrentan este domingo en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El ganador de este cruce avanzará a cuartos de final y chocará contra el ganador del mano a mano entre Vélez y Argentinos Juniors. El partido está programado para las 20 en la Bombonera, con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El xeneize avanzó de ronda tras finalizar en lo más alto del Grupo A con 29 puntos, cuatro más que su inmediato perseguidor, Unión de Santa Fe. Gracias a esto, se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2026 por intermedio de la Tabla Anual, que también suma lo hecho en el Torneo Apertura. La ‘T’, por su parte, levantó el rendimiento en el último tramo de la etapa regular y se metió en la instancia de los 16 mejores al quedar octavo en la zona B.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 7 de septiembre de 2024, por los octavos de final de la Copa Argentina. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por penales tras empatar 1 a 1 en los 90′ reglamentarios por los goles de Brian Aguirre -B- y Federico Girotti -T-. El antecedente más reciente en el plano liguero data del 25 de marzo del año pasado, por la fecha 3 de la Liga Profesional: empataron 0 a 0 en la Bombonera.

Boca vs. Talleres: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Torneo Clausura 2025.

Día : Domingo 23 de noviembre.

: Domingo 23 de noviembre. Hora : 20.

: 20. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Sebastián Zunino.

Boca vs. Talleres: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 20 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los cuartos de final, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.72 contra los 6.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Talleres. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.35.