Así quedó el cuadro de octavos de final del Torneo Clausura 2025

Se cerró este lunes la primera etapa del Torneo Clausura 2025 y se definieron los 16 equipos que avanzaron a octavos de final, ocho por cada uno de los dos grupos, y continúan en carrera por el segundo título de la temporada de la Liga Profesional.

De la zona A los equipos que accedieron a los playoffs son Boca Juniors, Unión de Santa Fe, Racing Club, Central Córdoba de Santiago del Estero, Argentinos Juniors, Barracas Central, Tigre y Estudiantes de La Plata. Quedaron eliminados Banfield, Belgrano de Córdoba, Huracán, Defensa y Justicia, Aldosivi de Mar del Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza y Newell’s.

River y Racing se enfrentarán en los octavos de final del Torneo Clausura 2025 LA NACION

De la B, en tanto, avanzaron Rosario Central, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez Sarsfield, San Lorenzo, River Plate, Gimnasia de La Plata y Talleres de Córdoba. Se quedaron afuera Sarmiento de Junín, San Martín de San Juan, Independiente, Atlético Tucumán, Instituto de Córdoba, Godoy Cruz y Platense.

De los ocho cruces que se diagramaron, sobresalen el xeneize vs. la T y el clásico entre la Academia y el Millonario, equipos que se vieron las caras recientemente en los cuartos de la Copa Argentina con victoria de elenco de Marcelo Gallardo 1 a 0. Además, el Canalla chocará con el Pincha en un duelo entre clubes que se midieron en la misma instancia en el Apertura y también en el Gigante de Arroyito con victoria para el local. Los otros partidos serán Vélez vs. Argentinos Juniors; Lanús vs. Tigre; Central Córdoba vs. San Lorenzo; Deportivo Riestra vs. Barracas Central; y Unión de Santa Fe vs. Gimnasia de La Plata.

Octavos de final del Torneo Clausura 2025

(1° grupo A) Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba (8° grupo B).

(4° grupo B) Vélez vs. Argentinos Juniors (5° grupo A).

(2° grupo B) Lanús vs. Tigre (7° grupo A).

(3° grupo A) Racing vs. River Plate (6° grupo B).

(1° grupo B) Rosario Central vs. Estudiantes (8° grupo A).

(4° grupo A) Central Córdoba vs. San Lorenzo (5° grupo B).

(2° grupo A) Unión de Santa Fe vs. Gimnasia de La Plata (7° grupo B).

(3° grupo B) Deportivo Riestra vs. Barracas Central (6° grupo A).

Boca Juniors lideró el grupo A del Torneo Clausura 2025 con 29 puntos Marcos Brindicci - LA NACION

La primera instancia de eliminación directa se disputará el próximo fin de semana con un cronograma a confirmar y la excepción del partido entre Lanús y Tigre porque el Granate afrontará el sábado la final de la Copa Sudamericana 2025 ante Atlético Mineiro en Paraguay.

Los partidos se desarrollarán en el estadio del equipo mejor ubicado en la etapa inicial y en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo suplementario de media hora. El ganador avanzará a los cuartos, previstos para el fin de semana del domingo 30 de noviembre. La definición, tal se oficializó días atrás, será el sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.