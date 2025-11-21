Días, horarios, TV y árbitros: así se juegan los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Se realizaron las designaciones de los jueces de la primera ronda de eliminación directa; Sebastián Zunino dirigirá Boca vs. Talleres y Facundo Tello hará lo propio en Racing vs. River
- 3 minutos de lectura'
Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 se juegan desde este sábado 22 de noviembre hasta el miércoles 26 con ocho partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Facundo Tello fue el elegido para impartir justicia en el clásico entre Racing y River, que se disputa el lunes a las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda. Sebastián Zunino, por su parte, hará lo propio en Boca vs. Talleres el domingo a las 20 en la Bombonera. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto al resto de los compromisos, Nazareno Arasa estará en el estadio Único Madre de Ciudades para el encuentro entre Central Córdoba y San Lorenzo del sábado a las 22 y Andrés Merlos arbitrará el partido entre Vélez y Argentinos Juniors del mismo sábado a las 20 en el José Amalfitani. Luego, el domingo, Pablo Dóvalo será el juez de Rosario Central vs. Estudiantes.
En tanto el lunes, además del clásico entre la Academia y el Millonario, se juegan otros dos partidos: Deportivo Riestra vs. Barracas Central a las 17 con Nicolás Ramírez como árbitro principal y Unión vs. Gimnasia a las 22 con Sebastián Martínez al mando. La fecha se cierra el miércoles a las 21.30 con Lanús (que este sábado juega la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro) vs. Tigre, que se jugará bajo la tutela de Leandro Rey Hilfer.
Días, horarios, TV y árbitros de los octavos de final del Torneo Clausura 2025
Sábado 22 de noviembre
20: Vélez (4°A) vs. Argentinos Juniors (5°B) - ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- Asistente 1: Diego Bonfá
- Asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
22: Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B) - TNT Sports
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Asistente 1: Sebastián Raineri
- Asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Gisela Trucco
Domingo 23 de noviembre
17.30: Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes de La Plata (8°A) - ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Asistente 1: José Castelli
- Asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Jorge Broggi
20: Boca (1°A) vs. Talleres de Córdoba (8°B) - TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Edgardo Zamora
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Javier Mihura
Lunes 24 de noviembre
17: Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A) - TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Asistente 1: Pablo González
- Asistente 2: Pablo Acevedo
- Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Ariel Suárez
19.15: Racing (3°A) vs. River (6°B) - ESPN Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- Asistente 1: Gabriel Chade
- Asistente 2: Miguel Savorani
- Cuarto árbitro: Julio Barraza
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Erik Grunmann
22: Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B) - ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Asistente 1: Juan Mamani
- Asistente 2: Iván Núñez
- Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Sebastián Habib
Miércoles 26 de noviembre
21.30: Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A) - TNT Sports
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Julián Beligoy
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Maximiliano Macheroni
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
- 1
Barracas-Huracán: la fuerte denuncia del árbitro Andrés Gariano contra Frank Kudelka
- 2
Di María contó que quiere ser DT junto a Leandro Paredes y que sueñan con dirigir a Central y a Boca
- 3
Guillermo Barros Schelotto, la “final” con Vélez ante Argentinos y qué pidió a raíz del título dado a Central
- 4
Chiqui Tapia salió al cruce del presidente de La Liga de España por sus comentarios sobre el fútbol argentino