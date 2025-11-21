Días, horarios, TV y árbitros: así se juegan los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 se juegan desde este sábado 22 de noviembre hasta el miércoles 26 con ocho partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Facundo Tello fue el elegido para impartir justicia en el clásico entre Racing y River, que se disputa el lunes a las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda. Sebastián Zunino, por su parte, hará lo propio en Boca vs. Talleres el domingo a las 20 en la Bombonera. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos, Nazareno Arasa estará en el estadio Único Madre de Ciudades para el encuentro entre Central Córdoba y San Lorenzo del sábado a las 22 y Andrés Merlos arbitrará el partido entre Vélez y Argentinos Juniors del mismo sábado a las 20 en el José Amalfitani. Luego, el domingo, Pablo Dóvalo será el juez de Rosario Central vs. Estudiantes.

Andrés Merlos arbitrará uno de los partidos más atractivos de octavos de final: Vélez vs. Argentinos Juniors Anibal Greco

En tanto el lunes, además del clásico entre la Academia y el Millonario, se juegan otros dos partidos: Deportivo Riestra vs. Barracas Central a las 17 con Nicolás Ramírez como árbitro principal y Unión vs. Gimnasia a las 22 con Sebastián Martínez al mando. La fecha se cierra el miércoles a las 21.30 con Lanús (que este sábado juega la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro) vs. Tigre, que se jugará bajo la tutela de Leandro Rey Hilfer.

Días, horarios, TV y árbitros de los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Sábado 22 de noviembre

20: Vélez (4°A) vs. Argentinos Juniors (5°B) - ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Diego Bonfá

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Mauro Ramos Errasti

22: Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B) - TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gisela Trucco

Domingo 23 de noviembre

17.30: Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes de La Plata (8°A) - ESPN Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Jorge Broggi

20: Boca (1°A) vs. Talleres de Córdoba (8°B) - TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Edgardo Zamora

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Javier Mihura

Lunes 24 de noviembre

17: Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A) - TNT Sports

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Ariel Suárez

19.15: Racing (3°A) vs. River (6°B) - ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Yamil Possi

AVAR: Erik Grunmann

22: Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B) - ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Ariel Penel

AVAR: Sebastián Habib

Miércoles 26 de noviembre

21.30: Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A) - TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Maximiliano Macheroni