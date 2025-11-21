LA NACION

Días, horarios, TV y árbitros: así se juegan los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Se realizaron las designaciones de los jueces de la primera ronda de eliminación directa; Sebastián Zunino dirigirá Boca vs. Talleres y Facundo Tello hará lo propio en Racing vs. River

Facundo Tello es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en el clásico de octavos de final entre Racing y River
Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 se juegan desde este sábado 22 de noviembre hasta el miércoles 26 con ocho partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Facundo Tello fue el elegido para impartir justicia en el clásico entre Racing y River, que se disputa el lunes a las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda. Sebastián Zunino, por su parte, hará lo propio en Boca vs. Talleres el domingo a las 20 en la Bombonera. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos, Nazareno Arasa estará en el estadio Único Madre de Ciudades para el encuentro entre Central Córdoba y San Lorenzo del sábado a las 22 y Andrés Merlos arbitrará el partido entre Vélez y Argentinos Juniors del mismo sábado a las 20 en el José Amalfitani. Luego, el domingo, Pablo Dóvalo será el juez de Rosario Central vs. Estudiantes.

Andrés Merlos arbitrará uno de los partidos más atractivos de octavos de final: Vélez vs. Argentinos Juniors
En tanto el lunes, además del clásico entre la Academia y el Millonario, se juegan otros dos partidos: Deportivo Riestra vs. Barracas Central a las 17 con Nicolás Ramírez como árbitro principal y Unión vs. Gimnasia a las 22 con Sebastián Martínez al mando. La fecha se cierra el miércoles a las 21.30 con Lanús (que este sábado juega la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro) vs. Tigre, que se jugará bajo la tutela de Leandro Rey Hilfer.

Días, horarios, TV y árbitros de los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Sábado 22 de noviembre

20: Vélez (4°A) vs. Argentinos Juniors (5°B) - ESPN Premium

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Asistente 1: Diego Bonfá
  • Asistente 2: Walter Ferreyra
  • Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
  • VAR: Fernando Espinoza
  • AVAR: Mauro Ramos Errasti

22: Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B) - TNT Sports

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Asistente 1: Sebastián Raineri
  • Asistente 2: Juan Del Fueyo
  • Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Gisela Trucco

Domingo 23 de noviembre

17.30: Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes de La Plata (8°A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Asistente 1: José Castelli
  • Asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Jorge Broggi

20: Boca (1°A) vs. Talleres de Córdoba (8°B) - TNT Sports

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Asistente 2: Adrián Delbarba
  • Cuarto árbitro: Edgardo Zamora
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Javier Mihura

Lunes 24 de noviembre

17: Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A) - TNT Sports

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Asistente 1: Pablo González
  • Asistente 2: Pablo Acevedo
  • Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Ariel Suárez

19.15: Racing (3°A) vs. River (6°B) - ESPN Premium

  • Árbitro: Facundo Tello
  • Asistente 1: Gabriel Chade
  • Asistente 2: Miguel Savorani
  • Cuarto árbitro: Julio Barraza
  • VAR: Yamil Possi
  • AVAR: Erik Grunmann

22: Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B) - ESPN Premium

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • Asistente 1: Juan Mamani
  • Asistente 2: Iván Núñez
  • Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
  • VAR: Ariel Penel
  • AVAR: Sebastián Habib

Miércoles 26 de noviembre

21.30: Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A) - TNT Sports

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Asistente 2: Pablo Gualtieri
  • Cuarto árbitro: Julián Beligoy
  • VAR: Fabrizio Llobet
  • AVAR: Maximiliano Macheroni
