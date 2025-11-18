Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la última fecha

Se cerró este lunes la fecha 16 y última del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y concluyó la primera etapa con 16 clubes clasificados a los octavos de final y 14 que terminaron su participación en el certamen.

De la zona A los equipos que accedieron a los playoffs son Boca Juniors, Unión de Santa Fe, Racing Club, Central Córdoba de Santiago del Estero, Argentinos Juniors, Barracas Central, Tigre y Estudiantes de La Plata. Quedaron eliminados Banfield, Belgrano de Córdoba, Huracán, Defensa y Justicia, Aldosivi de Mar del Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza y Newell’s.

De la B, en tanto, avanzaron Rosario Central, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez Sarsfield, San Lorenzo, River Plate, Gimnasia de La Plata y Talleres de Córdoba. Se quedaron afuera Sarmiento de Junín, San Martín de San Juan, Independiente, Atlético Tucumán, Instituto de Córdoba, Godoy Cruz y Platense.

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentaron todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputó 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afrontó un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzaron a octavos de final. Desde entonces, hay cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos sumaron en el Clausura 2025 se contabilizaron en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descendió a la Primera Nacional, que fue Godoy Cruz de Mendoza dado que, a pesar de que terminó 29°, solo tuvo detrás a San Martín de San Juan que bajó de categoría a través del escalafón que este año promedió las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

Godoy Cruz descendió a la Primera Nacional tras 17 años ininterrimpidos en primera división Marcelo Aguilar - LA NACION

Octavos de final del Torneo Clausura 2025

(1° grupo A) Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba (8° grupo B).

(4° grupo B) Vélez vs. Argentinos Juniors (5° grupo A).

(2° grupo B) Lanús vs. Tigre (7° grupo A).

(3° grupo A) Racing vs. River Plate (6° grupo B).

(1° grupo B) Rosario Central vs. Estudiantes (8° grupo A).

(4° grupo A) Central Córdoba vs. San Lorenzo (5° grupo B).

(2° grupo A) Unión de Santa Fe vs. Gimnasia de La Plata (7° grupo B).

(3° grupo B) Deportivo Riestra vs. Barracas Central (6° grupo A).

El cuadro de octavos de final del Torneo Clausura 2025 Canchallena

Los partidos se desarrollarán en el estadio del equipo mejor ubicado en la etapa inicial y en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo suplementario de media hora. El ganador avanzará a los cuartos, previstos para el fin de semana del domingo 30 de noviembre. La definición, tal se oficializó días atrás, será el sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.