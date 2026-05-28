Boca vs. U. Católica hoy: hora y cómo ver la transmisión en vivo del partido de la Copa Libertadores

Este jueves, desde las 21.30 (horario argentino), Boca y Universidad Católica de Chile se enfrentan en un partido correspondiente a la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, se disputa en la Bombonera y se puede ver por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real y tabla de posiciones en vivo se puede seguir en canchallena.com.

Para el xeneize es un partido trascendental: necesita ganar sí o sí para avanzar a los octavos de final porque se ubica tercero en la tabla de posiciones con siete puntos producto de dos triunfos, un empate y dos caídas. Tiene por encima a Cruzeiro -recibe en simultáneo a Barcelona de Ecuador- con ocho unidades y a su rival de turno, que es el líder con 10. De imponerse, alcanzará a los chilenos pero los superará por el “desempate olímpico”, que privilegia los cruces entre los rivales que están igualados (en la primera ronda ganó Boca 2 a 1).

De cara al compromiso que marcará el balance del primer semestre, en el que fue eliminado en octavos de final del Torneo Apertura, Boca tiene bajas importantes. Santiago Ascacíbar todavía debe cumplir una fecha de sanción por la expulsión ante Barcelona en Ecuador, mientras que Ayrton Costa llegó al límite de amonestaciones. Sus lugares los ocuparán Marco Pellegrino y Ander Herrera.

Además, Adam Bareiro tiene una una lesión muscular y está descartado, a la vez que a Miguel Merentiel lo esperarán hasta último momento porque también acarrea una dolencia, pero es muy probable que no sea de la partida. En ese caso, el uruguayo le cederá el lugar a Exequiel Zeballos para que haga dupla con Milton Giménez.

A Miguel Merentiel lo esperarán hasta último momento; el xeneize necesita de sus goles MARCOS BRINDICCI - AFP

Universidad Católica depende de sí mismo y con un empate se mete en octavos de final. Ante una derrota, necesitará que Cruzeiro no le gane a Barcelona. por el argentino Daniel Garnero, tiene en su plantel a los compatriotas Justo Giani, Juan Ignacio Díaz, Agustín Farías, Martín Gómez, Fernando Zuqui, Matías Palavecino y Fernando Zampedri. Gary Medel, ex-Boca en dos períodos, también forma parte del equipo.

Boca vs. U. Católica: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 21.30 (horario argentino) en el barrio de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.