Posiciones de la Copa Libertadores, en vivo: así se define el grupo de Boca

La fecha 6 de la zona D está que arde, con tres equipos aspirando a los dos pasajes directos hacia los octavos de final; al xeneize solo le sirve ganar
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Boca recibe este jueves a la Universidad Católica de Chile, por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 y tiene la obligación de ganar para asegurarse llegar a los octavos de final. No será una jornada fácil, porque enfrente tendrá a un rival que tampoco se puede relajar y porque en el otro partido en simultáneo entre Cruzeiro y Barcelona de Ecuador también habrá mucho en juego. En este sentido, la tabla de posiciones está que arde y se puede seguir en vivo en canchallena.com.
Lo concreto es que el xeneize depende de sí mismo para avanza. En la previa de la última fecha de la etapa de grupos que se juega este jueves, se mantiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la zona D, pero los nuevos criterios de desempate podrían beneficiarlo. Si no gana deberá cruzar los dedos y esperar que el resultado del otro partido le dé una mano.
Si el equipo dirigido por Claudio Ubeda culmina su participación en el tercer puesto de su grupo, pasaría a jugar los playoffs de 16vos de final de la Copa Sudamericana.
Las combinaciones que Boca necesita para pasar a octavos de final
- Si le gana a Universidad Católica se clasifica, aunque el resultado del partido entre Cruzeiro y Barcelona determinará si queda primero o segundo.
- Si empata o pierde contra los chilenos, quedará eliminado y jugará los playoffs de 16vos de final de la Copa Sudamericana.
Boca podría terminar con la misma cantidad de puntos que Cruzeiro si iguala y el club brasileño pierde con Barcelona, pero si esto ocurre quedará eliminado. Esto se debe al cambio de reglamento que estableció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a partir de esta edición: ahora se utiliza el sistema de desempate “olímpico”. El mismo privilegia, ante igualdad en puntos entre dos o más clubes, los partidos entre sí en primer lugar y, después, la diferencia de goles entre los mismos conjuntos involucrados.
Fixture y resultados del Grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026
Fecha 1
- Barcelona 0 - 1 Cruzeiro
- Universidad Católica 1 - 2 Boca
Fecha 2
- Boca 3 - 0 Barcelona
- Cruzeiro 1 - 2 Universidad Católica
Fecha 3
- Cruzeiro 1 - 0 Boca
- Barcelona 1 - 2 Universidad Católica
Fecha 4
- Barcelona 1 - 0 Boca
- Universidad Católica 0 - 0 Cruzeiro
Fecha 5
- Boca 1 - 1 Cruzeiro
- Universidad Católica 2 - 0 Barcelona
Fecha 6
- Boca vs. Universidad Católica - jueves 28 de mayo a las 21.30 en la Bombonera.
- Cruzeiro vs. Barcelona - jueves 28 de mayo a las 21.30 en el estadio Mineirão.
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