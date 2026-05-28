Quiénes son los 26 jugadores convocados por Scaloni para representar a la Argentina en el Mundial 2026

Lionel Scaloni definió los 26 nombres con los que la Argentina afrontará el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. La lista ratifica la continuidad de la base que conquistó la Copa del Mundo en Qatar 2022, aunque también refleja el recambio que comenzó a consolidarse en los últimos años dentro del seleccionado. Con Lionel Messi como capitán y principal referencia futbolística, el entrenador apostó por un grupo que combina experiencia en grandes competencias con varios futbolistas que vivirán su primera experiencia mundialista.

La nómina fue confeccionada luego de varias semanas de seguimiento y evaluación, especialmente por la situación física de algunos jugadores que llegaban con molestias o procesos de recuperación. Finalmente, futbolistas clave como Cristian Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás González y Nicolás Paz lograron dejar atrás los inconvenientes que arrastraban y fueron incluidos entre los convocados para la cita mundialista.

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni LUIS ROBAYO - AFP

La presencia de Messi encabeza una delegación que volverá a tener como pilares a varios de los nombres que participaron de la consagración en Qatar. Entre ellos aparecen Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, futbolistas que forman parte de la estructura que Scaloni consolidó durante los últimos años.

En el arco, el cuerpo técnico mantuvo la confianza en Martínez, una de las figuras de la conquista de 2022, acompañado por Gerónimo Rulli y Juan Musso. La inclusión del exarquero de Racing terminó siendo una de las decisiones destacadas en una posición donde no abundaban las dudas respecto de los nombres principales.

Lionel Scaloni besa a Lionel Messi tras la victoria ante Holanda en los cuartos de final del Mundial Natacha Pisarenko - AP

La defensa mantiene una base consolidada y con experiencia internacional. Nicolás Otamendi volverá a aportar liderazgo en una zaga que también integran Cristian Romero, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y Facundo Medina. En los laterales aparecen Montiel, Molina y Tagliafico, tres jugadores con recorrido en el seleccionado y presencia en los principales torneos de la última etapa.

En la mitad de la cancha, Scaloni conserva gran parte de los futbolistas que se transformaron en piezas centrales de su ciclo. Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández aparecen como los principales referentes de un sector que también contará con Giovani Lo Celso y Exequiel Palacios. Entre las novedades figura Valentín Barco, uno de los futbolistas jóvenes que logró ganarse un lugar dentro de la convocatoria definitiva.

Lionel Messi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, algunos de los convocados por Scaloni JUAN MABROMATA - AFP

La mayor renovación aparece en la zona ofensiva. Junto a Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, habituales protagonistas del seleccionado, fueron convocados jugadores que tendrán su estreno en una Copa del Mundo.

Entre ellos se destacan Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López, quienes fueron sumando minutos y protagonismo durante el actual proceso. También figura Nicolás González, una alternativa habitual para Scaloni por su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones del frente de ataque, y Thiago Almada, que llega tras consolidarse como una de las variantes más utilizadas por el entrenador.

La lista definitiva también dejó ausencias de peso respecto de la preselección ampliada. El caso más resonante es el de Franco Mastantuono, uno de los jóvenes argentinos con mayor proyección internacional, que finalmente no logró meterse entre los 26 elegidos. Tampoco aparecen otros futbolistas seguidos por el cuerpo técnico durante los últimos meses y que formaban parte de la nómina preliminar. Entre ellos, Marcos Acuña.

Franco Mastantuono, una de las ausencias de cara al Mundial 2026 Manuel Cortina

Con el plantel ya confirmado, la Argentina iniciará la etapa final de preparación en el predio de Ezeiza antes de viajar a Estados Unidos. Allí disputará dos amistosos frente a Honduras e Islandia, los últimos ensayos antes del debut mundialista. El estreno será el 16 de junio ante Argelia, en Kansas City. Luego enfrentará a Austria y Jordania en busca de la clasificación a la fase eliminatoria, con el objetivo de volver a ser protagonista y defender el título conseguido hace cuatro años en Qatar.

Los 26 de Argentina para el Mundial

Arqueros

1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

23 Emiliano Martínez

Defensores

2 Leonardo Balerdi

3 Nicolás Tagliafico

4 Gonzalo Montiel

6 Lisandro Martínez

13 Cristian Romero

19 Nicolás Otamendi

25 Facundo Medina

26 Nahuel Molina

Volantes

5 Leandro Paredes

7 Rodrigo de Paul

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

20 Alexis Mac Allister

24 Enzo Fernández

Delanteros

9 Julián Álvarez

10 Lionel Messi

15 Nicolás González

16 Thiago Almada

17 Giuliano Simeone

18 Nicolás Paz

21 José Manuel López

22 Lautaro Martínez

Los jugadores que quedaron fuera de la lista