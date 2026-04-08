Boca vs. Universidad Católica, por la Copa Libertadores 2026: resumen y goles del partido

En su regreso a la etapa de grupos, Boca Juniors debutó este martes en la Copa Libertadores 2026 con una gran victoria sobre Universidad Católica de Chile como visitante 2 a 1 en el encuentro correspondiente a la primera fecha de la zona D.

En el partido que se desarrolló en el Claro Arena de Santiago conarbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, los goles los anotaron Leandro Paredes y Adam Bareiro para el ganador mientras que Juan Ignacio Díaz descontó para el perdedor.

El resumen de Católica 1 vs. Boca 2

Fue un partido típico de Copa Libertadores, con mucho roce y pierna al límite. Ejemplo de ello es que a los ocho minutos fueron amonestados los capitanes de cada uno de los equipos, Fernando Zampedri y Leandro Paredes, tras un tumulto generalizado en el mediocampo que incluyó hasta a jugadores suplentes.

Poco después, el visitante abrió el marcador. Marcelo Weigandt, por la derecha, intentó un pase para Adam Bareiro quien, adentro del áerea, recibió una infracción por la que todo su equipo pidió penal. Sin embargo, el rechazo de la defensa le cayó a Paredes quien se perfiló y sacó un gran remate cruzado que venció la resistencia del arquero Vicente Bernedo.

A partir de allí el control de Boca sobre el juego fue total, siempre a partir de la tenencia de la pelota en los pies de un Paredes que, sin ser presionado, distribuyó a su antojo. En su debut en la Copa Libertadores, el campéon del mundo en Qatar 2022 con la selección argentina fue más que nunca el termómetro de su equipo y a partir de él surgieron las chances más concretas para ampliar la ventaja. Promediando el primer tiempo, le dio un gran pase en cortada a Santiago Ascacíbar quien acomodó la pelota con su pecho y sacó un zurdazo fuerte que el guardametas envió al tiro de esquina.

En los primeros 45 minutos el combinado azul y oro no pasó sobresaltos y Leandro Brey casi no tuvo trabajo. En el complemento, el reemplazante del lesionado Agustín Marchesín tuvo una gran intervención ante un cabezazo de Zampedri tras un centro desde la derecha y evitó el empate. La jugada fue poco después de que a Ayrton Costa le eviten en la línea el segundo tanto del visitante. El defensor quedó sorpresivamente en zona ofensiva y recibió un gran pase en cortada que lo puso cara a cara con Bernedo. El zaguero central punteó la pelota por encima del arquero y el balón tenía destino de gol, pero la rechazó un defensor.

Tomás Aranda es la gran aparición de Boca esta temporada y, en su primer partido internacional, volvió a demostrar su calidad. Primero, casi anotó su tanto con un efectivo engance adentro del área con el que se perfiló para su derecha. El disparo se fue al lado del palo izquierdo del guardametas local.

Poco después, fue quien desniveló en una formidable jugada colectiva que empezó y terminó Bareiro. El paraguayo limpió el balón para Ascacíbar, quien a la vez se la cedió a Aranda en el centro de la cancha con un pase que se filtró entre dos rivales. El joven de 18 años encaró hacia adelante con un oponente en la marca, juntó a otro y se la cedió de taco a Lautaro Blanco. El lateral izquierdo llegó al fondo y lanzó un preciso centro raso que Bareiro empujó adentro del área chica y le dio tranquilidad a los suyos.

Lo que parecía que iba a ser una victoria tranquila para los de Claudio Úbeda, lejos estuvo de serlo porque el anfitrión se encontró con el descuento cerca del final. El conjunto azul y oro no pudo rechazar un tiro de esquina lanzado desde la izquierda, la pelota quedó boyando entre el tumulto de jugadores y Juan Ignacio Díaz la empujó con un Brey ya vencido en el piso.

Con más entusiasmo que juego, los dirigidos por Daniel Garnero fueron a buscar el empate con envíos al área. Úbeda envió a la cancha a Marco Pellegrino para colaborar en la marca y su equipo se llevó tres puntos muy merecidos por lo que demostró en los 90 minutos.

Gracias a la victoria en Santiago, el xeneize llegó a las ocho victorias en 12 juegos ante la U, que le ganó apenas dos veces a Boca. Se registraron, además, dos empates.

En el otro cotejo del Grupo D Cruzeiro superó 1 a 0 a Barcelona de Ecuador como visitante. En la segunda fecha Boca recibirá el próximo martes 14 de abril a Barcelona en la Bombonera mientras que Universidad Católica visitará a Cruzeiro en Brasil un día después.