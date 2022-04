Boca y el caso Eduardo Salvio puertas adentro: hasta qué punto afectó la noticia al plantel en la previa del partido con Lanús

Las horas transcurren y las repercusiones en el Mundo Boca empiezan a aparecer lentamente acerca del suceso que protagonizó Eduardo Salvio con su ex pareja Magalí Aravena, que lo denunció en un caso que se enmarca con la carátula de “lesiones en contexto de violencia de género” . El jugador declaró ante la Justicia y este viernes se presentó en el predio de Ezeiza para ponerse a disposición de Sebastián Battaglia, aunque éste brindó una conferencia de prensa y confirmó que no será tenido en cuenta, al menos, para el partido de este domingo, cuando el Xeneize reciba a Lanús. Esta decisión se tomó a partir del semblante con el que se lo encontró a Salvio tras la ausencia del jueves.

Claro que en lo que respecta a la vida institucional, las horas más bravas las está pasando el futbolista, de 31 años, por llegar a estas instancias con la madre de sus hijos. Porque los directivos y la gente que integra el Consejo de Fútbol, liderado por Juan Román Riquelme, está expectante y confiada (al igual que el entorno del atacante) de cómo puede terminar de resolverse la cuestión a raíz del material clave que aseguran tener desde el círculo legal de Salvio, más allá de que el fastidio no se aleja de sus sensaciones por no poder nadar en aguas serenas durante varios días: Boca vive sumergido en un caos por los conflictos extra futbolísticos.

Eduardo 'Toto' Salvio atropelló a su exmujer (Foto: Instagram/@totosalvio)

“No podemos decir demasiado porque es un tema de él. Lo único que podemos hacer es lanzar algún insulto al aire por estar otra vez en los medios por algo que no tiene que ver con el fútbol”, le dijeron a LA NACION este viernes desde la directiva boquense, asegurando que –una vez más- están incrédulos por no tener paz en las horas posteriores a haber vuelto al triunfo, tras el importante 2-0 a Always Ready para acomodarse en la zona de grupos de la Copa Libertadores.

Quizás sea eso lo que mantiene fuerte por estas horas al grupo que entrena Battaglia. El hecho en el que está involucrado Salvio generó sorpresa y nadie quiere decir nada públicamente porque se trata de un tema delicado, pero no alteró los nervios ni el estado de ánimo del plantel como sucedió en el pasado, por ejemplo, con los manejos de Sebastián Villa (ausentándose 40 días de los entrenamientos) o recientemente con Agustín Almendra (le faltó el respeto al técnico y el referente Darío Benedetto le dedicó duras palabras al otro día). Claro, quedará por ver si verdaderamente el humor del plantel no está afectado desde lo futbolístico cuando el domingo, en la Bombonera, se enfrenten con el Granate. Sin embargo, lo que trasciende es que el del viernes fue un día sin modificaciones para el clima interno .

No porque no les importe lo que haya sucedido con su compañero, sino más bien para que el ‘10′ realmente se despejara un poco con la práctica en conjunto. Eso sí, tampoco eligieron invadirlo: “No hubo ninguna charla de Toto con alguno de los líderes del plantel, sólo un mano a mano con el DT, como contó él”, detallaron desde el Consejo de fútbol. Y es que Battaglia, si bien pidió no referirse demasiado al tema, contó cómo lo vio al jugador.

Conferencia de prensa de Sebastián Battaglia

“Su cabeza no está para el fin de semana. Ya estuvimos al tanto de lo que fue el día de ayer (por el jueves). Está pasando por una situación difícil, lo entendemos y no está para pensar hoy en lo que es la competencia. Después veremos cómo sigue la situación, la gente del club se está encargando”, fueron sus primeras respuestas. Aunque, evidentemente, a Battaglia sí le preocupa cómo puedan estar viviendo estos días sus dirigidos : “Son situaciones y momentos difíciles que tenemos que superar. Es lo que hoy nos toca pasar y ayer (jueves) se vivió toda esta situación. Tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo, seguir mirando lo que viene y tratar de hacer el mejor partido el fin de semana”.

Según afirman desde el equipo de trabajo de Riquelme, nada de lo que se dialogó con el futbolista tuvo que ver con la renovación de su contrato, que culmina el 31 de junio y del que todavía no hay novedades acerca del mismo, luego de que integrantes del Consejo (como el propio Riquelme o Jorge Bermúdez) dijeran públicamente que la charla por su continuidad es una cuestión de tiempo, sin desesperación y que la voluntad es que se mantenga en el plantel luego de mitad de año. A propósito, también niegan que el suceso extra futbolístico de la madrugada del jueves –al menos hoy- sea trascendental para desestimar su continuidad.

Eduardo Salvio - Entrenamiento de Boca Juniors - Centro de Entrenamiento de Boca Juniors en Ezeiza - Prensa Boca Juniors

Una semana que debía pasar con relajación y una sonrisa en todo el plantel por el triunfo copero finalizó con el pesado problema de Salvio (a su vez, recién empieza) y varias lesiones que complican más a Battaglia de cara a la múltiple competencia. Antes de ganarle a Always Ready se desgarró Nicolás Figal y durante el encuentro se produjeron el desgarro (grado dos) del aductor derecho de Agustín Rossi y el esguince de tobillo izquierdo de Gabriel Aranda: teniendo afuera a Carlos Izquierdoz por lesión -y suspensión en la Libertadores- y al desgarrado Carlos Zambrano, la cantidad de zagueros disminuyó notoriamente.

El domingo hay un doble deber para el plantel de Boca: ganar para no perder el hilo de la Copa de la Liga y demostrar así que lo que rodea a Salvio verdaderamente no les está afectando.