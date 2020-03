El saludo del "Bocha" Ricardo Bochini para los hinchas de Independiente en su día. 00:17

Este miércoles 26 de marzo, en el Día del Hincha de Independiente , el máximo ídolo del club, Ricardo Bochini , les envió un saludo a los Rojos. Además aprovechó para enviar un mensaje concientizador acerca de la cuarentena por el coronavirus con una feliz analogía a su carrera deportiva.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el Bocha dijo: "Quiero desearles un feliz día a todos los hinchas de Independiente y agradecerles el amor que me han dado todos estos años. En este momento tan difícil para toda la Argentina quiero decirles que nos quedemos en casa, como me quedé yo toda mi vida en Independiente ".

Bochini es más que un ídolo, es un dios para la hinchada roja. Vistió esa camiseta 20 temporadas, de 1972 a 1991, ganando 13 títulos, entre ellos cuatro copas Libertadores y dos Intercontinentales. En 1986 fue campeón del mundo con la selección argentina en México. El zarateño está considerado como uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol argentino.

El Día del Hincha de Independiente se celebra cada año desde 2005, en recuerdo a la multitudinaria caravana roja que reunió a más de 100.000 personas. La impresionante movilización había sido convocada para celebrar el centenario del club, fundado en 1905. Los hinchas acudieron en masa a la esquina de Perú e Hipólito Yrigoyen, en Capital Federal, donde fue fundado Independiente, y desde ahí caminaron hasta la sede social, en Avellaneda.

El recuerdo de la madre de Daniel Bertoni

Esta mañana, también a través de su cuenta de Twitter, Bochini recordó el fallecimiento la madre de Daniel Bertoni: "Hoy es un día triste, me acaban de avisar del fallecimiento de Elisa, la mamá de Bertoni. Tenía 93 años y estaba enfermita. Encima no la puedo ir a despedir. Pero la lloro igual". El Bocha le agradeció a Elisa el apoyo en los primeros años de su carrera: "Cuando salí de la pensión y me fui a vivir con ellos empecé a comer comida de casa. Elisa me preparaba milanesas muchas veces, sabía que me gustaban. El otro día hablé con ella. Les mando un abrazo enorme a Daniel y a Jorge, su hermano".